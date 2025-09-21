Au terme d’un match haletant au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a pris le meilleur sur le Stade de Reims dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts, emmenés par un Lucas Stassin décisif, se sont imposés au terme d’un duel de haut niveau. Côté rémois, malgré de nombreuses situations franches, l’efficacité a encore fait défaut. Teddy Teuma et Antoine Leautey ont livré leurs réactions après cette rencontre, au micro du site officiel de leur club.

Une nouvelle fois, Teddy Teuma a été l’homme fort de son équipe. Le milieu de terrain rémois a signé un doublé plein de justesse, tenant son équipe en vie dans un match où l’ASSE a souvent semblé avoir le contrôle. Son pied gauche a encore fait parler sa précision et sa puissance. Mais malgré cette performance individuelle de haut niveau, Reims est reparti bredouille du Chaudron.

Teddy Teuma : un doublé qui n’a pas suffi

Au micro, Teuma a tenu un discours lucide et plein de regrets :

« On doit avoir des regrets. Je pense qu’on n’a pas été efficaces dans nos temps forts et on l’a payé sur le peu d’occasions qu’ils ont eues. On sait que dans les matchs de haut niveau, ce sont les détails qui font la différence et ce soir ça s’est confirmé. On a montré une belle image, avec beaucoup d’intensité et la capacité de rivaliser avec Saint-Étienne, une équipe annoncée comme grande favorite. Il faut maintenant travailler pour être plus efficaces dans les deux surfaces. Heureusement, il y a un autre match qui arrive vite pour se rattraper. »

Antoine Leautey : l’activité sans la réussite

Leautey a livré un match très énergique, multipliant les courses et les initiatives sur son couloir. Ses dribbles et sa vitesse ont souvent mis en difficulté la défense stéphanoise, mais il a manqué de justesse dans le dernier geste. Son activité a néanmoins permis à Reims de se créer plusieurs situations dangereuses.

Après la rencontre, le milieu offensif ne cachait pas sa déception :

« Franchement, il faudrait que je revoie le match car c’est difficile à chaud, mais on a cinq ou six occasions très franches. On a notamment l’occasion du 2-2. Je pense qu’ils ont été plus réalistes que nous, et c’est ce qui fait la différence. Pour l’instant, ils sont au-dessus du championnat. À nous de travailler pour vite retrouver de la réussite, car c’est ce qui change tout. »