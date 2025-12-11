Il faudra en faire plus que face à Dunkerque, ce samedi, face à Bastia. Mais, l'ASSE ne pourra pas compter sur Jérémy Stinat, nommé pour diriger les débats face à la lanterne rouge de Ligue 2.

Jérémy Stinat a été désigné pour arbitrer la rencontre de ce samedi face à Bastia (20 h, 17ᵉ journée de Ligue 2).

Une désignation qui n’inspire pas forcément confiance côté stéphanois. Lors de sa dernière apparition avec l’ASSE, l’arbitre avait officié lors du lourd revers 6-1 face au PSG, le 29 mars 2025. Ce n’est pas un cas isolé : les trois dernières rencontres dirigées par l’officiel de 46 ans se sont toutes soldées par des défaites pour les Verts. Marseille en Coupe de France (0-4, décembre 2024), Rennes (2-0, mars 2022)… Un passif qui ne laisse pas de bons souvenirs.

Cette saison, le natif de Chartres n'a arbitré qu'une seule opposition de Ligue 2 : c'était lors du match nul 1-1 entre le Red Star et Rodez (J9 de Ligue 2).

Le bilan de Jérémy Stinat en Ligue 2 :

69 rencontres

210 cartons jaunes distribués

9 cartons rouges distribués *

18 pénaltys

Les arbitres de la 17ᵉ journée de Ligue 2

AS Nancy -Lorraine - Clermont Foot 63

Arbitre centre : Antoine Valnet

Arbitre assistant 1 : Quentin Guidou

Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy

Annecy FC - Le Mans FC

Arbitre centre : Azzedine Souifi

Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine

Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire

Rodez Aveyron - EA Guingamp

Arbitre centre : Florent Batta

Arbitre assistant 1 : Camille Soriano

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora

Pau FC - Amiens SC

Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola

Laval MFC - USL Dunkerque

Arbitre centre : Thierry Bouille

Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche

Arbitre assistant 2 : Florent Marmion

Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC

Arbitre centre : Geoffrey Kubler

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard

Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet

Red Star FC - Stade de Reims

Arbitre centre : Karim Abed

Arbitre assistant 1 : Yann Thénard

Arbitre assistant 2 : Matthieu Bonnetin

AS Saint-Étienne - SC Bastia

Arbitre centre : Jérémy Stinat

Arbitre assistant 1 : Christophe Mouysset

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand

Boulogne sur Mer - ESTAC

Arbitre centre : Brendan Roffet

Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio