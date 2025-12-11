Il faudra en faire plus que face à Dunkerque, ce samedi, face à Bastia. Mais, l'ASSE ne pourra pas compter sur Jérémy Stinat, nommé pour diriger les débats face à la lanterne rouge de Ligue 2.
Jérémy Stinat a été désigné pour arbitrer la rencontre de ce samedi face à Bastia (20 h, 17ᵉ journée de Ligue 2).
Une désignation qui n’inspire pas forcément confiance côté stéphanois. Lors de sa dernière apparition avec l’ASSE, l’arbitre avait officié lors du lourd revers 6-1 face au PSG, le 29 mars 2025. Ce n’est pas un cas isolé : les trois dernières rencontres dirigées par l’officiel de 46 ans se sont toutes soldées par des défaites pour les Verts. Marseille en Coupe de France (0-4, décembre 2024), Rennes (2-0, mars 2022)… Un passif qui ne laisse pas de bons souvenirs.
Cette saison, le natif de Chartres n'a arbitré qu'une seule opposition de Ligue 2 : c'était lors du match nul 1-1 entre le Red Star et Rodez (J9 de Ligue 2).
Le bilan de Jérémy Stinat en Ligue 2 :
- 69 rencontres
- 210 cartons jaunes distribués
- 9 cartons rouges distribués *
- 18 pénaltys
Les arbitres de la 17ᵉ journée de Ligue 2
AS Nancy -Lorraine - Clermont Foot 63
Arbitre centre : Antoine Valnet
Arbitre assistant 1 : Quentin Guidou
Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy
Annecy FC - Le Mans FC
Arbitre centre : Azzedine Souifi
Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine
Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire
Rodez Aveyron - EA Guingamp
Arbitre centre : Florent Batta
Arbitre assistant 1 : Camille Soriano
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora
Pau FC - Amiens SC
Arbitre centre : Faouzi Benchabane
Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues
Arbitre assistant 2 : Elodie Coppola
Laval MFC - USL Dunkerque
Arbitre centre : Thierry Bouille
Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche
Arbitre assistant 2 : Florent Marmion
Grenoble Foot 38 - Montpellier HSC
Arbitre centre : Geoffrey Kubler
Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard
Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet
Red Star FC - Stade de Reims
Arbitre centre : Karim Abed
Arbitre assistant 1 : Yann Thénard
Arbitre assistant 2 : Matthieu Bonnetin
AS Saint-Étienne - SC Bastia
Arbitre centre : Jérémy Stinat
Arbitre assistant 1 : Christophe Mouysset
Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand
Boulogne sur Mer - ESTAC
Arbitre centre : Brendan Roffet
Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas
Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio