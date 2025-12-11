Après la démission de Gaël Perdriau, Jean-Pierre Berger a été officiellement élu maire de Saint-Etienne ce jeudi 11 décembre.

Le conseil municipal a tranché : Jean-Pierre Berger devient officiellement le nouveau maire de Saint-Etienne. Celui qui assurait l’intérim depuis novembre a été élu dès le premier tour avec 31 voix sur 56. Un score suffisant pour obtenir la majorité absolue.

Ce scrutin fait suite à la démission de Gaël Perdriau, contraint de quitter ses fonctions après sa condamnation à quatre ans de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire dite de la "sextape".

Une majorité consolidée malgré les secousses

La candidature de Jean-Pierre Berger bénéficiait du soutien d’une majorité recomposée, notamment grâce à un accord politique avec Marc Chassaubéné, redevenu premier adjoint. Ce rapprochement a permis de refermer temporairement une période de fortes tensions.

La candidate d’opposition, Nicole Peycelon, n’a recueilli que 12 voix, tandis que 12 autres élus se sont abstenus. Une élection sans surprise, qui tourne une page douloureuse pour la ville.

Une nouvelle ère s’ouvre pour Saint-Etienne

Malgré les remous provoqués par l’affaire Perdriau, la majorité reste en place et garde la main sur la municipalité. Jean-Pierre Berger incarne désormais un nouveau visage pour l’exécutif stéphanois, à la tête d’une ville encore marquée par le scandale.

Les prochains mois s’annoncent cruciaux pour tenter de restaurer la confiance avec les habitants… et maintenir une stabilité politique dans un contexte toujours sensible.

L'affaire de la Sextape a pesé sur l'image de la ville. Saint-Etienne peut à présent tourner la page. Nul doute que Jean-Pierre Berger, nouveau Maire de Saint-Etienne, sera un acteur important de l'écosystème stéphanois. Un écosystème où l'ASSE prend a fortiori une part majeure.

Source : TL7, Le Progrès