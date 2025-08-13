Si d'un côté Saint-Etienne bat des records de dépenses en Ligue 2, les autres clubs du championnat poursuivent leurs emplettes. Point complet sur l'ensemble des mouvements du mercato de la seconde division Française.
Amiens SC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Appiah Arvin
|Almeria
|Prêt
|Arrivée
|Averlant Teddy
|Boulogne-sur-Mer
|—
|Arrivée
|Bernardoni Paul
|Yverdon
|—
|Arrivée
|Ikia Dimi Yvan
|Bordeaux
|Retour de prêt
|Arrivée
|Lô Aboubacar
|Metz
|Fin de contrat
|Arrivée
|Louis Coleen
|Paris FC B
|Fin de contrat
|Arrivée
|Touho Mathis
|Foggia
|Retour de prêt
|Départ
|Aït-Boudlal Abdelhamid
|Rennes
|Retour de prêt
|Départ
|Barry Abdourahmane
|Paris 13 Atletico
|Fin de contrat
|Départ
|Corchia Sébastien
|Cannes
|Fin de contrat
|Départ
|El Idrissi Mohamed Amine
|Paris-SG B
|Fin de contrat
|Départ
|Gurtner Régis
|Lens
|Fin de contrat
|Départ
|Jaouab Mohamed
|Rennes
|Retour de prêt
|Départ
|Mafouta Louis
|Guingamp
|—
|Départ
|Mbaye Malick
|Metz
|Retour de prêt
|Départ
|Rongier Matthieu
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Tincres Joan
|Monaco B
|Retour de prêt
|Départ
|Tutuana Brunnel
|Nancy
|Fin de contrat
|Départ
|Vita Rémy
|Fortuna Sittard
|Retour de prêt
FC Annecy
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Gonzalez Matéo
|Troyes
|Fin de contrat
|Arrivée
|Hbouch Abdel
|Boulogne-sur-Mer
|Fin de contrat
|Arrivée
|Makutungu Cédric
|Dijon
|Transfert 0.10 M€
|Arrivée
|Ntamack Samuel
|SC Lokeren
|Retour de prêt
|Arrivée
|Rambaud Thibault
|Boulogne-sur-Mer
|Fin de contrat
|Arrivée
|Veillon Mattéo
|Montlouis
|Fin de contrat
|Départ
|Bane Sidi
|Lens
|Retour de prêt
|Départ
|Bermont Anthony
|Lens B
|Retour de prêt
|Départ
|Cissé Karim
|Saint-Étienne
|Retour de prêt
|Départ
|Dago Trevis
|Lille
|Retour de prêt
|Départ
|Demoncy Yohan
|Reims
|Fin de contrat
|Départ
|Djoco Kapitbafan
|Sochaux
|—
|Départ
|Ganiou Pierre-Ismaëlo
|Padoue
|Retour de prêt
|Départ
|Malbec Tidiane
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Ntamack Samuel
|Huesca
|Transfert 0.10 M€
|Départ
|Ntignee Goteh
|Cavalry FC
|Fin de contrat
|Départ
|Soukouna Hamjatou
|Sans club
|Fin de contrat
SC Bastia
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Gueho Loup Diwan
|Lechia Gdansk
|—
|Arrivée
|Guevara Juan
|Fortaleza Bogota
|Prêt avec OA
|Arrivée
|Karamoko Issiaka
|Paris 13 Atletico
|Fin de contrat
|Arrivée
|Loubatières Matteo
|Istres
|Retour de prêt
|Arrivée
|Okou Yllan
|Hellas Vérone
|Retour de prêt
|Arrivée
|Olmeta Lisandru
|Lille
|Prêt
|Arrivée
|Rodrigues Clément
|Barnsley
|Retour de prêt
|Arrivée
|Sebas Jérémy
|Strasbourg
|Transfert définitif
|Départ
|Aiki Ayman
|Saint-Étienne
|Retour de prêt
|Départ
|Boumaaoui Mohamed
|Bourg-en-Bresse
|Prêt
|Départ
|Donat Noa
|Paris 13 Atletico
|Fin de contrat
|Départ
|Maggiotti Julien
|Laval
|Fin de contrat
|Départ
|Maisonnial Anthony
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Okou Yllan
|La Louvière
|Fin de contrat
|Départ
|Rodrigues Clément
|Orléans
|Prêt
|Départ
|Tavares Dylan
|Sochaux
|Fin de contrat
US Boulogne-sur-Mer
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Binet Nolan
|Istres
|Fin de contrat
|Arrivée
|El Farissi Amine
|Hyères
|Fin de contrat
|Arrivée
|Fatar Noah
|Sochaux
|Fin de contrat
|Arrivée
|Koné Zanga
|Paris-SG B
|Fin de contrat
|Arrivée
|Koné Ibrahim
|Dunkerque
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mpembele Boula Exaucé
|Lorient B
|Fin de contrat
|Arrivée
|Platret Aurélien
|Monaco B
|Fin de contrat
|Arrivée
|Raillot Lilian
|Metz B
|—
|Arrivée
|Siliadin Louis
|Rumilly Vallières
|Fin de contrat
|Départ
|Averlant Teddy
|Amiens
|—
|Départ
|Baala Abdelwahab
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Busin Alexis
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Cal Corentin
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Dabo Elhadj
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Delins Victor
|Pays de Cassel
|Fin de contrat
|Départ
|Epailly Théo
|La Louvière
|Fin de contrat
|Départ
|Hbouch Abdel
|Annecy
|Fin de contrat
|Départ
|Pandor Yannick
|Lens
|Retour de prêt
|Départ
|Rambaud Thibault
|Annecy
|Fin de contrat
|Départ
|Rodrigues Abel
|Chantilly
|Fin de contrat
|Départ
|Vercruysse Jean
|Le Mans
|Fin de contrat
Clermont Foot 63
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Baallal Abdellah
|Austria Lustenau
|Retour de prêt
|Arrivée
|Berkani Stan
|Austria Lustenau
|Retour de prêt
|Arrivée
|Boto Kenji-Van
|Pau
|Fin de contrat
|Arrivée
|Caufriez Max
|RB Salzbourg
|Retour de prêt
|Arrivée
|Diaw Mory
|Rodez
|Retour de prêt
|Arrivée
|Djoco Ouparine
|Bergerac
|Retour de prêt
|Arrivée
|Hunou Adrien
|Angers
|Fin de contrat
|Arrivée
|Pelmard Andy
|Las Palmas
|Retour de prêt
|Arrivée
|Socka Bongué Loïc
|FC Biel-Bienne
|Retour de prêt
|Arrivée
|Versini Giovani
|Châteauroux
|Retour de prêt
|Départ
|Armougom Yoel
|Panserraïkos
|Fin de contrat
|Départ
|Baaloudj Mehdi
|Rodez
|Fin de contrat
|Départ
|Bassouamina Mons
|Pafos
|—
|Départ
|Borne Théo
|Sans club
|—
|Départ
|Diagouraga Tidyane
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Diallo Baïla
|Grenade CF
|Fin de contrat
|Départ
|Diaw Mory
|Le Havre
|Fin de contrat
|Départ
|Djoco Ouparine
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Gnalega Fred
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Koré Yoan
|Paris FC
|Retour de prêt
|Départ
|Magnin Yohann
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Ouattara Ibrahim
|Austria Lustenau
|Transfert définitif
|Départ
|Versini Giovani
|Pau
|Fin de contrat
USL Dunkerque
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Diong Pape Daouda
|Strasbourg
|Prêt
|Arrivée
|Lavin Marcos
|Lugo
|Fin de contrat
|Arrivée
|Massock Théna
|Amiens (U19)
|—
|Arrivée
|Niflore Mathys
|Toulouse
|Prêt
|Arrivée
|Zossou Aristide
|Auxerre
|Prêt
|Départ
|Al-Saad Muhannad Yahya
|NEOM SC
|Retour de prêt
|Départ
|Ba Abdoullah
|Sunderland
|Retour de prêt
|Départ
|Bammou Yacine
|UTS Rabat
|Fin de contrat
|Départ
|Courtet Gaëtan
|Valenciennes
|Fin de contrat
|Départ
|Fernandez Veliz Nehemiah
|Nancy
|Fin de contrat
|Départ
|Fortuna Nurio
|La Gantoise
|Retour de prêt
|Départ
|Gomes Yvan
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Gruaud Auxence
|Trouville Deauville
|Fin de contrat
|Départ
|Jaouen Ewen
|Reims
|Retour de prêt
|Départ
|Koné Ibrahim
|Boulogne-sur-Mer
|Fin de contrat
|Départ
|Ortola Adrian
|Guingamp
|Fin de contrat
|Départ
|Pitu Alexi Paul
|Vejle BK
|Fin de contrat
|Départ
|Raghouber Ugo
|Lille
|Retour de prêt
|Départ
|Rivera Maxence
|SC Heerenveen
|Transfert 0.60 M€
|Départ
|Senneville Christian Junior
|RC Calais
|Fin de contrat
|Départ
|Skyttä Naatan
|Kaiserslautern
|Transfert 1.80 M€
|Départ
|Youssouf Bendjaloud
|Sochaux
|Fin de contrat
Grenoble Foot 38
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Bangré Mamady
|Pau
|Retour de prêt
|Arrivée
|Isola Baptiste
|Le Poiré-sur-Vie
|Retour de prêt
|Arrivée
|Mambo Stone Muzalimoja
|Rodez
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mion Mathieu
|Rouen
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mouazan Baptiste
|Concarneau
|Fin de contrat
|Arrivée
|N'Gatta Ange Loïc
|Auxerre
|Fin de contrat
|Départ
|Diarra Mamadou
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Jabbari Ayoub
|FC Cincinnati
|Prêt avec OA
|Départ
|Mbemba Nolan
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Mendy Arial
|Beitar Jérusalem
|Fin de contrat
|Départ
|Nestor Loic
|Sans club
|Arrêt
|Départ
|Olaitan Ishola Junior
|Göztepe
|Transfert 0.85 M€
|Départ
|Rigo Dante
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Strazzeri Esteban
|Seyssinet
|Fin de contrat
|Départ
|Touray Saikou
|Sans club
|Fin de contrat
EA Guingamp
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Abdallah Abdel Hakim
|Rodez
|Fin de contrat
|Arrivée
|Hatchi Jérémy
|Lorient B
|Prêt
|Arrivée
|Irabor Brown
|Bourg-en-Bresse
|Retour de prêt
|Arrivée
|Koffi Erwin
|Neftchi Bakou
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mafouta Louis
|Amiens
|—
|Arrivée
|Matumona Jérémie
|Le Mans
|Fin de contrat
|Arrivée
|Nlandu Darly
|Sans club
|Fin de contrat
|Arrivée
|Ortola Adrian
|Dunkerque
|Fin de contrat
|Arrivée
|Ott Gauthier
|Academico Viseu
|—
|Arrivée
|Touzghar Rayan
|Concarneau
|Retour de prêt
|Départ
|Basilio Enzo
|Nancy
|—
|Départ
|Ghrieb Rayan
|Magdebourg
|—
|Départ
|Guendouz Sabri
|Beerschot V Anvers
|Fin de contrat
|Départ
|Labeau Brighton
|FC Thoune
|Transfert 0.65 M€
|Départ
|Le Bris Théo
|Lorient
|Retour de prêt
|Départ
|Luvambo Taylor
|Le Mans
|Fin de contrat
|Départ
|Maronnier Lucas
|Troyes
|Fin de contrat
|Départ
|Mendes Junior Armando
|Alverca
|—
|Départ
|Ndour Abdallah
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Niasse Mbaye Babacar
|Difaa El Jadida
|Fin de contrat
|Départ
|Phiri Lebogang
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Picard Hugo
|Columbus Crew
|Transfert 2.00 M€
|Départ
|Riou Matthis
|La Louvière
|Fin de contrat
|Départ
|Touzghar Rayan
|Pau
|Fin de contrat
|Départ
|Vallier Lenny
|Nacional Madère
|Fin de contrat
Stade Lavallois
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Benard William
|Paris 13 Atletico
|Retour de prêt
|Arrivée
|Chatelain Théo
|Furiani Agliani
|Retour de prêt
|Arrivée
|Commaret Mattéo
|Bourg-en-Bresse
|Fin de contrat
|Arrivée
|Maggiotti Julien
|Bastia
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mandouki Cyril
|Sans club
|—
|Arrivée
|Mupemba Noa
|Avranches
|Retour de prêt
|Départ
|Adéoti Jordan
|Avranches
|Fin de contrat
|Départ
|Chatelain Théo
|FC 93 Bobigny
|Fin de contrat
|Départ
|Cherni Amine
|Göztepe
|—
|Départ
|Doucouré Siriné
|Lorient
|Retour de prêt
|Départ
|Gonçalves Anthony
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Kouassi Christ-Owen
|Lecce
|Transfert 1.00 M€
|Départ
|Martins Pereira Loïs
|Paris 13 Atletico
|Prêt
|Départ
|Nazih Amjhad
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Roye Jimmy
|Sans club
|Arrêt
|Départ
|Seidou Edson
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Tell Jordan
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Zohi Kévin Lucien
|Torreense
|Fin de contrat
Le Mans FC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Abanda Leroy
|Suwon FC
|Fin de contrat
|Arrivée
|Gomes Malang
|Nantes B
|Prêt
|Arrivée
|Guillaume Baptiste
|Almere City
|—
|Arrivée
|Harhouz William
|Saint-Maur Lusitanos
|Fin de contrat
|Arrivée
|Luvambo Taylor
|Guingamp
|Fin de contrat
|Arrivée
|Robin Milan
|Martigues
|Fin de contrat
|Arrivée
|Vercruysse Jean
|Boulogne-sur-Mer
|Fin de contrat
|Départ
|Amir Zaïd
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Bernardeau Gabin
|Nice
|Fin de contrat
|Départ
|Burlet Vincent
|Lille B
|Retour de prêt
|Départ
|Dekoke Nathan
|Villefranche Beaujolais
|Fin de contrat
|Départ
|Diliwidi Kembo
|Lens B
|Retour de prêt
|Départ
|Lamgahez Zakary
|HUS Agadir
|—
|Départ
|Matumona Jérémie
|Guingamp
|Fin de contrat
|Départ
|Nonnenmacher Maxime
|Haguenau
|Fin de contrat
|Départ
|Ouchen Ali
|Versailles
|Fin de contrat
|Départ
|Oudjani Adam
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Vula Arnold
|Sans club
|Fin de contrat
Montpellier HSC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|El Hannach Naoufel
|Paris-SG B
|Prêt
|Arrivée
|Laporte Julien
|Lorient
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mbuku Nathanaël
|Augsbourg
|Transfert 0.50 M€ (Prêt OA)
|Arrivée
|Mendy Alexandre
|Caen
|—
|Arrivée
|Michel Mathieu
|AC Ajaccio
|Fin de contrat
|Arrivée
|Ngapandouetnbu Simon
|Marseille
|Fin de contrat
|Arrivée
|Orakpo Victor
|Nice
|Prêt
|Départ
|Bertaud Dimitry
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Delort Andy
|MC Alger
|Retour de prêt
|Départ
|Dizdarevic Belmin
|Velez Mostar
|Fin de contrat
|Départ
|Dzodic Stefan
|Almeria
|Fin de contrat
|Départ
|Ferri Jordan
|Sampdoria Gênes
|—
|Départ
|Khazri Wahbi
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Lecomte Benjamin
|Fulham
|Transfert 0.50 M€
|Départ
|Maamma Othmane
|Watford
|Transfert 1.30 M€
|Départ
|Maksimovic Nikola
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Meïté Bamo
|Marseille
|Retour de prêt
|Départ
|Nzingoula Rabby
|Strasbourg
|Retour de prêt
|Départ
|Sacko Falaye
|Neftchi Bakou
|Fin de contrat
|Départ
|Sagnan Modibo
|Rizespor
|Prêt avec OA
|Départ
|Sylla Issiaga
|Asteras Tripolis
|Fin de contrat
|Départ
|Touré Birama
|Manisa FK
|Transfert définitif
AS Nancy Lorraine
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Basilio Enzo
|Guingamp
|—
|Arrivée
|Carnot Louis
|Andrézieux
|Retour de prêt
|Arrivée
|Fernandez Veliz Nehemiah
|Dunkerque
|Fin de contrat
|Arrivée
|Nahounou Yannis
|Reggiana
|—
|Arrivée
|Ouotro Patrick
|Strasbourg
|—
|Arrivée
|Tutuana Brunnel
|Amiens
|Fin de contrat
|Départ
|Carnot Louis
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Cissé Sidi
|Bourg-en-Bresse
|Prêt
|Départ
|Ebonog Simon
|Le Havre
|Retour de prêt
|Départ
|Giagnorio Marco
|Balagne
|Fin de contrat
|Départ
|Gomel Benjamin
|Sochaux
|Fin de contrat
|Départ
|Pellegrini Lucas
|Farul Constanta
|Fin de contrat
|Départ
|Tayot Gwilhem
|Orléans
|Fin de contrat
|Départ
|Thiaré Aliou
|Le Havre
|Retour de prêt
Pau FC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Briançon Anthony
|Saint-Étienne
|Fin de contrat
|Arrivée
|Gasnier Kyllian
|Valenciennes
|Retour de prêt
|Arrivée
|Glossoa Neil
|Auxerre
|Fin de contrat
|Arrivée
|Karamoko Setigui
|Aubagne
|Fin de contrat
|Arrivée
|Meddah Daylam
|Caen
|Fin de contrat
|Arrivée
|Pouilly Tom
|Lens
|Fin de contrat
|Arrivée
|Raveyre Noah
|AC Milan B
|—
|Arrivée
|Sadik Omar
|Espanyol Barcelone
|Prêt
|Arrivée
|Salles Esteban
|Concarneau
|Fin de contrat
|Arrivée
|Touzghar Rayan
|Guingamp
|Fin de contrat
|Arrivée
|Versini Giovani
|Clermont
|Fin de contrat
|Arrivée
|Zuliani Edhy
|Toulouse
|Prêt
|Départ
|Bangré Mamady
|Grenoble
|Retour de prêt
|Départ
|Boto Kenji-Van
|Clermont
|Fin de contrat
|Départ
|Boutaïb Khalid
|KAC Marrakech
|Fin de contrat
|Départ
|Chahiri Mehdi
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Diawara Kandet
|Le Havre
|Retour de prêt
|Départ
|Jean-Lambert Evans
|Rodez
|Fin de contrat
|Départ
|Jeannin Mehdi
|Sochaux
|Fin de contrat
|Départ
|Kamara Bingourou
|Lorient
|Fin de contrat
|Départ
|Kouassi Xavier Laglais
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Koudou Thérence
|FC Malines
|—
|Départ
|Lopy Joseph-Romeric
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Mille Antoine
|Troyes
|—
|Départ
|Njoh Yonis
|Viborg FF
|Transfert 0.13 M€
|Départ
|Obiang Johann
|Orléans
|Fin de contrat
Red Star FC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Anani Achille
|Villefranche Beaujolais
|Retour de prêt
|Arrivée
|Botella Ivann
|La Louvière
|Retour de prêt
|Arrivée
|Hachem Abdelsamad
|Paris 13 Atletico
|Fin de contrat
|Arrivée
|Huard Matthieu
|AC Ajaccio
|Fin de contrat
|Arrivée
|Ikanga Jovany
|Dijon
|Retour de prêt
|Arrivée
|Khaoui Saîf-Eddine
|Macarthur FC
|Fin de contrat
|Arrivée
|Sylla Dembo
|Lorient
|Prêt
|Arrivée
|Trani Guillaume
|FC Differdange 03
|Fin de contrat
|Départ
|Avognan Yapobi William
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Badji Aliou
|Sivasspor
|Fin de contrat
|Départ
|Bonet Pepe
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Botella Ivann
|Caen
|Fin de contrat
|Départ
|Dembi Fred
|HUS Agadir
|Fin de contrat
|Départ
|Doucouré Fodé
|Le Havre
|Fin de contrat
|Départ
|Fall Alioune
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Ifnaoui Merwan
|Troyes
|—
|Départ
|Kouagba Loïc
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Mbock Hianga'a
|Brest
|Retour de prêt
|Départ
|Mendy Bissenty
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Meyapya Blondon
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Risser Robin
|Strasbourg
|Retour de prêt
Stade de Reims
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Bojang Adama
|Grasshopper Zurich
|Retour de prêt
|Arrivée
|Busi Maxime
|NAC Breda
|Retour de prêt
|Arrivée
|De la Cruz Maiky
|Marignane-Gignac
|Retour de prêt
|Arrivée
|Demoncy Yohan
|Annecy
|Fin de contrat
|Arrivée
|Jaouen Ewen
|Dunkerque
|Retour de prêt
|Arrivée
|Pallois Nicolas
|Nantes
|Fin de contrat
|Arrivée
|Salama Amine
|Torino
|Retour de prêt
|Départ
|Buta Aurélio
|Eintracht Francfort
|Retour de prêt
|Départ
|Butelle Ludovic
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|De Smet Thibault
|Paris FC
|Transfert 1.50 M€
|Départ
|Diouf Yéhvann
|Nice
|Transfert 6.50 M€
|Départ
|Fall Fallou
|Fredrikstad FK
|Transfert 0.50 M€
|Départ
|Ito Junya
|Racing Genk
|Transfert 2.80 M€
|Départ
|Kipré Cédric
|Ipswich
|Prêt avec OA
|Départ
|Koné Amadou
|NEOM SC
|Transfert 13.33 M€
|Départ
|Moscardo Gabriel
|Paris-SG
|Retour de prêt
|Départ
|Sangui Nhoa
|Paris FC
|Transfert 5.00 M€
Rodez AF
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Baaloudj Mehdi
|Clermont
|Fin de contrat
|Arrivée
|Braat Quentin
|Oviedo
|Fin de contrat
|Arrivée
|Coelho Grégory
|Balagne
|Retour de prêt
|Arrivée
|Jean-Lambert Evans
|Pau
|Fin de contrat
|Arrivée
|Jolibois Clément
|Bourg-en-Bresse
|Fin de contrat
|Arrivée
|Joly Octave
|Villefranche Beaujolais
|Fin de contrat
|Arrivée
|Magnin Mathis
|Etoile Carouge
|—
|Arrivée
|Margueron Lucas
|Seraing
|Fin de contrat
|Arrivée
|Mendes Correia Jordan
|Versailles
|—
|Arrivée
|Nagera Kenny
|La Louvière
|—
|Arrivée
|Ponti Ryan
|Orléans
|Fin de contrat
|Arrivée
|Tebily Hermann
|FC Thoune
|Fin de contrat
|Arrivée
|Vangi Luzolo
|Metz B
|Fin de contrat
|Départ
|Abdallah Abdel Hakim
|Guingamp
|Fin de contrat
|Départ
|Bentayeb Tawfik
|UTS Rabat
|Retour de prêt
|Départ
|Cadiou Noah
|Lorient
|Transfert 1.00 M€
|Départ
|Chougrani Joris
|Sans club
|Arrêt
|Départ
|Cibois Sébastien
|Portimonense
|Fin de contrat
|Départ
|Cissokho Till
|Estrela Amadora
|Retour de prêt
|Départ
|Coelho Grégory
|Blois Foot 41
|Fin de contrat
|Départ
|Diaw Mory
|Clermont
|Retour de prêt
|Départ
|Doumbia Cheick
|Le Puy
|Prêt
|Départ
|Mambo Stone Muzalimoja
|Grenoble
|Fin de contrat
|Départ
|Mpasi Lionel
|Le Havre
|Fin de contrat
|Départ
|Ngouyamsa Ahmad
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Nkada Timothée
|Standard de Liège
|Transfert 1.80 M€
|Départ
|Taïbi Waniss
|Hanovre 96
|Transfert 1.00 M€
|Départ
|Vandenabeele Eric
|Bordeaux
|Fin de contrat
AS Saint-Étienne
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Aiki Ayman
|Bastia
|Retour de prêt
|Arrivée
|Annan Ebenezer
|Etoile Rouge Belgrade
|Transfert 2.00 M€
|Arrivée
|Bernauer Maxime
|Dinamo Zagreb
|Transfert 1.20 M€
|Arrivée
|Bladi Darling
|Bourg-en-Bresse
|Retour de prêt
|Arrivée
|Cardona Irvin
|Augsbourg
|Transfert 2.50 M€
|Arrivée
|Cissé Karim
|Annecy
|Retour de prêt
|Arrivée
|Ekwah Pierre
|Sunderland
|Transfert 6.00 M€
|Arrivée
|Ferreira João
|Watford
|Transfert 3.00 M€
|Arrivée
|Jaber Mahmoud
|Maccabi Haïfa
|Transfert 2.00 M€
|Arrivée
|Lamba Chico
|Arouca
|Transfert 6.00 M€
|Arrivée
|Othman Jibril
|Francs Borains
|Retour de prêt
|Arrivée
|Owusu Beres
|QRM
|Retour de prêt
|Arrivée
|Stojkovic Strahinja
|Etoile Rouge Belgrade
|Transfert 2.30 M€
|Départ
|Abdelhamid Yunis
|FAR Rabat
|Fin de contrat
|Départ
|Bentayg Mahmoud
|Zamalek Le Caire
|Transfert 1.00 M€
|Départ
|Bladi Darling
|Betis Séville B
|Fin de contrat
|Départ
|Briançon Anthony
|Pau
|Fin de contrat
|Départ
|Cornud Pierre
|Maccabi Haïfa
|Transfert 0.85 M€
|Départ
|Ekwah Pierre
|Sunderland
|Retour de prêt
|Départ
|Fall Boubacar
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Fomba Lamine
|Servette Genève
|—
|Départ
|Mouton Louis
|Angers
|Fin de contrat
|Départ
|Nzuzi Marwann
|NK Bravo
|Fin de contrat
|Départ
|Owusu Beres
|Graz AK
|Prêt avec OA
|Départ
|Pétrot Léo
|Elche
|Fin de contrat
|Départ
|Sissoko Ibrahim
|Bochum
|Fin de contrat
|Départ
|Wadji Ibrahima
|Sans club
|Fin de contrat
ESTAC
|Type
|Joueur
|Club précédent/suivant
|Modalité
|Arrivée
|Bruus Andreas
|AaB Aalborg
|Retour de prêt
|Arrivée
|Cervantes Noa
|Paris 13 Atletico
|Retour de prêt
|Arrivée
|Conté Abdu
|Young Boys Berne
|Retour de prêt
|Arrivée
|Fatah Amar
|Willem II
|Retour de prêt
|Arrivée
|Ifnaoui Merwan
|Red Star
|—
|Arrivée
|Konaté Hillel
|Châteauroux
|Fin de contrat
|Arrivée
|Larouci Yasser
|Watford
|Retour de prêt
|Arrivée
|Maronnier Lucas
|Guingamp
|Fin de contrat
|Arrivée
|Metinho
|FC Bâle
|Retour de prêt
|Arrivée
|Mille Antoine
|Pau
|—
|Arrivée
|Ndiaye Abdoulaye Niakaté
|Brest
|Retour de prêt
|Départ
|Ba Pape Ibnou
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|De Préville Nicolas
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Diaz Michel Junior
|Brest
|Prêt
|Départ
|Dong Kyliane
|Augsbourg
|Fin de contrat
|Départ
|Fage Ryan
|Paris 13 Atletico
|Fin de contrat
|Départ
|Fatah Amar
|Dundee Utd
|Prêt
|Départ
|Gonzalez Matéo
|Annecy
|Fin de contrat
|Départ
|Irié Cyriaque
|Fribourg
|Transfert 8.50 M€
|Départ
|Kanté Abdoulaye Raslan
|Middlesbrough
|Transfert 3.00 M€
|Départ
|M'Changama Youssouf
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Mendes Houboulang
|Almeria
|Retour de prêt
|Départ
|Metinho
|FC Bâle
|—
|Départ
|Michel Corentin
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Ndiaye Abdoulaye Niakaté
|Parme
|Transfert 6.50 M€
|Départ
|Ripart Renaud
|Sans club
|Fin de contrat
|Départ
|Saïd Rafiki
|Standard de Liège
|Transfert 2.50 M€
|Départ
|Tahrat Mehdi
|Sans club
|Fin de contrat
Source : L'Equipe.