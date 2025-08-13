Si d'un côté Saint-Etienne bat des records de dépenses en Ligue 2, les autres clubs du championnat poursuivent leurs emplettes. Point complet sur l'ensemble des mouvements du mercato de la seconde division Française.

Amiens SC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Appiah Arvin Almeria Prêt
Arrivée Averlant Teddy Boulogne-sur-Mer
Arrivée Bernardoni Paul Yverdon
Arrivée Ikia Dimi Yvan Bordeaux Retour de prêt
Arrivée Lô Aboubacar Metz Fin de contrat
Arrivée Louis Coleen Paris FC B Fin de contrat
Arrivée Touho Mathis Foggia Retour de prêt
Départ Aït-Boudlal Abdelhamid Rennes Retour de prêt
Départ Barry Abdourahmane Paris 13 Atletico Fin de contrat
Départ Corchia Sébastien Cannes Fin de contrat
Départ El Idrissi Mohamed Amine Paris-SG B Fin de contrat
Départ Gurtner Régis Lens Fin de contrat
Départ Jaouab Mohamed Rennes Retour de prêt
Départ Mafouta Louis Guingamp
Départ Mbaye Malick Metz Retour de prêt
Départ Rongier Matthieu Sans club Fin de contrat
Départ Tincres Joan Monaco B Retour de prêt
Départ Tutuana Brunnel Nancy Fin de contrat
Départ Vita Rémy Fortuna Sittard Retour de prêt

FC Annecy

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Gonzalez Matéo Troyes Fin de contrat
Arrivée Hbouch Abdel Boulogne-sur-Mer Fin de contrat
Arrivée Makutungu Cédric Dijon Transfert 0.10 M€
Arrivée Ntamack Samuel SC Lokeren Retour de prêt
Arrivée Rambaud Thibault Boulogne-sur-Mer Fin de contrat
Arrivée Veillon Mattéo Montlouis Fin de contrat
Départ Bane Sidi Lens Retour de prêt
Départ Bermont Anthony Lens B Retour de prêt
Départ Cissé Karim Saint-Étienne Retour de prêt
Départ Dago Trevis Lille Retour de prêt
Départ Demoncy Yohan Reims Fin de contrat
Départ Djoco Kapitbafan Sochaux
Départ Ganiou Pierre-Ismaëlo Padoue Retour de prêt
Départ Malbec Tidiane Sans club Fin de contrat
Départ Ntamack Samuel Huesca Transfert 0.10 M€
Départ Ntignee Goteh Cavalry FC Fin de contrat
Départ Soukouna Hamjatou Sans club Fin de contrat

SC Bastia

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Gueho Loup Diwan Lechia Gdansk
Arrivée Guevara Juan Fortaleza Bogota Prêt avec OA
Arrivée Karamoko Issiaka Paris 13 Atletico Fin de contrat
Arrivée Loubatières Matteo Istres Retour de prêt
Arrivée Okou Yllan Hellas Vérone Retour de prêt
Arrivée Olmeta Lisandru Lille Prêt
Arrivée Rodrigues Clément Barnsley Retour de prêt
Arrivée Sebas Jérémy Strasbourg Transfert définitif
Départ Aiki Ayman Saint-Étienne Retour de prêt
Départ Boumaaoui Mohamed Bourg-en-Bresse Prêt
Départ Donat Noa Paris 13 Atletico Fin de contrat
Départ Maggiotti Julien Laval Fin de contrat
Départ Maisonnial Anthony Sans club Fin de contrat
Départ Okou Yllan La Louvière Fin de contrat
Départ Rodrigues Clément Orléans Prêt
Départ Tavares Dylan Sochaux Fin de contrat

US Boulogne-sur-Mer

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Binet Nolan Istres Fin de contrat
Arrivée El Farissi Amine Hyères Fin de contrat
Arrivée Fatar Noah Sochaux Fin de contrat
Arrivée Koné Zanga Paris-SG B Fin de contrat
Arrivée Koné Ibrahim Dunkerque Fin de contrat
Arrivée Mpembele Boula Exaucé Lorient B Fin de contrat
Arrivée Platret Aurélien Monaco B Fin de contrat
Arrivée Raillot Lilian Metz B
Arrivée Siliadin Louis Rumilly Vallières Fin de contrat
Départ Averlant Teddy Amiens
Départ Baala Abdelwahab Sans club Fin de contrat
Départ Busin Alexis Sans club Fin de contrat
Départ Cal Corentin Sans club Fin de contrat
Départ Dabo Elhadj Sans club Fin de contrat
Départ Delins Victor Pays de Cassel Fin de contrat
Départ Epailly Théo La Louvière Fin de contrat
Départ Hbouch Abdel Annecy Fin de contrat
Départ Pandor Yannick Lens Retour de prêt
Départ Rambaud Thibault Annecy Fin de contrat
Départ Rodrigues Abel Chantilly Fin de contrat
Départ Vercruysse Jean Le Mans Fin de contrat

Clermont Foot 63

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Baallal Abdellah Austria Lustenau Retour de prêt
Arrivée Berkani Stan Austria Lustenau Retour de prêt
Arrivée Boto Kenji-Van Pau Fin de contrat
Arrivée Caufriez Max RB Salzbourg Retour de prêt
Arrivée Diaw Mory Rodez Retour de prêt
Arrivée Djoco Ouparine Bergerac Retour de prêt
Arrivée Hunou Adrien Angers Fin de contrat
Arrivée Pelmard Andy Las Palmas Retour de prêt
Arrivée Socka Bongué Loïc FC Biel-Bienne Retour de prêt
Arrivée Versini Giovani Châteauroux Retour de prêt
Départ Armougom Yoel Panserraïkos Fin de contrat
Départ Baaloudj Mehdi Rodez Fin de contrat
Départ Bassouamina Mons Pafos
Départ Borne Théo Sans club
Départ Diagouraga Tidyane Sans club Fin de contrat
Départ Diallo Baïla Grenade CF Fin de contrat
Départ Diaw Mory Le Havre Fin de contrat
Départ Djoco Ouparine Sans club Fin de contrat
Départ Gnalega Fred Sans club Fin de contrat
Départ Koré Yoan Paris FC Retour de prêt
Départ Magnin Yohann Sans club Fin de contrat
Départ Ouattara Ibrahim Austria Lustenau Transfert définitif
Départ Versini Giovani Pau Fin de contrat

USL Dunkerque

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Diong Pape Daouda Strasbourg Prêt
Arrivée Lavin Marcos Lugo Fin de contrat
Arrivée Massock Théna Amiens (U19)
Arrivée Niflore Mathys Toulouse Prêt
Arrivée Zossou Aristide Auxerre Prêt
Départ Al-Saad Muhannad Yahya NEOM SC Retour de prêt
Départ Ba Abdoullah Sunderland Retour de prêt
Départ Bammou Yacine UTS Rabat Fin de contrat
Départ Courtet Gaëtan Valenciennes Fin de contrat
Départ Fernandez Veliz Nehemiah Nancy Fin de contrat
Départ Fortuna Nurio La Gantoise Retour de prêt
Départ Gomes Yvan Sans club Fin de contrat
Départ Gruaud Auxence Trouville Deauville Fin de contrat
Départ Jaouen Ewen Reims Retour de prêt
Départ Koné Ibrahim Boulogne-sur-Mer Fin de contrat
Départ Ortola Adrian Guingamp Fin de contrat
Départ Pitu Alexi Paul Vejle BK Fin de contrat
Départ Raghouber Ugo Lille Retour de prêt
Départ Rivera Maxence SC Heerenveen Transfert 0.60 M€
Départ Senneville Christian Junior RC Calais Fin de contrat
Départ Skyttä Naatan Kaiserslautern Transfert 1.80 M€
Départ Youssouf Bendjaloud Sochaux Fin de contrat

Grenoble Foot 38

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Bangré Mamady Pau Retour de prêt
Arrivée Isola Baptiste Le Poiré-sur-Vie Retour de prêt
Arrivée Mambo Stone Muzalimoja Rodez Fin de contrat
Arrivée Mion Mathieu Rouen Fin de contrat
Arrivée Mouazan Baptiste Concarneau Fin de contrat
Arrivée N'Gatta Ange Loïc Auxerre Fin de contrat
Départ Diarra Mamadou Sans club Fin de contrat
Départ Jabbari Ayoub FC Cincinnati Prêt avec OA
Départ Mbemba Nolan Sans club Fin de contrat
Départ Mendy Arial Beitar Jérusalem Fin de contrat
Départ Nestor Loic Sans club Arrêt
Départ Olaitan Ishola Junior Göztepe Transfert 0.85 M€
Départ Rigo Dante Sans club Fin de contrat
Départ Strazzeri Esteban Seyssinet Fin de contrat
Départ Touray Saikou Sans club Fin de contrat

EA Guingamp

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Abdallah Abdel Hakim Rodez Fin de contrat
Arrivée Hatchi Jérémy Lorient B Prêt
Arrivée Irabor Brown Bourg-en-Bresse Retour de prêt
Arrivée Koffi Erwin Neftchi Bakou Fin de contrat
Arrivée Mafouta Louis Amiens
Arrivée Matumona Jérémie Le Mans Fin de contrat
Arrivée Nlandu Darly Sans club Fin de contrat
Arrivée Ortola Adrian Dunkerque Fin de contrat
Arrivée Ott Gauthier Academico Viseu
Arrivée Touzghar Rayan Concarneau Retour de prêt
Départ Basilio Enzo Nancy
Départ Ghrieb Rayan Magdebourg
Départ Guendouz Sabri Beerschot V Anvers Fin de contrat
Départ Labeau Brighton FC Thoune Transfert 0.65 M€
Départ Le Bris Théo Lorient Retour de prêt
Départ Luvambo Taylor Le Mans Fin de contrat
Départ Maronnier Lucas Troyes Fin de contrat
Départ Mendes Junior Armando Alverca
Départ Ndour Abdallah Sans club Fin de contrat
Départ Niasse Mbaye Babacar Difaa El Jadida Fin de contrat
Départ Phiri Lebogang Sans club Fin de contrat
Départ Picard Hugo Columbus Crew Transfert 2.00 M€
Départ Riou Matthis La Louvière Fin de contrat
Départ Touzghar Rayan Pau Fin de contrat
Départ Vallier Lenny Nacional Madère Fin de contrat

Stade Lavallois

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Benard William Paris 13 Atletico Retour de prêt
Arrivée Chatelain Théo Furiani Agliani Retour de prêt
Arrivée Commaret Mattéo Bourg-en-Bresse Fin de contrat
Arrivée Maggiotti Julien Bastia Fin de contrat
Arrivée Mandouki Cyril Sans club
Arrivée Mupemba Noa Avranches Retour de prêt
Départ Adéoti Jordan Avranches Fin de contrat
Départ Chatelain Théo FC 93 Bobigny Fin de contrat
Départ Cherni Amine Göztepe
Départ Doucouré Siriné Lorient Retour de prêt
Départ Gonçalves Anthony Sans club Fin de contrat
Départ Kouassi Christ-Owen Lecce Transfert 1.00 M€
Départ Martins Pereira Loïs Paris 13 Atletico Prêt
Départ Nazih Amjhad Sans club Fin de contrat
Départ Roye Jimmy Sans club Arrêt
Départ Seidou Edson Sans club Fin de contrat
Départ Tell Jordan Sans club Fin de contrat
Départ Zohi Kévin Lucien Torreense Fin de contrat

Le Mans FC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Abanda Leroy Suwon FC Fin de contrat
Arrivée Gomes Malang Nantes B Prêt
Arrivée Guillaume Baptiste Almere City
Arrivée Harhouz William Saint-Maur Lusitanos Fin de contrat
Arrivée Luvambo Taylor Guingamp Fin de contrat
Arrivée Robin Milan Martigues Fin de contrat
Arrivée Vercruysse Jean Boulogne-sur-Mer Fin de contrat
Départ Amir Zaïd Sans club Fin de contrat
Départ Bernardeau Gabin Nice Fin de contrat
Départ Burlet Vincent Lille B Retour de prêt
Départ Dekoke Nathan Villefranche Beaujolais Fin de contrat
Départ Diliwidi Kembo Lens B Retour de prêt
Départ Lamgahez Zakary HUS Agadir
Départ Matumona Jérémie Guingamp Fin de contrat
Départ Nonnenmacher Maxime Haguenau Fin de contrat
Départ Ouchen Ali Versailles Fin de contrat
Départ Oudjani Adam Sans club Fin de contrat
Départ Vula Arnold Sans club Fin de contrat

Montpellier HSC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée El Hannach Naoufel Paris-SG B Prêt
Arrivée Laporte Julien Lorient Fin de contrat
Arrivée Mbuku Nathanaël Augsbourg Transfert 0.50 M€ (Prêt OA)
Arrivée Mendy Alexandre Caen
Arrivée Michel Mathieu AC Ajaccio Fin de contrat
Arrivée Ngapandouetnbu Simon Marseille Fin de contrat
Arrivée Orakpo Victor Nice Prêt
Départ Bertaud Dimitry Sans club Fin de contrat
Départ Delort Andy MC Alger Retour de prêt
Départ Dizdarevic Belmin Velez Mostar Fin de contrat
Départ Dzodic Stefan Almeria Fin de contrat
Départ Ferri Jordan Sampdoria Gênes
Départ Khazri Wahbi Sans club Fin de contrat
Départ Lecomte Benjamin Fulham Transfert 0.50 M€
Départ Maamma Othmane Watford Transfert 1.30 M€
Départ Maksimovic Nikola Sans club Fin de contrat
Départ Meïté Bamo Marseille Retour de prêt
Départ Nzingoula Rabby Strasbourg Retour de prêt
Départ Sacko Falaye Neftchi Bakou Fin de contrat
Départ Sagnan Modibo Rizespor Prêt avec OA
Départ Sylla Issiaga Asteras Tripolis Fin de contrat
Départ Touré Birama Manisa FK Transfert définitif

AS Nancy Lorraine

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Basilio Enzo Guingamp
Arrivée Carnot Louis Andrézieux Retour de prêt
Arrivée Fernandez Veliz Nehemiah Dunkerque Fin de contrat
Arrivée Nahounou Yannis Reggiana
Arrivée Ouotro Patrick Strasbourg
Arrivée Tutuana Brunnel Amiens Fin de contrat
Départ Carnot Louis Sans club Fin de contrat
Départ Cissé Sidi Bourg-en-Bresse Prêt
Départ Ebonog Simon Le Havre Retour de prêt
Départ Giagnorio Marco Balagne Fin de contrat
Départ Gomel Benjamin Sochaux Fin de contrat
Départ Pellegrini Lucas Farul Constanta Fin de contrat
Départ Tayot Gwilhem Orléans Fin de contrat
Départ Thiaré Aliou Le Havre Retour de prêt

Pau FC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Briançon Anthony Saint-Étienne Fin de contrat
Arrivée Gasnier Kyllian Valenciennes Retour de prêt
Arrivée Glossoa Neil Auxerre Fin de contrat
Arrivée Karamoko Setigui Aubagne Fin de contrat
Arrivée Meddah Daylam Caen Fin de contrat
Arrivée Pouilly Tom Lens Fin de contrat
Arrivée Raveyre Noah AC Milan B
Arrivée Sadik Omar Espanyol Barcelone Prêt
Arrivée Salles Esteban Concarneau Fin de contrat
Arrivée Touzghar Rayan Guingamp Fin de contrat
Arrivée Versini Giovani Clermont Fin de contrat
Arrivée Zuliani Edhy Toulouse Prêt
Départ Bangré Mamady Grenoble Retour de prêt
Départ Boto Kenji-Van Clermont Fin de contrat
Départ Boutaïb Khalid KAC Marrakech Fin de contrat
Départ Chahiri Mehdi Sans club Fin de contrat
Départ Diawara Kandet Le Havre Retour de prêt
Départ Jean-Lambert Evans Rodez Fin de contrat
Départ Jeannin Mehdi Sochaux Fin de contrat
Départ Kamara Bingourou Lorient Fin de contrat
Départ Kouassi Xavier Laglais Sans club Fin de contrat
Départ Koudou Thérence FC Malines
Départ Lopy Joseph-Romeric Sans club Fin de contrat
Départ Mille Antoine Troyes
Départ Njoh Yonis Viborg FF Transfert 0.13 M€
Départ Obiang Johann Orléans Fin de contrat

Red Star FC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Anani Achille Villefranche Beaujolais Retour de prêt
Arrivée Botella Ivann La Louvière Retour de prêt
Arrivée Hachem Abdelsamad Paris 13 Atletico Fin de contrat
Arrivée Huard Matthieu AC Ajaccio Fin de contrat
Arrivée Ikanga Jovany Dijon Retour de prêt
Arrivée Khaoui Saîf-Eddine Macarthur FC Fin de contrat
Arrivée Sylla Dembo Lorient Prêt
Arrivée Trani Guillaume FC Differdange 03 Fin de contrat
Départ Avognan Yapobi William Sans club Fin de contrat
Départ Badji Aliou Sivasspor Fin de contrat
Départ Bonet Pepe Sans club Fin de contrat
Départ Botella Ivann Caen Fin de contrat
Départ Dembi Fred HUS Agadir Fin de contrat
Départ Doucouré Fodé Le Havre Fin de contrat
Départ Fall Alioune Sans club Fin de contrat
Départ Ifnaoui Merwan Troyes
Départ Kouagba Loïc Sans club Fin de contrat
Départ Mbock Hianga'a Brest Retour de prêt
Départ Mendy Bissenty Sans club Fin de contrat
Départ Meyapya Blondon Sans club Fin de contrat
Départ Risser Robin Strasbourg Retour de prêt

Stade de Reims

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Bojang Adama Grasshopper Zurich Retour de prêt
Arrivée Busi Maxime NAC Breda Retour de prêt
Arrivée De la Cruz Maiky Marignane-Gignac Retour de prêt
Arrivée Demoncy Yohan Annecy Fin de contrat
Arrivée Jaouen Ewen Dunkerque Retour de prêt
Arrivée Pallois Nicolas Nantes Fin de contrat
Arrivée Salama Amine Torino Retour de prêt
Départ Buta Aurélio Eintracht Francfort Retour de prêt
Départ Butelle Ludovic Sans club Fin de contrat
Départ De Smet Thibault Paris FC Transfert 1.50 M€
Départ Diouf Yéhvann Nice Transfert 6.50 M€
Départ Fall Fallou Fredrikstad FK Transfert 0.50 M€
Départ Ito Junya Racing Genk Transfert 2.80 M€
Départ Kipré Cédric Ipswich Prêt avec OA
Départ Koné Amadou NEOM SC Transfert 13.33 M€
Départ Moscardo Gabriel Paris-SG Retour de prêt
Départ Sangui Nhoa Paris FC Transfert 5.00 M€

Rodez AF

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Baaloudj Mehdi Clermont Fin de contrat
Arrivée Braat Quentin Oviedo Fin de contrat
Arrivée Coelho Grégory Balagne Retour de prêt
Arrivée Jean-Lambert Evans Pau Fin de contrat
Arrivée Jolibois Clément Bourg-en-Bresse Fin de contrat
Arrivée Joly Octave Villefranche Beaujolais Fin de contrat
Arrivée Magnin Mathis Etoile Carouge
Arrivée Margueron Lucas Seraing Fin de contrat
Arrivée Mendes Correia Jordan Versailles
Arrivée Nagera Kenny La Louvière
Arrivée Ponti Ryan Orléans Fin de contrat
Arrivée Tebily Hermann FC Thoune Fin de contrat
Arrivée Vangi Luzolo Metz B Fin de contrat
Départ Abdallah Abdel Hakim Guingamp Fin de contrat
Départ Bentayeb Tawfik UTS Rabat Retour de prêt
Départ Cadiou Noah Lorient Transfert 1.00 M€
Départ Chougrani Joris Sans club Arrêt
Départ Cibois Sébastien Portimonense Fin de contrat
Départ Cissokho Till Estrela Amadora Retour de prêt
Départ Coelho Grégory Blois Foot 41 Fin de contrat
Départ Diaw Mory Clermont Retour de prêt
Départ Doumbia Cheick Le Puy Prêt
Départ Mambo Stone Muzalimoja Grenoble Fin de contrat
Départ Mpasi Lionel Le Havre Fin de contrat
Départ Ngouyamsa Ahmad Sans club Fin de contrat
Départ Nkada Timothée Standard de Liège Transfert 1.80 M€
Départ Taïbi Waniss Hanovre 96 Transfert 1.00 M€
Départ Vandenabeele Eric Bordeaux Fin de contrat

AS Saint-Étienne

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Aiki Ayman Bastia Retour de prêt
Arrivée Annan Ebenezer Etoile Rouge Belgrade Transfert 2.00 M€
Arrivée Bernauer Maxime Dinamo Zagreb Transfert 1.20 M€
Arrivée Bladi Darling Bourg-en-Bresse Retour de prêt
Arrivée Cardona Irvin Augsbourg Transfert 2.50 M€
Arrivée Cissé Karim Annecy Retour de prêt
Arrivée Ekwah Pierre Sunderland Transfert 6.00 M€
Arrivée Ferreira João Watford Transfert 3.00 M€
Arrivée Jaber Mahmoud Maccabi Haïfa Transfert 2.00 M€
Arrivée Lamba Chico Arouca Transfert 6.00 M€
Arrivée Othman Jibril Francs Borains Retour de prêt
Arrivée Owusu Beres QRM Retour de prêt
Arrivée Stojkovic Strahinja Etoile Rouge Belgrade Transfert 2.30 M€
Départ Abdelhamid Yunis FAR Rabat Fin de contrat
Départ Bentayg Mahmoud Zamalek Le Caire Transfert 1.00 M€
Départ Bladi Darling Betis Séville B Fin de contrat
Départ Briançon Anthony Pau Fin de contrat
Départ Cornud Pierre Maccabi Haïfa Transfert 0.85 M€
Départ Ekwah Pierre Sunderland Retour de prêt
Départ Fall Boubacar Sans club Fin de contrat
Départ Fomba Lamine Servette Genève
Départ Mouton Louis Angers Fin de contrat
Départ Nzuzi Marwann NK Bravo Fin de contrat
Départ Owusu Beres Graz AK Prêt avec OA
Départ Pétrot Léo Elche Fin de contrat
Départ Sissoko Ibrahim Bochum Fin de contrat
Départ Wadji Ibrahima Sans club Fin de contrat

ESTAC

Type Joueur Club précédent/suivant Modalité
Arrivée Bruus Andreas AaB Aalborg Retour de prêt
Arrivée Cervantes Noa Paris 13 Atletico Retour de prêt
Arrivée Conté Abdu Young Boys Berne Retour de prêt
Arrivée Fatah Amar Willem II Retour de prêt
Arrivée Ifnaoui Merwan Red Star
Arrivée Konaté Hillel Châteauroux Fin de contrat
Arrivée Larouci Yasser Watford Retour de prêt
Arrivée Maronnier Lucas Guingamp Fin de contrat
Arrivée Metinho FC Bâle Retour de prêt
Arrivée Mille Antoine Pau
Arrivée Ndiaye Abdoulaye Niakaté Brest Retour de prêt
Départ Ba Pape Ibnou Sans club Fin de contrat
Départ De Préville Nicolas Sans club Fin de contrat
Départ Diaz Michel Junior Brest Prêt
Départ Dong Kyliane Augsbourg Fin de contrat
Départ Fage Ryan Paris 13 Atletico Fin de contrat
Départ Fatah Amar Dundee Utd Prêt
Départ Gonzalez Matéo Annecy Fin de contrat
Départ Irié Cyriaque Fribourg Transfert 8.50 M€
Départ Kanté Abdoulaye Raslan Middlesbrough Transfert 3.00 M€
Départ M'Changama Youssouf Sans club Fin de contrat
Départ Mendes Houboulang Almeria Retour de prêt
Départ Metinho FC Bâle
Départ Michel Corentin Sans club Fin de contrat
Départ Ndiaye Abdoulaye Niakaté Parme Transfert 6.50 M€
Départ Ripart Renaud Sans club Fin de contrat
Départ Saïd Rafiki Standard de Liège Transfert 2.50 M€
Départ Tahrat Mehdi Sans club Fin de contrat

Source : L'Equipe.

 