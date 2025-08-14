L’ASSE frappe un nouveau coup sur le marché des transferts avec l’arrivée de Joshua Duffus. L’attaquant anglais de 20 ans, formé à Brighton, s’engage jusqu’en 2029 et débarque dans le Forez pour franchir un cap dans sa jeune carrière.

Le mercato stéphanois continue d’accélérer. Après les signatures de Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Chico Lamba, João Ferreira, Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic, sans oublier les levées d’options pour Irvin Cardona et Maxime Bernauer, les Verts enregistrent un neuvième renfort. Joshua Duffus, attaquant britannique prometteur, arrive en provenance de Brighton. Numéro 17 du groupe d’Eirik Horneland, il a paraphé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2029, preuve de la confiance placée en son potentiel par la direction de l’ASSE.

Joshua Duffus, un visage déjà apprécié à Brighton

Bien qu’il n’ait pas accumulé beaucoup de minutes en Premier League, Duffus n’était pas un inconnu pour les supporters des Seagulls. Lors de la fin de saison dernière, il avait eu l’occasion de fouler les pelouses anglaises et de se montrer à son avantage.

« Oui, il était connu. Il a eu quelques apparitions et il a bien fait lorsqu’il a eu sa chance », explique Brighton Buzz, média spécialisé que nous avons interrogé.

Sa mise à l’écart ces derniers mois n’a rien à voir avec une perte de confiance de son club formateur, mais plutôt avec sa décision de ne pas prolonger son contrat. Dans un effectif de Brighton regorgeant de jeunes talents offensifs, trouver du temps de jeu est un défi constant. Pour continuer sa progression, l’attaquant a choisi de relever un nouveau challenge en dehors de l’Angleterre.

Un profil explosif et percutant pour dynamiser l’attaque de l'ASSE

À seulement 20 ans, Joshua Duffus présente déjà des qualités qui correspondent aux besoins offensifs de l’ASSE. D’après Brighton Buzz, « c’est un joueur rapide, bon dans le jeu en remise, excitant à voir avec le ballon et rapide pour trouver des espaces ».

Doté d’un physique solide, il sait se rendre disponible pour ses coéquipiers, jouer en appui et se projeter vers le but. Sa puissance, combinée à une bonne accélération, pourrait apporter une dimension supplémentaire à l’attaque des Verts, surtout dans un championnat où l’impact physique reste déterminant.

Ses axes de progression ? « Il pourrait améliorer sa finition globale, utiliser ses deux pieds et être plus polyvalent dans ses déplacements », souligne notre interlocuteur anglais. Des aspects sur lesquels Eirik Horneland et son staff pourront travailler au quotidien, avec l’espoir de transformer ce potentiel brut en rendement concret devant le but.

Un choix audacieux… mais logique

Les arrivées de joueurs anglais en Ligue 1 restent peu fréquentes, mais elles ne sont plus totalement surprenantes. Plusieurs jeunes talents britanniques ont choisi ces dernières années de s’exporter pour trouver plus rapidement du temps de jeu. Pour Brighton Buzz, la décision de Duffus se justifie pleinement :

« La France a un très bon championnat qui progresse constamment, avec de nouvelles équipes qui émergent. C’est un excellent endroit pour apprendre son métier. »

L’ASSE, avec son histoire, son public passionné et un projet clairement axé sur le développement de jeunes talents, représente un terrain propice pour un joueur en quête d’éclosion.

Un avenir prometteur à l'ASSE

À Brighton, on garde un œil bienveillant sur la suite de la carrière de Duffus : « C’est une excellente recrue pour l’ASSE. Nous avons hâte de le voir marquer des buts et rendre l’académie fière. »

Pour les Verts, cette signature s’inscrit dans une stratégie claire : bâtir un effectif mêlant expérience et jeunesse, capable de rivaliser sur la durée. Avec un contrat courant jusqu’en 2029, Duffus bénéficie du temps et de la stabilité nécessaires pour s’adapter à un nouvel environnement, un nouveau championnat et un style de jeu différent.

Si son intégration se déroule comme espéré, l’attaquant anglais pourrait rapidement devenir une alternative sérieuse à l'attaque stéphanoise, voire un titulaire régulier. Les supporters du Chaudron, connus pour leur ferveur, auront à cœur de pousser leur nouvelle recrue vers la réussite.

En misant sur un profil atypique pour la Ligue 1, l’ASSE prend un pari, mais un pari mesuré. Les qualités brutes de Duffus, associées à un cadre de travail exigeant, pourraient bien faire de lui l’une des belles surprises de la saison.