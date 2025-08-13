Fraîchement arrivés cet été, Ebenezer Annan et João Ferreira ont effectué leurs premiers pas en match officiel sous le maillot de l’ASSE face à Laval (3-3). Les supporters, sondés sur notre canal Instagram, ont presque unanimement validé leurs débuts.

L’ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 2 n’a pas seulement été marquée par le scénario complètement fou du match nul (3-3) face à Laval. Elle a aussi permis au public stéphanois de découvrir deux des recrues les plus attendues du mercato : Ebenezer Annan, latéral gauche ghanéen arrivé de l’Étoile Rouge de Belgrade, et João Ferreira, défenseur polyvalent portugais recruté à Watford.

Entrés en cours de rencontre, les deux hommes ont montré suffisamment de qualités pour séduire instantanément les supporters.

Une entrée convaincante malgré le contexte

Face à Laval, la partie n’était pas simple à appréhender pour les nouveaux. Annan a débuté titulaire et s’est rapidement distingué par ses projections offensives, multipliant les centres et les courses sur son couloir gauche. Son activité a pesé dans la dynamique offensive des Verts, notamment sur la période où l’ASSE a pris l’ascendant au score. Ferreira, lui, a fait son apparition à la 71e minute pour remplacer Boakye, dans un rôle plus défensif. Solide dans les duels, il a aussi tenté d’apporter sa qualité de relance.

Malgré la frustration du nul concédé en toute fin de match, leur apport technique et leur implication ont été remarqués.

Un plébiscite auprès des supporters

La preuve ? Le sondage lancé sur notre canal Instagram a livré un verdict sans appel : sur 537 votants, 528 ont déclaré être satisfaits des premières minutes d’Annan et Ferreira, soit plus de 98% d’avis positifs. Un taux d’adhésion aussi élevé est rare, surtout après un match où la défense a parfois été mise à mal !

Ce plébiscite traduit l’enthousiasme des supporters face à des profils qui semblent correspondre aux besoins identifiés depuis plusieurs mois : vitesse, combativité et qualité technique. Des profils éloignés de ceux de Léo Pétrot ou de Dennis Appiah...

Des promesses pour la suite

L’ASSE a investi pour renforcer ses couloirs, et les premières impressions laissent penser que le pari pourrait être gagnant. Annan, encore perfectible défensivement, a montré qu’il pouvait être un atout de percussion. Ferreira, bien qu’ayant eu moins de temps de jeu, a affiché calme, application et engagement offensif.

Dans un championnat où les duels se multiplient et où chaque point compte, ces qualités pourraient s’avérer déterminantes.

Si cette première sortie a surtout servi de prise de contact avec la Ligue 2, elle a déjà conquis les supporters. Reste désormais à confirmer sur la durée, face à des adversaires qui ne tarderont pas à analyser leur jeu pour tenter de les contrer.