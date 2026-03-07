Ce samedi, se poursuivait la 26ᵉ journée de Ligue 2. Avant la rencontre de l’ASSE face au Red Star ce soir dans le Chaudron, deux rencontres se disputaient à 14h. Le Mans recevait Annecy tandis que le leader, Troyes, recevait Clermont. Résumé et résultats.

Après la fin de sa série d’invincibilité, Le Mans n’a pas renoué avec la victoire. Les sarthois restent sur deux matchs nuls et souhaitaient s’imposer à domicile face à une équipe qui pouvait leur passer devant.

Avec cinq victoires et deux nuls sur les sept derniers matchs, Annecy est revenu à deux points du top cinq et à trois points de Reims, troisième. Sur la pelouse du Mans, les hommes de Laurent Guyot pouvaient réaliser une grosse opération et s’inviter dans le top cinq de Ligue 2.

Troyes voulait conforter sa place de leader de Ligue 2

Face à Clermont qui souhaitait prendre des points pour garder del’avance sur la zone rouge, Troyes devait gagner pour conserver la tête du championnat. L’ESTAC va mieux et reste sur deux victoires consécutives après quatre matchs sans succès.

Les hommes de Stéphane Dumont n’ont plus que deux points d’avance sur l’ASSE et étaient donc dans l’obligation de gagner pour être certain de terminer une nouvelle journée en tête de la Ligue 2. Tout autre résultat qu’une victoire troyenne donnerait l’opportunité aux Verts de s’emparer de la première place ce soir face au Red Star.

Le Mans frappe fort !

Le Mans s’est imposé avec autorité face au FC Annecy (3-0) lors de la 26e journée de Ligue 2 au stade Marie-Marvingt. Pourtant, les Haut-Savoyards avaient bien débuté la rencontre. Dès les premières minutes, Rambaud s’est procuré plusieurs occasions, obligeant le gardien Hatfout à intervenir. Mais malgré cette entame dynamique, Annecy a payé cher ses premières erreurs défensives.

Le Mans a ouvert le score à la 16e minute par Antoine Rabillard. Lancé en profondeur, l’attaquant a ajusté Escales d’une frappe croisée précise. Trois minutes plus tard, les Sarthois ont doublé la mise. Sur un contre rapide, Rabillard a manqué sa reprise dans la surface, mais le ballon s’est transformé en passe décisive pour Erwan Colas, qui a conclu à bout portant (2-0, 19e). Les Manceaux ont ensuite maîtrisé la fin de première période malgré quelques tentatives d’Annecy sur coups de pied arrêtés.

Après la pause, la rencontre s’est équilibrée sans que les visiteurs ne parviennent réellement à inquiéter la défense locale. Le Mans a finalement scellé la victoire à la 65e minute grâce à Quarshie, auteur d’un plat du pied après une action collective bien construite.

En fin de match, Buades a trouvé la barre et Delphis a sauvé Annecy d’un quatrième but sur sa ligne. Solides et efficaces, les Manceaux renouent avec la victoire et confirment leurs ambitions dans la course au haut de tableau.

Troyes l'emporte sur le fil

L’ESTAC Troyes s’est imposée sur le fil face au Clermont Foot (2-1) lors de cette rencontre disputée au stade de l’Aube. Longtemps dominatrice dans le jeu, la formation troyenne a toutefois dû attendre la fin de match pour renverser une situation mal engagée.

La première période a été globalement maîtrisée par les Troyens, qui ont monopolisé le ballon et multiplié les situations offensives. Bentayeb s’est notamment procuré la plus grosse occasion, mais l’attaquant a manqué le cadre à quelques mètres du but. Clermont, bien organisé défensivement, a résisté malgré la pression et a regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, les Auvergnats ont surpris leur adversaire. À la 51e minute, Kader Bamba a ouvert le score d’une frappe enroulée précise qui a terminé dans le petit filet de Konaté. Clermont a ensuite reculé pour défendre son avantage, laissant Troyes pousser pour revenir.

La pression troyenne a fini par payer en fin de rencontre. À la 78e minute, Diawarra a égalisé après un ballon repoussé par le poteau. Trois minutes plus tard, Adeline a donné l’avantage à l’ESTAC d’une tête sur un centre dévié. Clermont a cru arracher l’égalisation dans le temps additionnel, mais un but de Hunou a été refusé pour hors-jeu. Troyes s’impose finalement 2-1 au terme d’un renversement spectaculaire.