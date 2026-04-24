Match capital pour l’ASSE ce samedi. Face à l’ESTAC, les Verts jouent une grande partie de leur saison et, surtout, le titre de Ligue 2. Une défaite offrirait le sacre aux Troyens. Décryptage dans notre avant-match disponible sur Youtube.

Face à Bastia, les hommes de Philippe Montanier ont grillé leur dernier joker. Sans prendre le moindre point, l’ASSE offre surtout à l’ESTAC une opportunité en or de s’emparer du titre à Geoffroy-Guichard.

Désormais, c’est la capacité des Stéphanois à réagir et à se relancer qui sera scrutée de près.

De la frustration plutôt que des inquiétudes

Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert : "Je ne suis pas aussi alarmiste que certains. Contre Bastia, tu encaisses un but très tôt, donc derrière tu es obligé d’aller les chercher, tu te découvres, et tu finis par en prendre un deuxième sans être vraiment inspiré. (...) De là à tirer des conclusions définitives, je ne sais pas."

Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert : "En fait, la frustration vient surtout du fait que ce faux pas, tu ne l’attendais pas. (...) Tu affrontes une équipe qui est quand même faible. Et malgré ça, tu aurais préféré garder ce joker pour les deux prochains matchs, contre Troyes et Rodez, qui seront pour moi bien plus compliqués. Ce sont clairement eux qui vont déterminer la suite. Si tu fais six points sur six, je pense que tu monteras, c’est incontestable, je n’ai aucun doute là-dessus."

L'ASSE attendue au tournant face à Troyes ?

Romain : "Il faudra être propre. Parce que Troyes, on les connaît. Même si ça parle beaucoup sur les réseaux en disant qu’ils ont été aidés par les arbitres, depuis le début de saison ils sont premiers et ils sont à leur place. Ce n’est pas un hasard."

Sylvain : "Notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes dans ce championnat. On en a encore eu la preuve à Bastia ce week-end. Aujourd’hui, si on est dans le bon état d’esprit, impliqués, investis, je ne doute pas qu’ils le seront ce week-end.

C’est un match de gala, il va y avoir du monde, il sera regardé, et on sait que certains aiment bien être exposés, peut-être aussi dans l’optique de se projeter sur un nouveau projet la saison prochaine. Je ne suis pas spécialement inquiet pour ce match-là. Je le suis davantage pour celui à venir à Rodez, mais on n’en est pas encore là."

Du changement attendu par Philippe Montanier ?

Romain : "La dernière fois qu’on avait été un peu moins bons, c’était à Grenoble. Dans la foulée, il avait surpris tout le monde en changeant de dispositif. Là, est-ce qu’il changera de système ou simplement des hommes ? On n’a pas encore la réponse. Mais une chose est sûre, c’est qu’on n’aura pas le même onze."

(...) "Cardona, on l’a beaucoup critiqué depuis ce week-end, et sa prestation a clairement été insuffisante. Mais est-ce que l’entrée de Duffus a vraiment été meilleure ? Moi, je ne suis pas convaincu. Après, est-ce qu’on a vraiment mieux sur le papier ? À part Boakye peut-être… mais vu son importance dans le jeu, ce n’est pas si simple."

ASSE ESTAC : Le match de la SAISON 🔥 Le débrief AVANT MATCH



