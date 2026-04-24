Effectif réduit, absences multiples, postes à combler : Philippe Montanier a levé le voile ce jeudi sur ses solutions pour affronter Troyes samedi. Duffus polyvalent, Boakye en attaque possible, Ben Old en latéral gauche qui s'épanouit, Bernauer au milieu en option de secours. Le coach de l'ASSE fait avec ce qu'il a, et il l'assume.

Duffus, la solution de repli offensive de l'ASSE

L'effectif offensif de l'ASSE est dans un état critique. Montanier ne s'en cache pas : « On a que 4 attaquants pour trois postes donc c'est un effectif extrêmement réduit. » Dans ce contexte, la polyvalence de Joshua Duffus devient un atout précieux.

« On a la chance d'avoir Josh Duffus qui est capable de jouer les trois postes. Même si sa spécialité est plutôt un attaquant axial, il m'a toujours dit que lui était dispo pour rendre service à l'équipe sur les côtés. Donc on a la chance d'avoir un joueur polyvalent étant donné qu'on a vraiment un effectif très pauvre en quantité dans le domaine offensif. »

Et Augustine Boakye pourrait également être une option sur le côté droit de l'ASSE. « C'est possible aussi, le problème de Augustine c'est qu'il est très bon partout. Quand vous le mettez en attaque ça vous aide l'attaque mais ça vous diminue le milieu de terrain. Quand vous le mettez au milieu de terrain il n'est pas en attaque. Mais l'avantage c'est que sa polyvalence permet de le mettre à plusieurs postes en fonction de nos besoins. »

Ben Old, l'ancien attaquant qui performe en latéral gauche

La reconversion de Ben Old en latéral gauche est l'un des sujets les plus passionnants de la conférence. Montanier ne tarit pas d'éloges sur son joueur, tout en traçant des perspectives intéressantes pour son avenir. « Il est très fiable, c'est pour ça qu'il continue à performer. Il est étonnant pour un ancien attaquant dans la rigueur défensive, dans l'agressivité, dans les duels. Il peut encore faire mieux offensivement parce qu'il a ses qualités d'attaquant. Il combine de mieux en mieux avec Zuriko sur les côtés. Il confirme et c'est pas évident parce que le plus dur toujours c'est de confirmer. »

Montanier va plus loin, esquissant un avenir à ce poste pour Ben Old avec une référence historique savoureuse : « Il a plus de potentiel comme latéral parce que des latéraux gaucher c'est une espèce rare. En ailier, on peut mettre des faux pieds comme Zuriko Davitashvili par exemple. Mais des latéraux gaucher c'est plus compliqué à trouver. »

Et la comparaison qui fait sourire : « Il y a eu dans le passé des grandes reconversions réussies. Les jeunes ne connaissent pas trop, mais Lizarazu a été de ceux-là. Je suis persuadé que Liza n'aurait peut-être pas fait la même carrière s'il était resté au niveau offensif. » Comparer Ben Old à Lizarazu, c'est ambitieux. Mais le message est clair : Montanier croit en son latéral gauche.

ASSE : Le milieu manque de leaders, Bastia a servi d'avertissement

Montanier a livré un constat sévère sur ce qui a manqué à Bastia pour l'ASSE. « On a besoin de leadership au milieu, c'est aussi ce qui a un peu failli à Bastia où on a un peu accepté. Il n'y a pas eu trop de révolte, ce qu'on avait vu à Nancy. C'est vrai que c'est un bon rappel pour nos cadres de reprendre le leadership parce qu'on a besoin de qualité technique mais aussi on a besoin de personnalité, de caractère et c'est souvent deux, trois joueurs sur le terrain qui peuvent transmettre ça. »

Un message destiné aux cadres du vestiaire. Samedi, contre Troyes, l'ASSE aura besoin de guerriers autant que de techniciens.

Bernauer repositionné au milieu, une option de secours

Enfin, l'absence de Jaber oblige Montanier à réfléchir à des solutions de repli au milieu défensif. Maxime Bernauer pourrait jouer ce rôle. « Oui c'est une option, on l'a fait travailler là parce qu'avec l'opération Jaber on s'aperçoit qu'on n'a vraiment que Kanté qui est un spécialiste du poste sur le milieu défensif donc on sait que Max a une polyvalence, il peut jouer central, il peut jouer latéral droit et au milieu il peut nous apporter aussi. On prépare toutes les éventualités parce qu'on a vraiment des déficits sur certains postes. »

Des options limitées, mais un coach qui fait preuve d'inventivité. Samedi soir, Montanier devra sortir son meilleur onze possible dans les conditions les plus compliquées de la saison.