Ce vendredi soir, nouveau rendez-vous en National, tous les regards se tournaient vers Enzo Mayilla. Le jeune joueur formé à l’ASSE s’apprête à disputer une rencontre difficile avec Aubagne, ce vendredi 24 avril 2026 à 19h30, sur la pelouse du stade Robert-Diochon, au Petit-Quevilly. Face à une équipe de Rouen solidement installée à la 4e place du championnat, le défi s’annonce relevé pour les visiteurs, actuellement 11es.

Ce match revêt une importance particulière pour Mayilla. Remplaçant lors des quatre dernières rencontres, le Stéphanois voit le temps filer alors que la fin de saison approche. Il ne reste plus que quatre matchs pour convaincre et grappiller du temps de jeu. Pourtant, ses statistiques témoignent d’une certaine régularité : avec plus de 1400 minutes disputées en 24 apparitions, il affiche une moyenne de 59 minutes par match. Un temps de jeu non négligeable, mais insuffisant pour pleinement s’imposer dans la durée.

Dans ce contexte, le changement d’entraîneur à Aubagne pourrait rebattre les cartes. Nommé en début de semaine, Karim Masmoudi a déjà marqué son empreinte en effectuant ses premiers choix forts pour ce déplacement en Normandie. Face à un adversaire que les Aubagnais connaissent bien – les deux équipes s’étant déjà affrontées à trois reprises depuis 2024, dont un dernier match nul (1-1) en décembre 2025 – Mayilla joue peut-être une carte décisive pour la suite de sa saison.

Mayilla retrouve une place de titulaire

Enzo Mayilla commence la rencontre sur le terrain. Disputant 70 minutes au total, il n'a mis qu'une petite vingtaine de minutes à justifier sa titularisation. En effet, sur un centre dévié, il marque de la tête et ouvre le score pour le SC Aubagne Air Bel. 1-0 pour les sudistes. Malheureusement, Aubagne finira par s'incliner 3-1 dans ce match. Une nouvelle défaite pour Mayilla et Aubagne.