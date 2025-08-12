Le coach de l’En Avant Guingamp, Sylvain Ripoll, a exprimé son incompréhension face à la programmation répétée de son équipe le samedi à 14h. Un horaire qui selon lui ne convient ni aux joueurs ni au staff, lorsqu'il est répété au fur et à mesure des journées de Ligue 2.

La Ligue 2 a repris ce samedi avec un duel entre Guingamp et Le Mans. Mais, avant même le coup d’envoi, l’actualité du club breton s’est invitée hors du terrain. Sylvain Ripoll, entraîneur de l’En Avant Guingamp, a tenu à faire passer un message clair concernant les horaires de diffusion imposés par le diffuseur. L’ASSE, tête d’affiche régulière, bénéficie souvent du créneau du samedi à 20h sur beIN SPORTS. Du côté guingampais, c’est un autre créneau qui domine : le samedi à 14h, un choix qui ne plaît pas à son coach.

Sylvain Ripoll agacé par une programmation jugée incohérente en Ligue 2

Face au diffuseur, Ripoll n’a pas mâché ses mots :

« Je voudrais préciser quelque chose. Je voudrais profiter de ce moment-là pour manifester mon incompréhension et ce que je considère être une incohérence. C'est de voir l'an avant Guingamp programmé 5 samedis sur les 6 premières journées à 14h, à un moment donné où je considère qu'on pourrait répartir ça différemment. »

Pour le technicien breton, la répartition actuelle manque d’équité. Jouer cinq fois sur six dans le même créneau, surtout en plein été, pose des soucis logistiques et physiques. Le déplacement à Bastia, cité en exemple, illustre les contraintes imposées au staff et aux joueurs en termes de préparation et de récupération.

L’impact physiologique et sportif pointé du doigt

Toujours selon Ripoll, la question dépasse la simple habitude :

« Sur les six premières journées on va jouer cinq fois à 14h. En plein été, en allant à Bastia avec tout ce que ça génère, en déplacement de veille de match et de préparation de semaine, il me semblerait beaucoup plus judicieux et cohérent de répartir cette affiche du samedi 14h qui plaît à peu de techniciens et peu d'équipes. »

Le coach évoque un déséquilibre physiologique évident. La chaleur, les déplacements longs et la réduction des temps de repos influent directement sur la performance des joueurs. Dans un championnat où chaque point compte, ces détails peuvent faire la différence.

Une demande d’équité dans la répartition des horaires

Ripoll conclut son intervention en appelant à une meilleure répartition :

« Nous, sur le plan physiologique, enfin football, ça me paraissait plus équitable de la répartir sur les équipes plutôt que de nous mettre 5 fois sur les 6 premières journées. »

Si la demande du coach sera entendue par les instances et les diffuseurs reste à voir. En attendant, Guingamp devra composer avec ce calendrier et tenter de tirer le meilleur parti de chaque rendez-vous, quel que soit l’horaire.