Trois jeunes talents de l’ASSE ont été appelés en Équipe de France U17 pour le stage national à Clairefontaine, récompensant leurs performances récentes.

L'équipe de France U17 disputera deux rencontres. Une première le 20 août contre Le Havre U19 et une seconde le 21 contre l'équipe de France U16 de Naoufan Mnemoi, stéphanois sélectionné également.

Nathan Kasia (voir portrait ici) poursuit sa montée en puissance. Le défenseur central, né en 2009, honore sa quatrième sélection en Bleu, après avoir participé au prestigieux tournoi international du Japon en juin 2025. Solide dans les duels et précis dans la relance, Kasia est devenu une pièce maîtresse du groupe U17 national dirigé par David Le Moal. Sa régularité et sa maturité impressionnent déjà au sein du centre de formation de l’ASSE.

Mylan Toty (ASSE) retrouve le maillot tricolore

De son côté, Mylan Toty signe son grand retour en sélection. L’attaquant de 16 ans, déjà crédité de trois sélections lors du tournoi de Montaigu en avril 2025, a brillé cet été lors du tournoi de Carisport. Percutant et efficace devant le but, Toty apporte vitesse et spontanéité dans la profondeur. Cette nouvelle convocation est un signe fort : les Bleuets comptent sur lui pour dynamiter les défenses adverses.

Première pour Tidiane Vibert

La belle surprise vient de Tidiane Vibert, convoqué pour la première fois en Équipe de France U17. L’ailier, capable de faire la différence sur un contre comme dans les petits espaces, a marqué les esprits lors du tournoi de Carisport par ses dribbles et sa créativité. Cette sélection est une étape importante pour le jeune joueur, qui alternera cette saison entre le groupe U17 national de David Le Moal et celui des U19 nationaux dirigé par Fred Dugand.

Les trois jeunes Verts ont en commun un objectif clair : confirmer leur potentiel et s’imposer comme des cadres de la génération 2009, aussi bien en club qu’en sélection. Leur progression sera suivie de près par le staff stéphanois et les supporters du Chaudron, impatients de les voir briller sous le maillot vert avant, peut-être, de franchir un jour le cap vers l’équipe première.