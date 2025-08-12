Non conservé par l’AS Saint-Étienne, Kenzo Kies va tenter de relancer sa jeune carrière du côté de Guingamp. L'ancien ailier de la génération 2005 participera au Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Un retour en Bretagne qui pourrait le conduire à recroiser les Verts dès cette saison.

Une fin d’aventure sans contrat pro à l’ASSE

Formé à l’AS Saint-Étienne depuis 2018, Kenzo Kies n’aura finalement pas franchi le dernier cap dans le Forez. Malgré un parcours encourageant, ponctué d’un passage par la réserve et quelques performances marquantes en U19, l’attaquant polyvalent n’a pas été retenu à l’issue de son contrat aspirant. Une décision qui peut surprendre, tant le natif de 2005 avait laissé entrevoir de belles promesses sur les pelouses du centre Robert-Herbin.

Il faut dire que Kies, décrit comme un « couteau suisse à l’appétit de lion » par ses anciens éducateurs, a toujours mis en avant son énergie, sa capacité à jouer à plusieurs postes offensifs et un état d’esprit irréprochable.

Un nouveau défi à Guingamp pour Kenzo Kies

À peine quelques semaines après son départ, Kenzo Kies s’offre une opportunité de rebond du côté de l’En Avant Guingamp. Selon le journaliste Louis Le Bars, le joueur a disputé le prestigieux Tournoi Européen U21 de Ploufragan avec les jeunes Bretons. Une occasion idéale pour se montrer et s’intégrer au groupe réserve de l’EAG.

Dans un premier temps, il devrait évoluer avec la N3 guingampaise, mais une bonne préparation pourrait rapidement lui ouvrir les portes du groupe pro, d’autant que Guingamp reste un club réputé pour sa politique de formation et ses passerelles entre la réserve et la Ligue 2.

Une confrontation avec l’ASSE dans la saison ?

Le destin est parfois joueur. Si Kies parvient à se faire une place dans l’effectif guingampais, il pourrait recroiser la route des Verts dès cette saison en Ligue 2. Un clin d’œil du calendrier que le jeune Franco-Algérien ne manquerait sûrement pas d’apprécier.

Celui qui a quitté l’OL très jeune pour rejoindre Saint-Priest, puis Saint-Étienne, poursuit ainsi son chemin dans le football professionnel, avec toujours le même objectif en tête : prouver sa valeur. Comme le disait son ancien coach : « Rien ne lui a été donné, il va chercher ce qu’il veut. »

Source : Louis Le Bars