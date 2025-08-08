La Ligue 2 version 2025-2026 débute ce samedi 9 août. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette première journée promet déjà beaucoup. Entre favoris sous pression, clubs en reconstruction et outsiders ambitieux, les enjeux sont multiples. Tour d’horizon.

Ligue 2 : Les favoris entrent en scène

Reims, Montpellier, Saint-Étienne : ces trois clubs partent avec l’étiquette de favoris pour la montée. Reims, recalé en barrage par Metz, veut corriger le tir. Le déplacement des Rémois à Amiens, lundi soir en clôture de journée, sera un premier vrai test.

Montpellier, de son côté, veut repartir de zéro après une saison chaotique. Le projet est désormais mené par Zoumana Camara, ancien défenseur central de l’ASSE. La Paillade recevra le Red Star, équipe fringante et toujours très attendu, samedi soir à la Mosson.

Enfin, l’ASSE, après un échec cuisant pour sa première année sous la bannière Kilmer Sports Ventures, devra assumer son statut. Le club forézien a injecté des moyens considérables sur le mercato. Mais le groupe n’est pas encore stabilisé. Un déplacement piégeux à Laval pourrait en dire long sur la préparation estivale des Verts.

Les outsiders veulent bousculer la hiérarchie

Guingamp sera l’un des prétendants les plus crédibles à une place en haut de la Ligue 2. Cinquièmes l’an passé, les Bretons avaient buté sur Dunkerque. Cette saison, ils reçoivent Le Mans pour bien lancer leur opération montée.

Dunkerque justement… Le club nordiste a terminé 4e, mais a vécu un mois de juillet agité, avec deux changements d’entraîneurs en moins de 30 jours. Face à Clermont, un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 en quête de stabilité, il faudra vite retrouver des repères.

À noter également : Troyes, propriété du City Group, doit reconstruire après deux saisons moribondes. Les Aubois accueillent Grenoble samedi. Même objectif pour Clermont, qui a flirté avec le National l’an dernier et rêve désormais d’une saison plus sereine.

Ajaccio – Bastia reporté, derby corse en suspens

La LFP a décidé de reporter le derby corse entre l’AC Ajaccio et le SC Bastia. Une décision qui reflète les nombreuses incertitudes autour de l’ACA, en proie à de graves problèmes financiers et toujours dans l’attente d’une validation définitive de son engagement en Ligue 2.

Ligue 2 : Le programme de la 1ʳᵉ journée

Samedi 9 août 2025

14h00 : Guingamp – Le Mans

: Guingamp – Le Mans 20h00 : Laval – ASSE Montpellier – Red Star Pau – Annecy Troyes – Grenoble Rodez – Nancy Dunkerque – Clermont ❌ Ajaccio – Bastia (reporté)

:

Lundi 11 août 2025