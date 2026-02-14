La semaine dernière, Philippe Montanier redonnait un peu d'espoir du côté de l'ASSE. Une semaine plus tard, les Stéphanois doivent confirmer face à un Guingamp en quête de résultat (J23 de Ligue 2). Louis Le Bars, journaliste pour la Dépêche du Midi, a éclairé notre lanterne.

Saint-Étienne abordera sans aucun doute l'opposition avec une envie de revanche. Car, il y a cinq mois, les Guingampais mettaient un terme à la série de sept matchs sans défaite de l'ASSE. Depuis, l'EAG n'a pas confirmé. Les joueurs de Sylvain Ripoll ont vécu une fin d'année 2025 compliquée (3 descentes consécutives en décembre).

Et malgré un bon début d'année 2026 (Boulogne, Nancy, Troyes), les Guingampais ont concédé une défaite (Montpellier) et un nul (Dunkerque) avant d'affronter l'ASSE.

PV : Guingamp pointe à la 8e place de Ligue 2. Comment analyser cette premiere partie de saison ?

LLB : "C'est une position qui résume bien la saison de Guingamp, je trouve : entre deux eaux, sur un fil. Capable du bon, comme du moins bon. Tantôt à la lutte pour le Top 5, tantôt proche de basculer dans le ventre mou du championnat.

La première partie de saison est difficile à analyser car, très rarement cette saison - si ce n'est peut-être à Sainté lors du match aller - Guingamp aura bénéficié d'un effectif complet. Celui de la saison dernière était, à mon avis, mieux construit, plus complet, et moins épargné par les pépins."

PV : L'EAG n'a plus gagné depuis deux rencontres en Ligue 2. Qu'est ce qui ne marche plus ?

LLB : "A Dunkerque, vendredi dernier, Guingamp a aligné une charnière 100% inédite et a pu compter sur Ortola. Une semaine plus tôt, à Montpellier, Guingamp a mené mais a laissé filer le match, a vu Ott se faire les croisés... C'est une mauvaise période, et pourtant celle qui peut être décisive car beaucoup de confrontations directes face à des concurrents au Top 5.

Il reste toutefois de la qualité, mais la profondeur d'effectif ne permet pas, à l'instant T, de se battre à armes égales avec les gros poissons de ce championnat. Le "combat" est dans l'ADN de l'EAG, qui se battra jusqu'à la fin de saison avec les soldats restants, ce qui devrait, je pense, leur permettre de rester dans la première partie de tableau. Mais le Top 5 sera très difficile à arracher.

Le point faible, c'est la gestion des matchs, des temps forts et des temps faibles. Le bon début d'année 2026 est dû à l'apport du banc, où Guingamp avait les armes pour faire la différence en fin de match. C'est désormais moins le cas, à cause - on y revient - des nombreux pépins."

PV : Comment Guingamp peut faire tomber les Verts ce samedi ?

LLB : "Guingamp devra s'appuyer sur le Roudourou, sur la magie de la Saint-Valentin, sur le possible rodage de l'équipe de Philippe Montanier... Il y a quelques semaines, Guingamp a mis de bons ingrédients pour faire tomber Troyes. Mais les semaines ne se ressemblent pas... Depuis, Samoura (buteur), Ott et Naïr se sont blessés.

A Dunkerque, l'EAG a également montré de belles choses (avant de se montrer fébrile à 11 contre 10..), sans parvenir à prendre les devants. Ils devront faire preuve de constance, de maîtrise du match et des émotions. Il reste encore Sainté à domicile et Le Mans à l'extérieur pour achever cette période de gros matchs. L'idée sera assurément d'accumuler de nouveaux points pour espérer une belle fin de saison."

PV : Peut-on s'attendre à un scénario similaire au match aller ?

LLB : "Par rapport au match aller, l'effectif de Guingamp a bien changé : le gardien n'est plus le même, deux des trois buteurs sont out jusqu'à la fin de saison. La défense pourrait toutefois être la même.

Mais la perspective de ne pas perdre pied à domicile est importante pour Guingamp. Et puis, l'ASSE aura les crocs par rapport au match aller, donc la bataille devrait être assez intéressante à suivre. Avec ses armes, l'EAG tentera de faire un joli coup. Je vois bien un score de parité, 1-1."