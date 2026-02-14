Ce samedi soir, l’ASSE va défier l’EAG sur la pelouse de Roudourou. Les Stéphanois veulent enchaîner après leur succès face à Montpellier pour mettre la pression sur les équipes du podium. Il y a deux saisons, c’est avec des regrets que les Verts avaient quitté la Bretagne. Retour sur le dernier voyage à Guingamp.

Deuxièmes de Ligue 2 avec deux points d’avance sur le SCO, l’ASSE doit gagner à Guingamp pour conserver son avance et aborder au mieux la fin de saison. Auteurs d’une remontée inespérée au classement, les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont plus que trois matchs à disputer pour espérer monter directement en Ligue 1.

La veille, Angers a battu Pau et est provisoirement repassé devant les Stéphanois. Si un nul suffirait pour récupérer la seconde place, une victoire permettrait au club du Forez d’enchaîner un quatrième succès de suite et de se rapprocher davantage de l’élite.

L’ASSE fait le break avant la pause

Après avoir enchaîné trois victoires en sept jours, l’ASSE arrive à Guingamp en pleine confiance. Les Stéphanois dominent le début de rencontre et vont ouvrir la marque sur coup de pied arrêté à la 22ᵉ minute. Le corner de Dylan Chambost est repoussé dans ses pieds. Le meneur de jeu stéphanois centre à nouveau et trouve la tête d’Aïmen Moueffek, qui trompe Basilio.

Suite à ce but, Guingamp va tenter de réagir tout en s’exposant aux contre-attaques. Sivis empêche une grosse occasion de break sur une action emmenée par Cardona. Les Bretons vont ensuite se procurer une balle d’égalisation, mais Anthony Briançon fait barrage à la tête de Baptiste Guillaume. En fin de premier acte, Victor Lobry va faire un cadeau à son ancien club et concéder un penalty évitable. Fauché par son ancien coéquipier, Mathieu Cafaro se fait justice lui-même et permet à l’ASSE de mener 2-0 à la pause.

Guingamp revient et frustre les Verts

En seconde période, les Verts manquent une opportunité de 0-3 avec une frappe trop enlevée de Mbuku, bien servi par une talonnade de Cardona. L’EAG répond et frôle la réduction de l’écart. La volée de Phiri vient s’écraser sur la barre.

Cette occasion est synonyme d’alerte pour l’ASSE, qui va concéder un penalty dix minutes plus tard. Yvann Maçon crochète Vallier dans la surface. Amine El-Ouazzani n’en demandait pas tant pour marquer le but du 1-2. Les Costarmoricains se mettent à croire à un retour et multiplient les offensives. À la 84ᵉ minute, Siwe est présent au second poteau sur un coup franc mal renvoyé et égalise. Saint-Étienne perd deux points précieux mais reste deuxième. En toute fin de match, Maxime Sivis est expulsé après avoir poussé Mahmoud Bentayg. Averti, le latéral guingampais se frustre et récolte un second carton jaune dans la foulée pour contestation.

Une image va également marquer l’issue de la rencontre. Dès le coup de sifflet final, Gautier Larsonneur s’allonge sur le terrain et semble touché physiquement. Le portier sera diminué le week-end suivant et manquera la dernière rencontre des Verts sur la pelouse de QRM.