L’ASSE lancera son mois d’octobre par un voyage du côté de la Mosson. L’occasion de retrouver Zoumana Camara. L’ancien défenseur stéphanois est désormais sur le banc du MHSC. La rencontre entre Montpellier et les Verts a été programmée.

Après avoir retrouvé Jean Louis Gasset sur le banc Montpelliérain, la saison dernière, les Verts vont à nouveau retrouver un ancien visage sur le banc du MHSC. Après le départ de l’ancien adjoint de Laurent Blanc, Zoumana Camara a pris le poste d’entraîneur du club heraultais. L’ancien défenseur stéphanois connaît sa première expérience en tant que coach principal d’une équipe professionnelle en France. Son objectif est clair, retrouver la Ligue 1, comme l’ASSE.

Un match qui ira à son terme cette fois ci ?

Le match entre Montpellier et l’AS Saint-Étienne, disputé en avril 2025, a été marqué par un scénario inédit. Alors que l’ASSE menait 2-0 grâce à un doublé de Lucas Stassin (11e et 53e minutes), la rencontre a été interrompue peu après l’heure de jeu en raison d’incidents en tribunes. Des fumigènes lancés depuis la tribune Étang de Thau ont déclenché un début d’incendie, forçant l’arbitre à arrêter définitivement le match pour raisons de sécurité.

Quelques semaines plus tard, la commission de discipline de la LFP a tranché en faveur de Saint-Étienne. Le score de 0-2 a été homologué, et les Verts ont officiellement obtenu les trois points. Montpellier a été sanctionné par la fermeture de la tribune concernée jusqu’à la fin de la saison. Cette décision a eu un impact direct dans la course au maintien, en offrant à l’ASSE une victoire cruciale dans un match capital contre un concurrent direct. Cette défaite entérinait quasiment les derniers espoirs de maintien du MHSC. Malheureusement, les stéphanois n’auront pas su tirer profit de ce succès et ont terminé juste devant les héraultais. Insuffisant pour sauver sa place dans l’élite.

Montpellier - ASSE est programmé

L’ASSE voyagera à la Mosson pour lancer son mois d’octobre en Ligue 2, lors de la 9ème journée. Le déplacement à Montpellier ura lieu le samedi 4 octobre à 20h dans un choc entre les 2 pires équipes de Ligue 1 en 2024-2025. La rencontre sera diffusée sur Bein Sports comme d’habitude.

La programmation complète de la 9ème journée de Ligue 2

Vendredi 3 octobre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 9

FC Annecy – Stade Lavallois MFC

Pau FC – Clermont Foot 63

SC Bastia – USL Dunkerque

Amiens SC – US Boulogne CO

Le Mans FC – ESTAC Troyes

EA Guingamp – AS Nancy-Lorraine

Samedi 4 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Grenoble Foot 38

Samedi 4 octobre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Red Star FC – Rodez AF

Samedi 4 octobre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne