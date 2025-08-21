L’ASSE se déplace à Boulogne samedi soir avec l’ambition de confirmer son large succès contre Rodez (4-0). Portés par une attaque retrouvée et une confiance nouvelle, les Verts veulent poursuivre leur dynamique loin de leur stade.

Après un nul frustrant à Laval (3-3) lors de la première journée, l’AS Saint-Étienne a parfaitement réagi en corrigeant Rodez (4-0). Une victoire nette et sans bavure qui a rassuré tout un peuple vert. Plus tranchants offensivement, mieux organisés défensivement, les hommes d’Eirik Horneland ont envoyé un message clair à la Ligue 2. Il faudra compter sur eux cette saison. Face à Boulogne, promu et réputé accrocheur, l’objectif est désormais de confirmer cette dynamique.

Un effectif encore en rodage

Malgré le large succès du week-end dernier, l’ASSE n’est pas encore au complet. Certains cadres manquent toujours à l’appel, et le coach norvégien doit jongler avec les indisponibilités. Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont absents. À l’inverse, Lucas Stassin est revenu. L'attaquant Belge a disputé ses premières minutes de la saison le week-end dernier. De son côté, Joshua Duffus, a directement pris une place de titulaire. En disputant 45 minutes, il s'est même déjà montré décisif. L’intégration de Stojkovic pourrait aussi apporter une solution supplémentaire dans le secteur défensif. Le latéral stéphanois a joué avec la réserve la semaine passée (45 min).

Le point d'Horneland sur son effectif

Si sur le papier l’ASSE part favorite, Boulogne recevra l'ASSE sans complexe. Les Stéphanois devront se méfier d’un adversaire qui n’hésite pas à jouer les contres rapides et à profiter de la moindre erreur. Cela n'a cependant pas réussi le week-end dernier (défaite 1-0 contre Nancy).

Présent en conférence de presse ce midi, le coach de l'ASSE Eirik Horneland a fait le point sur son effectif : "Tous les joueurs disponibles face à Rodez le sont pour cette rencontre ! Maxime Bernauer poursuit sa réathlétisation et retrouvera les séances collectives la semaine prochaine. Il pourrait être disponible face à Grenoble. Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont forfaits, le premier sera normalement de retour à la trêve internationale, le second va recourir prochainement."