Le bras de fer entre Canal+ et la LFP connaît un nouvel épisode. Dans un courrier révélé par L’Équipe, Maxime Saada a mis en demeure LFP Media de permettre la diffusion de la chaîne Ligue 1+, sous peine d’une action en justice. Un ultimatum fixé au 22 août à 15h00.

Ce mercredi soir, Maxime Saada, président de Canal+, a adressé un courrier explosif à Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media. Le patron de la chaîne cryptée réclame la mise à disposition immédiate des flux nécessaires à la diffusion de Ligue 1+, la nouvelle chaîne de la Ligue, qui doit retransmettre huit matches par journée.

Selon Canal+, un accord avait été trouvé dès le 18 août après des semaines de négociations. Les flux auraient même été ouverts un temps par la Ligue avant que cette dernière ne change de position. La LFP aurait en effet conditionné la signature définitive à un préalable inattendu : que Canal+ retire ses recours en justice liés à l’attribution des droits TV à Amazon en 2021.

Canal+ dénonce une « initiative unilatérale » de la LFP

Dans son courrier, Maxime Saada dénonce une exigence introduite « de manière aussi inattendue qu’incompréhensible » et affirme qu’aucune trace de cette condition n’apparaît dans les nombreux échanges écrits entre les deux parties. Pour le dirigeant de Canal+, il s’agit clairement d’une tentative de forcer la main à la chaîne : « Force est de constater qu’il s’agit d’une initiative unilatérale de dernière minute de la LFP pour contraindre Canal+ à renoncer à ses contentieux et à l’exercice légitime de ses droits », écrit-il.

Le groupe audiovisuel estime que ce refus place Canal+ dans une situation de discrimination, puisque tous les autres distributeurs concurrents ont déjà pu conclure un accord de diffusion avec LFP Media.

Un ultimatum avant la 2ᵉ journée de Ligue 1

Canal+ demande donc la remise à disposition des flux « impérativement avant le 22 août 2025, 15 heures » afin de pouvoir proposer Ligue 1+ à ses abonnés avant la deuxième journée du championnat. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux.

La LFP, de son côté, conteste avoir introduit cette condition au dernier moment et se défend de toute manœuvre abusive. Mais l’épreuve de force s’intensifie, à l’aube d’une saison déjà marquée par de multiples tensions autour des droits télévisés.

À trois jours de la date butoir, l’incertitude demeure pour les abonnés et pour la visibilité de la Ligue 1. Le feuilleton Canal+ - LFP est encore loin de son épilogue.