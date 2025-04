Entré en jeu sous les huées de ses propres supporters face à Reims (0-0), Wahbi Khazri vit une fin de saison douloureuse à Montpellier. L'ancien attaquant de l’ASSE, longtemps chouchou du Chaudron, traverse une période délicate dans l’Hérault, entre colère, frustration et page qui se tourne.

L’image est forte. Wahbi Khazri, ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne, conspué par son propre public au stade de la Mosson lors du match entre le Montpellier Hérault SC et Reims. Une rencontre sans but (0-0), mais au scénario marquant. Lorsque Khazri et son coéquipier Téji Savanier sont entrés sur la pelouse, une partie des tribunes les a accueillis par des sifflets, des quolibets et des chants ironiques.

« Une calzone pour Khazri, un casse-dalle pour Téji », ont lancé certains, histoire d’achever de tourner la page de ce Montpellier version Savanier-Khazri, qui vit probablement ses dernières semaines.

Khazri sous tension

Pour Wahbi Khazri, qui avait quitté l’ASSE en 2022 après avoir tout donné sous le maillot stéphanois (48 buts en 137 matchs), la scène a forcément une résonance particulière. Connu pour son tempérament, l’attaquant tunisien a bien failli aller en découdre avec ses propres supporters au coup de sifflet final. Retenu de justesse, il n’a pas caché sa colère.

Une frustration qui s’inscrit dans un contexte plus large. Montpellier, déjà relégué en Ligue 2, peine à finir sa saison dans la dignité. Mais Wahbi Khazri espérait sans doute un autre traitement de la part du public montpelliérain.

Des souvenirs plus heureux dans le Forez

Dans le Forez, le souvenir de Khazri reste bien différent. Si son aventure n'a pas toujours été rose sous les couleurs de l’ASSE, il avait porté à bout de bras une équipe en difficulté, s’illustrant par des buts décisifs et une vraie capacité à électriser le stade Geoffroy-Guichard. À Saint-Étienne, après la relégation, Khazri avait quitté le club en fin de contrat avant de prendre la direction de Montpellier.

Quelle suite pour Khazri ?

En fin de contrat dans quelques semaines, Wahbi Khazri pourrait vivre ses derniers instants en Ligue 1. Son avenir est encore flou, mais son profil d’attaquant d’expérience pourrait plaire dans les pays du Golfe.Reste à savoir si le joueur tunisien, passé également par Rennes, Bastia, Sunderland ou Bordeaux, souhaitera rebondir dans l’élite ou tenter une dernière aventure à l’étranger. Peu probable que ça se bouscule en Europe.

À 33 ans, l’ancien Vert n’a peut-être pas dit son dernier mot. Mais le goût amer laissé par cette fin d’aventure montpelliéraine risque de marquer durablement.

Source : L’Équipe