Le marché des transferts s'est refermé ce mardi 1er septembre à 19h59. Après plus de deux mois d'un mercato animé, le bilan de ce marché estival en Ligue 2 est marqué par des ventes conséquentes. Des stratégies de recrutement radicalement différentes selon les clubs. Et une dernière ligne droite qui a fait bouger plusieurs dossiers jusqu'à la dernière heure.

Retour sur les grandes tendances de cet été, club par club, avant de faire le lien avec un début de championnat qui, après quatre journées, commence déjà à refléter certains de ces choix.

Un mercato marqué par des ventes historiques

Cet été restera comme l'un des plus lucratifs jamais enregistrés en Ligue 2. Le Stade de Reims a réalisé une saison des ventes exceptionnelle, avec les départs de Patrick Zabi vers le Paris FC pour 25 M€ et d'Ewen Jaouen vers Newcastle pour 21,5 M€. Sur 16 arrivées et 11 départs, le club rémois affiche un solde net avoisinant les +44,9 M€, confirmant la profonde restructuration économique amorcée la saison passée.

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Le FC Nantes a suivi une trajectoire comparable avec la vente de son attaquant Matthis Abline à l'AS Monaco. Près de 25 M€, pour un solde positif de +24 M€. Le FC Metz complète ce trio de clubs vendeurs, avec les départs d'Idrissa Gueye vers Udinese (6 M€) et de Sadibou Sané vers Monaco (7 M€), pour un bilan net de +10,4 M€.

Ces trois clubs illustrent une réalité propre à la Ligue 2. Le championnat reste, dans son ensemble, largement exportateur de joueurs. Les recettes de ventes dépassent très nettement les sommes réinvesties sur le marché. Ainsi, c'est une tendance déjà observée les saisons précédentes.

Les relégués de Ligue 1, entre restructuration et prudence

Les cas de Nantes et de Metz illustrent aussi les conséquences économiques d'une relégation. Les revenus diminuent fortement. Les effectifs doivent être dégraissés. Et de nombreux joueurs préfèrent poursuivre leur carrière en Ligue 1 plutôt que de suivre leur club en deuxième division. Résultat, les deux clubs ont massivement vendu cet été, sans réinvestir à la même hauteur.

Cette prudence financière ne garantit toutefois pas un statut de favori sur le terrain. Le FC Nantes, censé viser le haut du tableau, occupe la dernière place du classement après quatre journées. Une entame compliquée qui rappelle qu'une descente de Ligue 1 ne facilite pas automatiquement un retour rapide dans l'élite, comme la saison dernière l'avait déjà démontré avec les trois relégués.

Des stratégies alternatives entre prêts malins et reconstructions express

À l'opposé des gros chèques, plusieurs clubs ont fait le choix d'un mercato d'opportunités, et leurs résultats sont déjà visibles sur le terrain. Annecy en est l'exemple le plus frappant. L'arrivée du fonds V Sports, actionnaire d'Aston Villa, au capital du club haut-savoyard a ouvert un vivier de recrutement inédit, avec les arrivées en prêt de Kadan Young, Triston Rowe ou Travis Patterson. Un mercato quasiment neutre sur le plan comptable, pour un effectif renforcé sans dépenser un euro.

Pau FC a suivi un chemin totalement différent. Longtemps paralysé par une interdiction de recrutement, le club béarnais a rattrapé le temps perdu dès la sanction levée, avec 16 arrivées pour 14 départs. Soit un renouvellement quasi intégral de son effectif. Cette reconstruction express, menée par Luis De Sousa, ancien membre de la cellule de recrutement stéphanoise, se solde malgré tout par un bilan comptable positif, entre +1,8 et +2,85 M€ selon les sources.

L'ASSE, entre gros mercato et rééquilibrage de dernière minute

Dans ce paysage, l'AS Saint-Étienne a longtemps fait figure d'exception. Seul club de Ligue 2 avec une balance négative une bonne partie de l'été, les Verts avaient investi près de 12 M€ sur des recrues. Jakob Breum (3,5 M€), Thierno Ballo (3 M€) ou Tamar Svetlin (2,5 M€), pour à peine 250 000 € de recettes.

La dernière journée de mercato a rebattu les cartes. Entre le 29 août et le 1er septembre, Saint-Étienne a enchaîné plusieurs départs. Lucas Stassin, prêté au FC Séville avec option d'achat (2,5 M€ de indemnité, option non obligatoire à 25 M€). Djylian N'Guessan, transféré à Liverpool puis prêté à Brest (7,5 M€). Mickaël Nadé, vendu à Dubaï United (1,5 M€), et Pierre Ekwah, prêté à l'AJ Auxerre (environ 300 000 €). Au total, plus de 11,5 M€ de recettes générées en quelques jours, de quoi rapprocher fortement le bilan stéphanois de l'équilibre après un été durablement déficitaire.

Ce scénario de dernière minute n'est pas propre à l'ASSE. En effet, il illustre une dynamique plus large de la Ligue 2, où les grands mouvements financiers se concentrent souvent dans les derniers jours du marché, entre offres de dernière heure et dossiers qui se débloquent sous la pression de l'échéance.

Le classement après quatre journées, une Ligue 2 déjà sous tension

Ces choix de mercato commencent à se refléter sur le terrain. Après quatre journées, l'AS Saint-Étienne est le seul club à afficher un sans-faute (4 victoires, +10 de différence de buts), devant le Stade de Reims et Montpellier, à égalité avec 8 points. Annecy, dont le mercato à moindre coût a été salué, occupe la sixième place avec 7 points, tandis que Metz totalise 6 unités.

À l'inverse, le FC Nantes ferme la marche avec un seul point, confirmant les difficultés d'adaptation évoquées plus haut. Une équation qui montre, une nouvelle fois, qu'un mercato réussi sur le papier ou en termes comptables ne se traduit pas toujours immédiatement par des résultats sportifs.

Le mercato français fermé, mais pas celui de toute l'Europe

Si la Ligue 2 a tiré un trait sur son mercato ce mardi à 19h59. Ce n'est pas le cas de l'ensemble du football européen et mondial. Plusieurs championnats restent ouverts encore quelques jours, voire plusieurs semaines. Par exemple, les Pays-Bas et la MLS ferment le 2 septembre, la Belgique le 3, la Turquie et le Portugal le 4, l'Arabie saoudite le 6. Le Brésil offre la fenêtre la plus tardive avec une clôture fixée au 11 septembre. Un calendrier décalé qui laisse théoriquement des portes de sortie à des joueurs n'ayant pas trouvé preneur en France.

Source : Peuple-Vert