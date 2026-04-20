En clôture de la 31e journée, l’USL Dunkerque recevait l’actuel barragiste Laval, qui pouvait revenir à 2 points de l’AS Nancy-Lorraine en cas de victoire. Dunkerque, 10e à 11 points des places de play-off, se dirige donc vers une fin de saison sans véritable enjeu. Résumé de la rencontre.

Avant-dernier lundi de football pour la Ligue 2, puisque les 33e et 34e journées se joueront sous le format traditionnel du multiplex. Dunkerque, qui ne semble plus avoir grand-chose à jouer, aimerait finir la saison le plus haut possible. Une saison marquée par des hauts et des bas, avec pas mal d’irrégularité pour un club qui avait disputé les play-offs d’accession à la Ligue 1 la saison dernière. Une situation particulière à Dunkerque, qui s’apprête à vivre un été mouvementé avec de très nombreuses fins de contrat à gérer, dont celles de plusieurs titulaires : Enzo Bardeli, Marco Essimi, Alec Georgen, Felipe Abner, Allan Linguet, Opa Sanganté, Vincent Sasso, Marcos Lavin, Iñigo Eguaras.

Du côté des Lavallois, les Tango ont dû voir d’un très mauvais œil la défaite des Stéphanois à Bastia ce samedi (2-0). En effet, la lanterne rouge corse est revenue à 1 point de la place de barragiste, et la lutte pour le maintien s’annonce intense. Une victoire ce soir offrirait un peu d’air aux hommes d’Olivier Frapolli, qui restent sur trois matchs sans défaite, avec notamment des rencontres face à Reims et au Red Star.

Laval respire, Dunkerque abdique

Face à des Tangos venus jouer leur chance à fond, Dunkerque manque son entame de match. Lors de la première incursion du Stade Lavallois dans sa surface, Niflore accroche l’attaquant, et l’arbitre désigne logiquement le point de penalty (7e). Une tentative transformée par Mohamed Camara, auteur de son huitième but.

Avec le monopole du ballon en première période, les Dunkerquois se sont montrés assez peu dangereux. Un manque de liant entre les joueurs et des approximations techniques ont limité leurs offensives.

En deuxième période, les hommes d'Albert Sanchez ont tout tenté pour revenir au score et casser le verrou lavallois. Les entrants ont apporté des ajustements tactiques, mais Dunkerque a tout tenté en vain. Leurs tentatives ont ouvert des espaces et, en fin de match (84e), c’est l’espoir Ethan Clavreul qui inscrit le but du break pour Laval, s’offrant une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien. Victoire de Laval (2-0) à Dunkerque.

Si la course à la montée s’annonce serrée, la lutte pour le maintien le sera tout autant.

Classement de Ligue 2 - J31