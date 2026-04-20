Alors que l’ASSE se devait de gagner pour s’offrir une finale face à Troyes, samedi prochain, les Verts ont eu tout faux à Bastia. Piégés d’entrée, les hommes de Philippe Montanier se sont inclinés 2-0 en Corse. Voici les enseignements de la première défaite du coach stéphanois.

Il ne faut qu’une quarantaine de secondes à Bastia pour refroidir les Verts. Sur une perte de balle d’Irvin Cardona, Alexandre Zaouai tente sa chance de très loin, à plus de 30 mètres. La frappe surprend Gautier Larsonneur, trop avancé, qui ne peut qu’accompagner le ballon au fond de ses filets. L’ASSE est déjà menée 1-0 après moins d’une minute de jeu.

Les Verts réagissent rapidement. À la 6e minute, Boakye profite d’un ballon mal repoussé pour déclencher une frappe puissante, mais Olmeta s’interpose avec une belle parade. Le gardien bastiais enchaîne à la 11e minute en détournant une reprise de Stassin après un centre de Cardona. Saint-Étienne pousse, mais manque de précision dans le dernier geste. À la 36e minute, Stassin élimine son défenseur et enroule une frappe qui frôle la lucarne. Malgré ces situations, Bastia reste devant à la pause grâce à un Olmeta très solide.

Au retour des vestiaires, l’ASSE conserve la possession mais peine à trouver des solutions face à un bloc corse bien en place. Cette stérilité est punie à la 71e minute : Eickmayer conclut un centre en retrait de Tomi pour doubler la mise. Menés 2-0, les Stéphanois tentent de réagir, mais la seule occasion chaude est un coup frand dévié par un bastiais qui touche la barre. Bastia, plus réaliste et efficace, s’impose logiquement.

L’ASSE en difficulté à l’extérieur



Ce déplacement en Corse confirme une tendance inquiétante. Loin de Geoffroy-Guichard, l’ASSE peine à imposer son rythme et à faire la différence. Sur ses trois derniers déplacements, le bilan est parlant : un nul sans relief à Grenoble (0-0), une égalisation arrachée au bout du temps additionnel à Nancy (1-1), et désormais une défaite nette à Bastia (2-0).

Trop friables dans les entames, comme encore avec ce but encaissé après 40 secondes, les Verts se compliquent systématiquement la tâche. Même lorsqu’ils dominent ensuite, ils manquent d’occasions et de constance. À ce stade de la saison, ces points laissés à l’extérieur peuvent coûter très cher. Les stéphanois auront un ultime déplacement à bien mieux négocier dans deux semaines, à Rodez.

Une incapacité à renverser un match

Menée rapidement, l’ASSE a encore montré ses limites dans ce scénario. Malgré plusieurs occasions franches en première période, les Verts n’ont jamais réussi à revenir au score. Le constat est implacable : Saint-Étienne ne sait pas inverser la tendance.

Une seule victoire après avoir été menée cette saison, à Clermont lors de la 5e journée. Trop peu pour une équipe qui vise le haut de tableau. Face à un bloc bastiais compact et un gardien en état de grâce, les Stéphanois ont manqué de lucidité et de réalisme. Cette incapacité à changer le cours d’un match est aujourd’hui un vrai frein dans la course à la montée.

Deux matchs ratés face à la lanterne rouge

C’est un autre point noir de la saison. Face à Bastia, dernier du championnat au coup d'envoi, l’ASSE a totalement manqué ses deux confrontations. Un nul frustrant à l’aller (2-2), puis cette défaite au retour.

Dans une lutte aussi serrée, ces matchs face aux équipes en difficulté doivent être des opportunités. Saint-Étienne les a transformées en occasions manquées. Un manque de sérieux et d’efficacité qui interpelle. Ces points perdus pourraient peser lourd au moment de faire les comptes. Face à une équipe qui a passé la quasi-totalité de l’exercice en position de lanterne rouge, ne prendre qu’un point sur six est plus qu’insuffisant.

Une défaite qui sonne comme la dernière erreur possible pour l'ASSE

Le timing rend ce revers encore plus préoccupant. Derrière, Le Mans revient à hauteur, et la pression monte avant un choc crucial face à Troyes, leader de Ligue 2. L’ASSE n’a plus de marge. Chaque faux pas peut désormais coûter une montée directe.

Alors que les Stéphanois auraient pu s’offrir une finale pour le titre face à l’ESTAC, ce sera un match qui pourrait s’avérer fatal pour la montée directe. Cette défaite à Bastia n’est pas qu’un avertissement. Les Verts restent dans la course, mais ils ont grillé un ultime joker. La réception de Troyes s’annonce décisive. Il faudra réagir, et vite pour ne pas tout gâcher.