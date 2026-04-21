L'ASSE ne prépare pas seulement la saison prochaine sur le plan sportif. En coulisses, le club a pris des décisions importantes concernant son centre de formation. Quatre éducateurs clés se sont vus proposer des prolongations de contrat. Le message de Kilmer Sports est clair : on mise sur la continuité.

Si les projecteurs sont braqués sur la course à la montée en Ligue 1, l'ASSE travaille en parallèle sur son avenir à plus long terme. La formation est un pilier du projet stéphanois. Et les décisions prises ces dernières semaines le confirment.

Quatre éducateurs prolongés, un signal fort

Tous les éducateurs du centre de formation arrivaient en fin de contrat. L'ASSE a choisi d'agir vite et d'envoyer un message clair. Quatre hommes se sont vus proposer des offres de prolongation de deux saisons :

- Sylvain Gibert, entraîneur de l'équipe réserve (N3)

- Frédéric Dugand, entraîneur des U19

- David Le Moal, coach des U17

- Kevin De Jesus, entraîneur des U16

Quatre profils différents, quatre niveaux de formation couverts. De la réserve jusqu'aux U16, c'est toute la colonne vertébrale du centre de formation qui se voit reconduite. Une décision qui va bien au-delà d'un simple renouvellement administratif. C'est un choix de stabilité assumé dans un contexte où beaucoup de choses ont bougé à l'ASSE ces deux dernières années.

À noter que les hommes de l'ombre du staff — ceux qui ne sont pas en CDI au club — ont également reçu des propositions de prolongation d'une saison. Une attention portée à l'ensemble des acteurs du centre, pas seulement aux têtes d'affiche.

La continuité comme ligne directrice sous Huard (ASSE)

Ces prolongations s'inscrivent dans la vision portée par *Laurent Huard*, responsable de la formation stéphanoise. Malgré une saison délicate sur le plan des résultats sportifs pour les équipes de jeunes, le club a choisi de faire confiance à ses hommes plutôt que de tout rebattre.

C'est un choix courageux et cohérent. La formation, ça se construit sur le temps long. Changer d'éducateurs à chaque saison difficile, c'est prendre le risque de perdre des repères, des méthodes, une philosophie de jeu. L'ASSE a clairement décidé de ne pas tomber dans ce piège.

Les audits Kilmer (ASSE) : des outils, pas uniquement des jugements

L'autre information importante de ce dossier, c'est la nature des audits menés par les entreprises mandatées par Kilmer Sports sur le centre de formation. Contrairement à ce que certains auraient pu craindre, ces audits n'avaient pas pour but de sanctionner ou de tout remettre à plat.

Leur objectif était double : donner des outils supplémentaires aux staffs déjà en place et réaliser un état des lieux objectif du fonctionnement du centre — ses points forts, ses points faibles, ses axes de progression. Une démarche professionnelle, celle d'un propriétaire qui veut comprendre avant d'agir, et qui fait confiance aux hommes qu'il a sous sa responsabilité.

C'est une différence majeure avec ce que l'on observe dans certains clubs où les audits servent de prétexte à des bouleversements brutaux. À Saint-Étienne, les conclusions ont renforcé les équipes en place plutôt que de les fragiliser.

Un projet de formation qui se construit dans la durée

Ces prolongations et cette philosophie d'audit envoient un message cohérent. Kilmer Sports a compris que le centre de formation de l'ASSE est un actif précieux. Former des joueurs, les valoriser, les intégrer au groupe professionnel ou les vendre — c'est un levier économique et sportif indispensable pour un club qui cherche à retrouver la Ligue 1 et à s'y maintenir durablement.

La stabilité des éducateurs est le premier maillon de cette chaîne. Quand les méthodes sont connues, les repères posés et les relations de confiance établies avec les jeunes joueurs, les résultats finissent par suivre. L'ASSE a choisi ce chemin. Il faudra lui laisser le temps de porter ses fruits.