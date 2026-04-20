Présente en Norvège, l’ASSE prépare déjà son mercato estival avec des scouts envoyés lors de Tromsø – Sarpsborg. Plusieurs jeunes talents surveillés pourraient entrer dans les plans de Saint-Étienne.

L’AS Saint-Étienne anticipe. Alors que la saison n’est pas encore terminée, le club du Forez active déjà ses réseaux pour préparer le prochain mercato. Selon les informations du média norvégien itromso.no, des recruteurs stéphanois étaient présents lors de la rencontre entre Tromsø IL et Sarpsborg. Un déplacement loin d’être anodin. Dans les tribunes, plusieurs clubs européens étaient également représentés, preuve que certains profils attirent les convoitises.

Ce type de mission s’inscrit dans la nouvelle stratégie du club : cibler des joueurs jeunes, à fort potentiel et financièrement accessibles. La Scandinavie, et notamment la Norvège, est devenue un marché intéressant pour les clubs français en quête de bonnes affaires. Reste désormais à identifier les véritables cibles des Verts.

Des talents prometteurs dans le viseur

Du côté de Tromsø, plusieurs joueurs ressortent clairement en termes de valeur marchande. Le milieu Jens Hjertø-Dahl (7 M€) apparaît comme la tête d’affiche. À seulement 20 ans, il incarne un profil moderne, capable d’apporter de la projection et de la technique au milieu.

En défense, le Gambien Abubacarr Sedi Kinteh (5 M€) attire également l’attention. Solide et encore très jeune (19 ans), il correspond parfaitement au profil recherché par l’ASSE. Même constat pour Tobias Guddal (3,5 M€), autre défenseur central prometteur.

D’autres profils, plus accessibles, peuvent aussi intéresser Saint-Étienne. David Edvardsson (1,2 M€), milieu suédois expérimenté, ou encore Mathias Tønnessen (1 M€), défenseur norvégien, représentent des opportunités à moindre coût. Sans oublier Alexander Wernryd, ailier gauche suédois de 20 ans, également valorisé à 1 M€.

ASSE mercato : Sarpsborg aussi observé

Les recruteurs stéphanois pourraient ne pas s'être limités à Tromsø. Sarpsborg possède lui aussi des éléments intéressants. L’attaquant Daniel Karlsbakk (5 M€) est sans doute le joueur le plus bankable. À 23 ans, il offre un profil d’avant-centre puissant et déjà productif.

Au milieu, Aimar Sher (1,3 M€), passé par la Suède et l’Irak, pourrait représenter une option technique intéressante. Enfin, le jeune gardien sénégalais Mamour Ndiaye (1,2 M€) complète cette liste de joueurs suivis de près.

L’ASSE devra toutefois faire face à la concurrence. Udinese et Burnley étaient également présents dans les tribunes. La bataille s’annonce donc rude pour attirer ces talents émergents.

Udinese, St. Etienne og Burnley blant klubbene som så TIL slå Sarpsborg i kveld. https://t.co/x7Awh1RpS1 — Rune Robertsen (@RuneRoberts1) April 19, 2026

Source : itromso.no