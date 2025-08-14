Après une saison 2024-2025 qu’il a qualifiée comme la pire de sa vie, Ben Old est de retour en forme cet été. Écarté des terrains pendant de longs mois à cause de blessures au genou, le Néo-Zélandais avait timidement fait son retour en fin de saison passée. Après une préparation estivale réussie, l’ailier a inscrit son premier but avec l’ASSE en match officiel.

Ben Old a connu une première saison compliquée à l’AS Saint-Étienne, plombée par une grave blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains durant quatre mois. Arrivé discrètement en juillet 2024, le milieu offensif néo-zélandais, considéré chez lui comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, n’a pas encore eu l’occasion de pleinement montrer l’étendue de son talent.

Déjà international avec les All Whites, il s’était pourtant illustré lors des qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du monde, grâce à sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à dynamiser le jeu.

Une grave blessure et des regrets

Repéré dès ses premiers entraînements pour son pied gauche précis, sa vision du jeu et sa vitesse, Old a vu son intégration freinée par sa blessure et une forte concurrence. De retour sur les terrains en avril dernier, le Néo-Zélandais devait retrouver toutes ses sensations et ne pouvait pas espérer être rapidement à 100 % pour la fin de saison 2024-2025. La Ligue 2 pourrait toutefois lui offrir un contexte plus favorable, avec des espaces à exploiter et un rythme de jeu adapté à ses qualités.

Sur Instagram, le joueur avait confié que cette saison avait été « la plus difficile de sa vie » et exprimé ses regrets face à la relégation de l’ASSE. Ben Old avait également évoqué sa motivation pour la saison 2025-2026 : « Je ressens encore le poids de cette saison. Cela me fait mal de ne pas avoir offert à ce club et à cette ville ce qu’ils méritent vraiment… Mais je suis toujours debout et plus motivé que jamais. J’apprendrai de cette expérience et je serai de retour pour tout donner afin de ramener ce club à sa place. »

Old ouvre son compteur avec l’ASSE

Eirik Horneland a décidé de faire une longue pré-saison afin de préparer physiquement ses joueurs pour réussir cette saison 2025-2026. Les principes de jeu du Norvégien sont basés sur l’intensité, ce qui nécessite d’avoir des joueurs au top de leur forme pour tenir sur les 34 journées de championnat.

Dès le début de la préparation, plusieurs joueurs ont fait bonne figure. C’est notamment le cas de Ben Old, auteur de deux buts lors des deux premières rencontres amicales de l’ASSE. Le Néo-Zélandais a marqué beaucoup de points en se montrant comme l’un des offensifs stéphanois les plus en vue durant les cinq matchs amicaux.

De quoi lui offrir une place de titulaire sur l’aile gauche stéphanoise pour la reprise de la Ligue 2. La situation de Zuriko Davitashvili, ayant eu une préparation tronquée à cause notamment de ses envies de départ, profite à Ben Old. L’ancien joueur de Wellington a pu ouvrir son compteur buts avec l’ASSE en inscrivant le troisième but des Verts en Mayenne. Bien servi par Boakye, le numéro 11 stéphanois a bien croisé sa frappe pour ne laisser aucune chance à Samassa. Plus tôt dans la partie, Ben Old avait servi Irvin Cardona pour le but du 1-1. Un match réussi pour le néo-zélandais.

Avec une préparation complète et un physique retrouvé, Ben Old pourrait bien devenir l’un des atouts offensifs majeurs des Verts cette saison. Ce premier but en Vert dès la première journée de Ligue 2 est également l’occasion de faire le plein de confiance.