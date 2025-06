Ben Old a vécu une saison difficile, marquée par une grave blessure au genou qui lui a fait manquer plusieurs mois de compétition avec l’ASSE. Il exprime des regrets sur sa première aventure en Europe sur son compte Instagram.

Arrivé dans l’anonymat en juillet dernier, Ben Old reste encore peu connu du grand public. Pourtant, en Nouvelle-Zélande, ce milieu offensif polyvalent — capable d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’axialement — est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Déjà international avec les All Whites, il s’est distingué lors des qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du monde, notamment par sa capacité à dynamiser le jeu entre les lignes.

À Saint-Étienne, ses qualités techniques ont vite retenu l’attention dès les premiers entraînements. Mais une blessure, combinée à la forte concurrence au sein de l’effectif, a freiné son intégration. Le néo-zélandais a été éloigné des terrains pendant 4 mois après une blessure au genou à la mi octobre. La Ligue 2 pourrait néanmoins représenter un environnement plus favorable à son expression : intensité soutenue, espaces à exploiter, défenses parfois fragiles.

Doté d’un pied gauche précis, d’une belle vision du jeu et d’une bonne pointe de vitesse, Ben Old a le profil pour devenir un véritable détonateur offensif. Dans une équipe encore en quête de repères, il pourrait rapidement s’imposer comme un élément clé du dispositif stéphanois.

Ben Old a vécu la pire année de sa vie et veut faire remonter l’ASSE

Sur sa page Instagram, Ben Old a publié un message exprimant ses regrets quand à la relégation de l’ASSE : "Je ressens encore le poids de cette saison.

Cela me fait mal de ne pas avoir offert à ce club et à cette ville ce qu'ils méritent vraiment.

Ce fut l'année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sur et en dehors du terrain, mais je suis toujours debout et plus motivé que jamais.

J'apprendrai de cette expérience. Je grandirai grâce à elle.

Et je serai de retour, prêt à tout donner pour aider ce club à retrouver sa place."