L'ASSE a enregistré le renfort de Lassana Traoré ces dernières semaines. Le jeune Sénégalais a rejoint le Forez depuis plusieurs mois. Il a fallu attendre qu'il souffle sa 18e bougie pour pouvoir signer professionnel avec l'ASSE, comme le veut le règlement de l'UEFA.

Une arrivée discrète… mais un fort potentiel

Lassana Traoré est arrivé en toute discrétion du côté du Forez. Au Sénégal, il est pourtant déjà bien connu par les suiveurs du ballon rond. Il est annoncé comme un élément très prometteur. Formé à Diambars FC, réputé pour la qualité de sa formation, Lassana Traoré (ASSE) a connu ses premières sélections jeunes avec brio. Titulaire lors de la victoire du Sénégal à la CAN U17 en 2023, il a ensuite raté le Mondial U17 sur blessure, mais a retrouvé une place de titulaire lors de la CAN U20 en mai dernier.

Il débarque à l'ASSE sous les conseils d'un ancien de la maison, Christophe Chaintreuil (ex-coach des U17), qui l'a eu à Diambars. Une trouvaille d'Anthony Gillot, recruteur des Verts. KSV valide et l'ASSE le recrute en février 2025. De quoi lui laisser le temps de s'acclimater avant d'être lancé dans le grand bain.

Une adaptation difficile à l'ASSE

On demande alors à Eirik Horneland et son staff de l'intégrer progressivement. Les premières séances sont compliquées. Malgré des qualités physiques impressionnantes, il doit découvrir un environnement complètement nouveau pour lui : l'alimentation, le rythme des séances, la culture tactique... Les premières semaines sont particulièrement difficiles pour lui.

Certains se demandent même ce qu'il fait là. Pourquoi miser sur Lassana Traoré alors que Darling Bladi présente un profil similaire tout en étant un produit du centre ? La direction de l'ASSE croit en lui et ne manque pas de le faire savoir. Lassana a le potentiel pour aller chercher le haut niveau, les décideurs de Kilmer en sont convaincus.

Premier contrat professionnel à l'ASSE signé à 18 ans

En juin, il signe son contrat professionnel le 18 juin 2025, à tout juste 18 ans. Il ne cache pas sa joie :

Lassana Traoré : "Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec l'ASSE. Mon objectif est désormais de trouver ma place pour contribuer aux objectifs du club. J'ai pu échanger avec Eirik Horneland qui attend de moi que je montre de quoi je suis capable !"

Loïc Perrin, directeur sportif : "Lassana est un joueur que nous avons supervisé au Sénégal et auquel nous avons été immédiatement sensibles. L'idée est à présent de l'intégrer au groupe professionnel. Il va avoir besoin d'un temps d'adaptation, et l'idéal pour lui sera de gratter un maximum de temps de jeu sur cette première saison en Vert."

Une préparation intense… et révélatrice pour Lassana Traoré

Depuis, Lassana Traoré traverse un été particulier. L'ASSE n'a pas prolongé Léo Pétrot et a trouvé une porte de sortie très rapidement pour Pierre Cornud. Bladi, non convoqué avec les pros, a choisi de s'envoler au Betis Séville pour tenter sa chance en Espagne.

Des circonstances qui ont pleinement participé à une surexposition du jeune Sénégalais. 360 minutes jouées : seuls Tardieu (364 min) et Jaber (379 min) ont plus joué que Traoré. Est-ce réellement lui rendre service ?

Très rapidement, les carences — encore logiques — ont sauté aux yeux. Tactiquement, il est encore loin des attentes pour la Ligue 2. Il maîtrise encore mal son agressivité et aurait pu écoper de plusieurs cartons. Face à Cagliari, il aurait logiquement pu être expulsé. Une agressivité et des errances de placement qu'il devra apprendre à gommer.

Une pression trop précoce pour Lassana Traoré ?

Mais Lassana Traoré joue autant car Eirik Horneland n'a aucune autre option dans son groupe. Seul Yvann Maçon pourrait venir jouer la concurrence à ce poste. Il s'entraîne à part et cherche un nouveau club depuis son transfert avorté au Servette FC.

Lassana Traoré séduit par ses qualités physiques. Mais il ne faudra pas s’y tromper. Il faudra du temps pour que Lassana postule à une place de titulaire. Grandir dans l'ombre et apprendre en bénéficiant de temps, c'est le projet des dirigeants pour lui.

L'arrivée attendue d'Ebenezer Annan devrait lui être bénéfique. Apprendre aux côtés d'un joueur plus expérimenté, qui a déjà joué en Serbie et en Italie, tout en lui enlevant une certaine pression difficile à supporter dans un contexte où il découvre un tout nouvel environnement.