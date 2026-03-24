Il y a des séries qui ne doivent rien au hasard. Et celle de Philippe Montanier avec l’AS Saint-Étienne (ASSE) est un véritable tournant de la saison de Ligue 2. Retour sur les chiffres impressionnants de l'entraineur stéphanois.

Depuis la 22e journée, les Verts ont changé de dimension. Pas seulement dans les résultats, mais dans tout ce qu’ils dégagent. Dans le jeu, dans la maîtrise… et surtout dans les chiffres. Des chiffres qui, aujourd’hui, placent Saint-Étienne au niveau des équipes qui montent.

L'ASSE a pris un rythme de champion

La statistique qui résume tout tient en une ligne : 2,71 points pris par match. Une cadence infernale. Sur une saison complète, cela enverrait n’importe quel club vers le titre sans discussion. À ce rythme, l’ASSE n’avance plus, elle écrase la concurrence.

Mais ce qui rend cette série encore plus impressionnante, c’est l’équilibre trouvé par Montanier.

Offensivement, Saint-Étienne a retrouvé de la justesse. Deux buts inscrits en moyenne, une efficacité retrouvée dans les zones clés, et surtout une capacité à faire mal dans les moments importants. L’équipe ne se contente plus de contrôler, elle punit.

Une défense impressionnantes en Ligue 2

Derrière, le contraste est saisissant. Avec seulement 0,29 but encaissé par match, les Verts affichent tout simplement la meilleure défense de Ligue 2 sur la période. Une muraille. Une équipe qui concède peu, qui souffre rarement, et qui donne le sentiment de ne jamais pouvoir être réellement mise en danger.

Ce verrouillage défensif se traduit aussi dans un autre chiffre fort : 71,4 % de clean sheets. Autrement dit, plus de sept matches sur dix sans encaisser le moindre but. À ce niveau, ce n’est plus une bonne série, c’est une domination.

Sur les dix matches disputés cette année, l’ASSE est tout simplement l’équipe qui a encaissé le moins de buts parmi les clubs de première et deuxième division des cinq grands championnats européens. Rien que ça.

Montanier n’a pas seulement relancé une équipe, il lui a donné une structure. Et cette structure tient partout.

Ligue 2 : Le Chaudron est redevenu une forteresse

À Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne avance à un rythme parfait : 3 points par match. Aucun faux pas, aucune hésitation. À l’extérieur, la machine ne ralentit presque pas, avec 2,33 points de moyenne. Là encore, des standards de haut de tableau.

Ce qui frappe, au-delà des chiffres, c’est la constance. L’ASSE ne surjoue pas, ne s’expose pas inutilement. Elle maîtrise ses matches, impose son tempo, et frappe quand il faut.

Dans une Ligue 2 serrée, cette capacité à contrôler les événements est souvent ce qui fait la différence dans le sprint final.

Montanier a tout changé pour l'ASSE

C’est sans doute là que Montanier a fait basculer son équipe. Car pendant que Troyes reste leader sous pression, que Le Mans tente de suivre le rythme et que le Red Star s’accroche, Saint-Étienne avance avec une certitude : celle de maîtriser son destin.

Les chiffres ne mentent pas. Ils racontent une équipe en pleine confiance, lancée au meilleur moment de la saison. Et dans une course à la montée où tout peut encore basculer, une chose devient de plus en plus évidente : l’ASSE version Montanier joue aujourd’hui comme un futur club de Ligue 1.