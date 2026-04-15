Bastia a pris une gifle au Red Star ce week-end. Défaite, deuxième but offert en début de seconde période, suspension de Guidi. Le SC Bastia reçoit l'ASSE samedi dans un état de fragilité avancée. Les Verts arrivent au meilleur moment ?

Reginald Ray n'a pas mâché ses mots après la défaite au Red Star. Le coach bastiais était dépité, sans explication convaincante à donner à ses joueurs ni à la presse. Bastia reste dernier de Ligue 2. Et samedi, c'est l'ASSE qui débarque à Armand-Cesari.

Une conf de presse qui dit tout

Le technicien corse a été cash après le match. « Dégouté par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première mi-temps. Même si on avait bien insisté sur le fait que ça ne suffisait pas, il en restait une. » Un ton qui résume l'état d'esprit d'un groupe qui n'arrive pas à enchaîner deux bonnes périodes dans le même match.

Le constat est brutal sur la gestion du score. Bastia menait. Et au lieu de tenir, le club a craqué dès le retour des vestiaires. « De façon inexplicable, on s'est mis en difficulté tout seul. On a permis aux adversaires d'espérer, notamment sur ce deuxième but qu'on leur offre à l'entame de la deuxième mi-temps. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu montrer plus de caractère. »

Ray a aussi pointé un paradoxe qui illustre la saison bastiais. « Quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Quand on marque, on ne gagne pas non plus. On avait mis trois buts — une chose qui ne nous était jamais arrivée. Et de façon inexplicable, ça nous a desservis. » Un aveu d'impuissance rare dans la bouche d'un entraîneur.

Guidi suspendu, le maintien en ligne de mire ?

Le coup dur ne s'arrête pas là. Dominique Guidi a pris un carton rouge dans les échauffourées de fin de match. Il sera suspendu samedi contre l'ASSE. « Ça fera un joueur suspendu en plus. Mais sur ce qu'on peut maîtriser, on est trop défaillants en ce moment », a reconnu Ray.

Quant au maintien, le coach ne veut même plus en parler pour l'instant. « Je ne suis même plus en train de parler de maintien. Je suis en train de digérer ce qu'on a vécu. » Une phrase qui en dit long sur l'état psychologique d'un groupe à bout. Les probabilités de relégation pour Bastia avoisinent les 100%. Le verdict est quasiment prononcé.

L'ASSE arrive au meilleur moment

Pour les Verts, la feuille de route reste la même : s'imposer à Bastia pour recevboir Troyes dans les mielleurs conditions. Bastia est dernier, en plein doute, privé de l'un de ses joueurs importants, et dirigé par un coach qui avoue ne pas avoir d'explications à ce qui se passe dans son vestiaire. « Il y a juste à fermer sa gueule, se taire et assumer », a lâché Ray en conférence. Pour autant, il met déjà ses joueurs au défi : "Des joueurs capables de réagir pour se sauver ? On aura la réponse sur notre prochain match à domicile contre Saint-Étienne. »

Philippe Montanier et ses joueurs le savent. Un déplacement à Bastia reste toujours particulier, notamment dans une atmosphère corse qui peut peser. Mais dans ce contexte, avec un adversaire démoralisé et affaibli, l'ASSE devra aller prendre trois points précieux dans la course au titre de Ligue 2, à quelques journées de la fin.

Bastia a pris un gros coup sur la tête. Samedi, les Verts ont l'occasion d'enfoncer le clou.

Source : Conférence de presse Reginald Ray / SC Bastia

Ligue 2 : Bastia perd gros avant la réception de l'ASSE