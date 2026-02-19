À peine arrivé sur le banc stéphanois, Philippe Montanier voit déjà l’ASSE envoyer des signaux encourageants en Ligue 2. De quoi nourrir l’espoir… mais est-il déjà temps de s’emballer ? Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Victoire face à Montpellier (1-0), puis succès à Guingamp (1-2), les Stéphanois ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines. L'arrivée de Philippe Montanier sur le banc semble avoir changer la dynamique. Les Verts jouent plus regroupés, affichent davantage de solidité et montent clairement en puissance.

"L'arrivée de Montanier a permis de faire un grand reset"

"L’ASSE est en fin de rééducation", observe Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre dans le dernier SNC. Car le nouvel entraîneur Stéphanois a lancé une nouvelle dynamique en interne. "L’arrivée de Montanier a permis de faire un grand reset sur tout ce qui s’est passé ces dernières semaines. Je pense que les joueurs se sont resserrés entre eux, qu’il y a quelque chose dans l’état d’esprit qui a changé."

La victoire face au MHSC a marqué un tournant majeure, analyse Bérenger Tournier. "A partir du moment où les joueurs ont retrouvé confiance, qu’ils ont retrouvé l’envie de se faire mal je pense qu’ils ont fait le plus gros du chemin. (...) Mais j’ai envie de penser qu’elle n’est peut-être pas encore totalement guérie. En tout cas, elle est sur la voie de la guérison et elle est bien partie pour guérir assez rapidement."

Un état d'esprit retrouvé

Depuis le départ d’Eirik Horneland, un véritable collectif s’est mis en place pour aller chercher la montée dans l’élite.

"Ce n’est un secret pour personne que l’ASSE a le meilleur collectif de ce championnat de Ligue 2", analyse Béranger Tournier. "À partir de là, si les joueurs décident de jouer ensemble, s’ils adhèrent au même projet et vont dans le même sens, logiquement, tout peut bien se passer. J’ai envie de croire qu’il y a un collectif qui est en train de naître."

"Je pense que c’était son objectif principal au début de sa mission. Et ça commence à porter ses fruits. Ce que je vois, c’est une équipe beaucoup plus soudée, plus solidaire, qui joue ensemble. Je n’avais jamais vu cette équipe, en tout cas les trois de devant, faire autant de replis défensifs. Ce sont des signes très importants.

Si cet état d’esprit dure, je pense qu’on peut avoir une belle surprise au bout. Après, ils nous ont aussi montré qu’ils pouvaient faire l’inverse. Donc restons prudents."

Mais l'ASSE doit encore enchaîner pour quitter la Ligue 2

Mais rien n’est encore acquis. Les Stéphanois doivent confirmer cette bonne série dans un championnat exigeant, où chaque point comptera jusqu’au bout.

"Maintenant, la clé, ce n’est pas seulement le prochain match contre Laval", analyse Adrien Ponsard. "Ce sera surtout le match à Pau et celui contre le Red Star qui seront très importants. Ce sont deux équipes qui ne sont pas très loin de nous."

"(...) Si tu arrives à enchaîner des victoires sur ces matchs-là, là tu mets un grand coup sur le championnat. Les autres équipes vont se dire que ça y est, l’ASSE est lancée, que tout le monde tire dans le même sens et que ça devient très compliqué d’aller les battre."