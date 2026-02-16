L’ASSE a enchaîné une seconde victoire consécutive et a retrouvé le podium de Ligue 2. Philippe Montanier reste sur un sans faute après deux matchs avec une équipe stéphanoise qui a tenu bon à Guingamp. Voici les enseignements de la rédaction de Peuple-Vert.fr.

L’AS Saint-Étienne frappe fort d’entrée. Dès la 8e minute, Lucas Stassin obtient un penalty après une intervention maladroite de Donatien Gomis dans la surface. Zuriko Davitashvili se charge de la sentence et transforme d’un tir croisé précis, malgré le bon côté choisi par Ortola. Les Verts ne s’arrêtent pas là. Six minutes plus tard, une récupération haute permet à Boakye de décaler Cardona à droite. Le centre est parfait et Davitashvili, opportuniste, s’offre un doublé de la tête à bout portant (0-2). Guingamp est sonné.

Saint-Étienne continue de se projeter rapidement. Stassin touche même le poteau à la 20e minute, proche d’aggraver le score. À la pause, les hommes de Philippe Montanier affichent une prestation solide et maîtrisée.

La seconde période est plus délicate. Sur corner, Gomis réduit l’écart de la tête à l’heure de jeu, relançant totalement le match. Les Bretons poussent, mais l’ASSE reste dangereuse en contre, à l’image de Pedro, mis en échec par Ortola. En fin de rencontre, Larsonneur multiplie les arrêts décisifs pour préserver l’avantage. Solides et efficaces, les Verts s’imposent 2-1 au terme d’un match intense.

Départ comptable parfait pour Montanier avec l'ASSE

Deux matchs, deux victoires. Philippe Montanier ne pouvait rêver meilleur début sur le banc stéphanois. Après le succès contre Montpellier, l’ASSE enchaîne à Guingamp avec une prestation pleine de caractère. Le technicien a rapidement imposé sa patte : un bloc structuré, des transitions rapides et une efficacité retrouvée dans les moments clés.

Les Verts ont frappé fort d’entrée avec un doublé express de Davitashvili, preuve d’une équipe mieux préparée et plus tranchante. Ce départ parfait change l’atmosphère autour du club. Comptablement, l’ASSE avance.

Mentalement, elle reprend confiance. Montanier a stabilisé le groupe et récolte déjà les fruits de ses choix. Dans une saison où chaque point compte, démarrer par un six sur six est un signal fort envoyé au championnat. Les Verts ont retrouvé le podium et sont provisoirement à un point du leader. Les Troyens sont prévenus avant de jouer à Bastia ce lundi soir.

Les Verts savent souffrir et tenir

Ce succès en Bretagne n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Après une première période maîtrisée, l’ASSE a dû faire le dos rond. La réduction du score de Guingamp, à l’heure de jeu, a relancé la rencontre et installé une vraie pression. Pourtant, les Stéphanois n’ont pas craqué. Mieux, ils ont montré une solidité mentale intéressante.

Gautier Larsonneur et sa défense se sont montrés solides dans les moments chauds. Malgré de nombreux assauts Guingampais en fin de match, l’ASSE n’a pas craqué comme lors de son dernier voyage à Roudourou.

Le bloc est resté compact et personne n’a fui ses responsabilités. Cette capacité à souffrir ensemble et à conserver un résultat est souvent le marqueur des équipes qui progressent. Saint-Étienne n’a pas seulement gagné grâce au talent de ses offensifs, mais a gagné avec caractère.

Cardona, facteur X inattendu

Il était discret depuis des semaines. Plus décisif depuis son but face à Nancy fin novembre, Irvin Cardona restait sur des prestations ternes avant l’arrivée de Montanier. À Guingamp, il a retrouvé de l’impact. Très actif sur son aile droite, il délivre une passe décisive sur le deuxième but et a constamment pesé sur la défense bretonne en première période.

Ses centres ont apporté du danger et sa justesse technique a fluidifié les transitions. Ce réveil tombe au meilleur moment. Si Cardona retrouve de la régularité, il peut devenir un atout majeur dans la phase retour. Philippe Montanier semble lui avoir redonné confiance. Et l’ASSE pourrait bien en récolter les bénéfices.