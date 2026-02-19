Après 23 journées de Ligue 2, le classement est plus serré que jamais. Si Troyes conserve la tête, la dynamique est clairement en train de basculer. L’ASSE revient fort, pendant que plusieurs concurrents directs marquent le pas.

Avec 42 points, Troyes occupe toujours la première place. Reims, l’ASSE et le Red Star suivent à 40 unités. Le Mans reste en embuscade avec 39 points. Sur le papier, l’écart est minime. Mais les dynamiques racontent une autre histoire.

Troyes leader… mais en perte de vitesse

Le club aubois reste en tête, mais n’avance plus au même rythme. Sur les cinq dernières rencontres, Troyes affiche un bilan fragile. À domicile, les signaux sont contrastés. À l’extérieur, l’ESTAC peine à imposer sa loi. Un leader solide sur la durée. Mais moins tranchant ces dernières semaines. Sur les 5 derniers matchs, l'ESTAC est .... 14èemede Liguie 2. De quoi perdre l'avance construite ces derniers mois.

L’ASSE relancée au bon moment

Troisièmes avec 40 points, les Verts ont retrouvé de l’élan sous Philippe Montanier. Deux victoires consécutives ont totalement changé la dynamique. À domicile, Saint-Étienne reste performant (4ème : 20 points pris en 11 matches). À l’extérieur, le bilan est équilibré, mais solide (2ème - 20 points également).

Surtout, la forme récente est encourageante. L’ASSE figure parmi les équipes les plus performantes sur les cinq dernières journées 5ème). La confiance est revenue. Le collectif aussi.

La montée ne se joue pas uniquement au classement brut. Elle se joue sur la capacité à enchaîner. Et sur ce point, les Verts semblent avoir enclenché quelque chose. A confirmer face à Laval.

Reims et le Red Star : des trajectoires opposées ?

Reims reste constant, mais sans véritable série impressionnante. Le club champenois alterne. Suffisant pour rester au contact, pas encore pour se détacher.

Le Red Star, lui, surprend. Ambitieux, le club audonien tient le rythme. Mais sa solidité devra se confirmer sur la durée.

Le Mans et Dunkerque, outsiders crédibles en Ligue 2

Le Mans (39 points) et Dunkerque (37 points) restent dans la course. Les deux formations alternent le bon et le moins bon, mais ne décrochent pas. Un faux pas des leaders pourrait totalement relancer la hiérarchie. Le Mans devra se relever ce week-end après avoir vu sa série d'invincibilité stopper au stade de la Mosson (Montpellier).

Derrière, ça se joue aussi

Montpellier, Pau, Annecy et Rodez restent en embuscade. La bataille pour le Top 5 promet d’être intense. En bas de tableau, Laval et Bastia sont en grande difficulté. La lutte pour le maintien pourrait aussi impacter indirectement la course à la montée.

Une Ligue 2 plus ouverte que jamais

Ce classement montre une chose : rien n’est figé. Troyes est leader, mais vacille. L’ASSE est revenue dans le match. Reims reste solide. Le Red Star surprend. Le Mans et Dunkerque guettent. À 12 journées de la fin, la dynamique prime sur le statut. Et aujourd’hui, les Verts semblent avoir retrouvé la bonne cadence. Un renouveau à confirmer impérativement dans les semaines à venir. Le sprint final s’annonce haletant.

Classement de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs

Rodez – 11 pts (3V, 2N, 0D) – Diff : +4 (9:5) Annecy – 11 pts (3V, 2N, 0D) – Diff : +4 (8:4) Boulogne – 10 pts (3V, 1N, 1D) – Diff : +2 (7:5) Montpellier – 9 pts (3V, 0N, 2D) – Diff : +4 (9:5) ASSE – 9 pts (3V, 0N, 2D) – Diff : +1 (4:3) Red Star – 8 pts (2V, 2N, 1D) – Diff : +1 (8:7) Le Mans – 8 pts (2V, 2N, 1D) – Diff : +1 (7:6) Reims – 8 pts (2V, 2N, 1D) – Diff : +1 (3:2) Dunkerque – 7 pts (2V, 1N, 2D) – Diff : +3 (7:4) Pau FC – 7 pts (2V, 1N, 2D) – Diff : +1 (8:7) Guingamp – 7 pts (2V, 1N, 2D) – Diff : +1 (6:5) Bastia – 6 pts (1V, 3N, 1D) – Diff : 0 (2:2) Grenoble – 6 pts (1V, 3N, 1D) – Diff : -2 (5:7) Troyes – 4 pts (1V, 1N, 3D) – Diff : -3 (3:6) Amiens – 4 pts (1V, 1N, 3D) – Diff : -5 (6:11) Nancy – 4 pts (1V, 1N, 3D) – Diff : -5 (4:9) Laval – 3 pts (0V, 3N, 2D) – Diff : -3 (3:6) Clermont – 0 pt (0V, 0N, 5D) – Diff : -5 (5:10)

L’ASSE pointe à la 5e place sur la forme des cinq derniers matchs, tandis que Troyes n’est que 14e sur la même période.

Source : Classement Ligue 2 – J23