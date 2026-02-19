L'ASSE de Philippe Montanier serait-elle en passe de réaliser la même performance que celle réussie en 2023/2024 : la montée en Ligue 1 suite à un changement de coach ? Il est bien trop tôt pour le dire, mais les deux premières victoires du coach eurois ont au moins le mérite de replacer les Verts dans le bon wagon. Les confrontations directes en Ligue 2, entre les concurrents pourraient servir de juge de paix.

La Ligue 2 est un championnat très homogène et indécis, et ça n'est pas la saison actuelle qui viendra contredire cette image que l'on se fait de l'antichambre de l'élite du football français.

À 11 journées du terme de la phase régulière de Ligue 2, six équipes se tiennent en seulement cinq points en tête du championnat. Vient ensuite un deuxième wagon, de la 7ème à la 11ème place, où cinq équipes, se tiennent en... un seul point. Après 23 journées donc, le leader Troyes distance le 11ème Guingamp de seulement 9 petits points...

Neuf points séparent le leader du 11ème

Certains verront cette homogénéité sportive comme une chance pour le suspens et la lutte jusqu'à la dernière journée pour les bonnes places du classement. D'autres y verront la preuve d'une forme de faiblesse d'un championnat où des équipes à gros budgets comme l'ASSE peuvent se situer à seulement 1 point du promu le Mans ou de Rodez (16ème budget de L2).

Néanmoins, l'incapacité chronique de la plupart des équipes favorites sur le papier d'enchainer des résultats sur la longueur permet à l'ASSE, en dedans pendant plusieurs mois, d'être toujours dans la course et de pouvoir encore y croire. Y croire oui, mais à quoi ?

Dans la course aux deux premières places, synonymes de montée directe en Ligue 1, six équipes semblent, à l'heure actuelle, se détacher : Troyes, Reims, Saint-Étienne, Red Star, Le Mans et Dunkerque. Les confrontations directes pourraient être décisives alors que l'épilogue du championnat se rapproche chaque week-end un peu plus. Et à ce jeu-là, une équipe survole les débats : l'USL Dunkerque.

Les nordistes ont un bilan très positif face à leurs concurrents : 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, soit une moyenne de 2,17 points gagnés par match dans les confrontations directes. Surtout, il leur reste donc 4 oppositions directes lors d'une séquence printanière infernale quitte ou double : Reims (J26) ; Red Star (J27) ; Troyes (J28) ; Saint-Étienne (J30).

Au contraire, le Red Star ne parvient pas à tenir tête à ses concurrents : une seule victoire en 6 rencontres (face à l'ASSE...). Les audoniens ont une famélique moyenne de 0,83 pt/match contre des concurrents, et le chemin de croix n'est pas fini puisqu'il leur en reste 4, là aussi dans une séquence infernale : Le Mans (J25) ; Saint-Étienne (J26) ; Dunkerque (J27) et Reims (J30).

Face au Top 6 de Ligue 2, l'ASSE n'y arrive pas...

L'ASSE, elle non plus, n'est pas fan de ces confrontations directes et c'est peu de le dire. 1 point pris en moyenne par match face à ses concurrents : 2 victoires, 1 nul et surtout 4 défaites. Si les Verts veulent à tout prix accrocher le Top 2, il leur faudra nécessairement rectifier le tir face au Red Star (J26) ; à Dunkerque (J30) et Troyes (J32).

Classement des équipes du Top 6 dans les confrontations directes :

Dunkerque (6 matchs : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite) : 2,17 pts par match Le Mans (7 matchs : 3 victoires, 4 nuls, 1 défaite) : 1,63 pt par match Troyes (8 matchs : 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites) : 1,38 pt par match Reims (7 matchs : 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites) : 1,14 pt par match Saint-Étienne (7 matchs : 2 victoires, 1 nul, 4 défaites) : 1 pt par match Red Star (6 matchs : 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites) : 0,83 pt par match

Le calendrier des confrontations directes :

25ème journée : Red Star - Le Mans

Red Star - Le Mans 26ème journée : Saint-Étienne - Red Star et Dunkerque - Reims

Saint-Étienne - Red Star et Dunkerque - Reims 27ème journée : Red Star - Dunkerque

Red Star - Dunkerque 28ème journée : Troyes - Dunkerque

Troyes - Dunkerque 30ème journée : Saint-Étienne - Dunkerque

Saint-Étienne - Dunkerque 31ème journée : Reims - Red Star

Reims - Red Star 32ème journée : Saint-Étienne - Troyes

Saint-Étienne - Troyes 33ème journée : Le Mans - Reims

La course au Top 5 plus grande que jamais ?

Au-delà de la course au Top 2 et parce que logiquement, dans une course à six pour deux places, il y aura forcément quatre perdants, la course aux play-offs (places 3, 4 et 5) s'annonce aussi palpitante. Et là, la course s'élargie au Top 11, jusqu'à Guingamp (33 points). Et dans les confrontations entre ces 11 équipes, Dunkerque est toujours leader mais l'ASSE fait bien meilleure figure : 7 victoires, 1 nul, 6 défaites, soit une moyenne de 1,57 point par match (2ème ex-equao avec Troyes).

Classement des équipes du Top 11 dans les confrontations directes :

Dunkerque (15 matchs : 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites) : 1,667 pt par match Saint-Étienne (14 matchs : 7 victoires, 1 nul, 6 défaites) : 1,571 pt par match Troyes (14 matchs : 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites) : 1,571 pt par match Reims (13 matchs : 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites) : 1,462 pt par match Le Mans (15 matchs : 5 victoires, 6 nuls, 4 défaites) : 1,4 pt par match Montpellier (14 matchs : 6 victoires, 1 nuls, 7 défaites) : 1,357 pt par match Red Star (13 matchs : 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites) : 1,308 pt par match Rodez (13 matchs ; 3 victoires, 7 nuls, 3 défaites) : 1,231 pt par match Pau (11 matchs : 3 victoires, 3 nuls, 5 défaites) : 1,091 pt par match Guingamp (14 matchs : 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites) : 1,071 pt par match Annecy (12 matchs : 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites) : 0,917 pt par match

L'ASSE a donc des raisons d'y croire, d'autant qu'il lui reste cinq matchs face au Top 11 : Pau (J25) ; Red Star (J26) : Annecy (J28) ; Dunkerque (J30) ; Troyes (J32) ; Rodez (J33).