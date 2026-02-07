Pour sa première sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier se frotte à un gros morceau. Les Stéphanois défient le MHSC ce samedi (J22 de Ligue 2). Maxime Raynaud, journaliste à Midi Libre, a éclairé notre lanterne avant l'opposition.

Après une première partie de saison en dents de scie, Montpellier entame la nouvelle année avec l’envie de relancer la machine. Si Zoumana Camara a toujours privilégié la reconstruction à la montée, les derniers matchs montrent des signes encourageants. Face à Bastia (0-2) puis Guingamp (3-1), la Paillade s'est imposé pour la première fois depuis le 7 novembre deux fois consécutivement. Mais avant le déplacement à Saint-Étienne, le doute plane sur l'état des troupes de Zoumana Camara. Le MHSC revient tout juste d'une défaite face à Nice, en Coupe de France (3-2, mercredi). PV : Le MHSC est 9e de Ligue 2. Comment analyser cette première partie de saison ?

MR : "La première partie de saison est clairement en deçà des attentes. Il y a eu beaucoup d’irrégularité. (...) Le principal enseignement de cette première partie de saison, c’est que l’équipe a retrouvé une solidité défensive, ce qui était un vrai souci la saison dernière en Ligue 1. En revanche, le manque d’efficacité offensive est flagrant. C’est le gros point faible.

Concernant les ambitions, on est loin de ce qui était espéré. Cela dit, Zoumana Camara, lui, n’a jamais vraiment parlé de remontée immédiate. Il a toujours présenté cette saison comme une année de reconstruction. (...) Il y a eu une bonne série entre octobre et novembre, mais ensuite le mois de décembre a été bien plus difficile. Le début janvier aussi. Cela dit, on observe un redressement. Il y a un vrai mieux."

PV : Le MHSC s'est imposé sur les deux dernières rencontres de Ligue 2. L'année 2026 est-elle enfin lancée ?

MR : "Les victoires face à Bastia et Guingamp ont laissé entrevoir des signes positifs. Je ne sais pas si on peut dire que l’année 2026 est lancée, mais dans l’attitude, dans l’agressivité demandée par la Ligue 2, Montpellier montre plus de constance. On a vu une équipe présente dans les duels, dans l’intensité. Jusque-là, Montpellier le faisait par séquences, mais rarement sur toute la durée d’un match. Zoumana Camara a aussi changé son système : du 4-2-3-1, il est passé à un 4-3-3 contre Bastia et Guingamp

Et contre Nice aussi, pendant 70 minutes, c'était très solide. Ce sont des éléments nouveaux. Maintenant, reste à voir où en sont les joueurs physiquement et mentalement. Car à Nice, ils ont beaucoup donné. Physiquement, ils ont explosé dans les 20 dernières minutes. Mentalement aussi, la déception a été énorme après être passés si près d’un quart de finale."

PV : Après Nice, les Montpelliérains auront-ils la tête et les jambes à l'opposition de ce samedi ?

MR : "Il faudra voir à quel point Zoumana Camara va faire tourner. Il avait déjà expliqué après le match contre Nice qu’il avait pensé à Saint-Étienne en construisant son onze. Il pourrait donc y avoir pas mal de changements. Déjà, entre Nice et Guingamp, il avait procédé à six changements. Il avait laissé sur le banc Issoufou, Mbuku, Chennahi, Tchato… Tous sont entrés en jeu. On peut imaginer qu’ils seront titulaires à Sainté, histoire d’apporter du sang frais.

Mais attention : des joueurs clés comme Becir Omeragic, le capitaine, ou Alexandre Mendy ont terminé le match de Nice complètement cramés. Deux jours de récupération seulement, contre une semaine pour l’ASSE… On peut vraiment se demander dans quel état seront ces cadres. Camara va devoir bien gérer ça. Et surtout, digérer cette fin de match à Nice, cette explosion, cette désillusion de passer si près d’un exploit. C’est LA grande question."

PV : Montpellier pourrait réussir à surfer sur la contre performance des Verts ?

MR : "Ce qui est certain, c’est qu’on sent une équipe de Saint-Etienne qui doute, qui est privée de plusieurs cadres. Camara va sûrement essayer de jouer là-dessus, de frapper fort dès le début, comme Boulogne l’avait fait. Essayer de bousculer Saint-Étienne rapidement et de tenir ensuite. L’ASSE encaisse pas mal de buts. Ce n’est pas forcément le cas de Montpellier.

Montpellier a les moyens de faire un coup à l’extérieur. D’ailleurs, c’est souvent à l’extérieur que cette équipe est la plus rigoureuse. C’est donc un match plutôt équilibré, surtout vu les absences du côté stéphanois. Mais attention : on connaît tous le potentiel offensif de Sainté. Montpellier devra résister.

Camara l’a dit : ce match à Saint-Étienne est capital. Le MHSC fonde beaucoup d’espoir dessus."