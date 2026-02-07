Avant le match ASSE – Montpellier, l’équipe Peuple Vert a fait le point sur l’actualité des Verts dans une emission d'avant match. Mercato, arrivée de Philippe Montanier et enjeux de la rencontre du soir ont été largement débattus par les chroniqueurs. Un avant-match riche en enseignements.

L’AS Saint-Étienne reçoit Montpellier ce soir avec une pression bien réelle sur les épaules. Dans ce contexte, l’émission hebdomadaire de Peuple Vert a permis de poser un regard lucide sur la situation du club. Les chroniqueurs ont d’abord balayé l’actualité récente, à commencer par le mercato. Un mercato encore difficile à analyser définitivement, tant les réponses se feront attendre sur la durée. Pour Sylvain, la prudence reste de mise. « On jugera fin mai de la pertinence ou non de ce mercato », affirme-t-il, rappelant que seules les performances et le classement final permettront d’évaluer les choix opérés par la direction sportive. Les recrues sont là, mais leur impact réel reste à mesurer dans un championnat exigeant où chaque point compte.

ASSE : Montanier impose déjà sa méthode

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois a logiquement occupé une place centrale dans les discussions. Pour Sylvain, le nouveau coach arrive avec un message clair et une dynamique nouvelle. « Les recrues vont apporter de la concurrence et forcer certains à avoir un niveau d’exigence et d’implication supérieur », estime-t-il. Un discours qui semble déjà produire des effets dans le vestiaire, où les cartes sont rebattues. Le groupe sait que plus rien n’est acquis et que chaque joueur repart sur un pied d’égalité.

Gabriel insiste, lui, sur la préparation en amont du technicien. « On sent que Montanier a bossé son sujet avant son arrivée et on sent qu’il veut trancher avec l’image négative qu’avait Horneland à la fin de sa mission comme entraîneur de l’ASSE », explique-t-il. Le nouveau coach impose sa vision, jusque dans les détails du quotidien, comme la gestion des téléphones. Une manière d’affirmer son autorité et de reprendre le contrôle du cadre. Pour l’instant, le ressenti est plutôt positif, même si Gabriel rappelle que cela reste avant tout de la communication. « C’est évident que sur les résultats qu’il sera jugé, et si son message passe bien avec l’effectif », ajoute-t-il.

ASSE – Montpellier : le terrain comme juge de paix

Sylvain complète cette analyse en évoquant la méthode Montanier au quotidien. Le coach arrive avec « sa fraîcheur et sa positivité ». Il multiplie les entretiens individuels pour apprendre à connaître ses joueurs et n’hésite pas à prendre la température sur le contenu des séances et les exercices proposés. Une phase d’observation assumée, mais qui n’empêche pas une réponse positive du groupe. Certains joueurs étonnent même favorablement, profitant de ce changement pour se montrer sous un nouveau jour.

Reste que tout ce discours devra être validé par les faits. Sylvain le rappelle clairement : « Toute cette communication qui dit que le changement de coach sera bénéfique ne sera validée qu’avec les résultats. La vérité ne sera que le rectangle vert et l’aspect comptable. » Un message parfaitement aligné avec les propos de Montanier en conférence de presse, où il a martelé que la priorité était de gagner et d’être pragmatique. Un discours qui tranche nettement avec celui de son prédécesseur.

Face à Montpellier, l’ASSE est donc attendue au tournant. Ce match doit permettre de confirmer les premiers signaux positifs et de lancer réellement le nouveau cycle. Les intentions sont là. Les mots aussi. Désormais, place au terrain.