Ce samedi, l’ASSE va enchaîner une seconde rencontre de suite à Geoffroy-Guichard en Ligue 2. Les Stéphanois, avec leur nouvel entraîneur, veulent bien lancer leur mois de février. Les Verts retrouvent Montpellier, un peu plus d’un an après la dernière venue des Héraultais dans le Chaudron. Retour sur cette partie.

À l’aube du douzième épisode de la saison 2024-2025, les Verts d’Olivier Dall’Oglio souhaitent se donner de l’air en quittant leur place de barragiste. Quinze jours après s’être inclinés dans le derby à Lyon, l’ASSE accueille Montpellier dans le Chaudron. La rencontre est cruciale pour les deux équipes. Après son succès face à Brest, le MHSC de Jean-Louis Gasset peut revenir à hauteur des Verts. À l’inverse, un succès des Stéphanois leur permettrait de prendre six longueurs d’avance au classement.

Première assez calme

La lanterne rouge a bien l’ambition de quitter sa place en venant tout de suite mettre la pression. Formé à l’ASSE, Arnaud Nordin se procure une occasion d’entrée, mais bute sur un Larsonneur vigilant. Saint-Étienne tente de réagir avec une frappe de Boakye puis une tête de Batubinsika sur corner, mais ne trouve pas le chemin des filets.

En fin de première période, Yunis Abdelhamid réalise un sauvetage parfait et prive Savanier d’une balle de 1-0. Si le sauvetage semble maîtrisé, il ne l’est pas pour l’arbitre de la rencontre. Après intervention du VAR, le penalty accordé aux visiteurs est finalement annulé et le score restera vierge jusqu’à la pause.

Bouchouari offre la victoire à l’ASSE

Après une première mi-temps sans parvenir à apporter le danger, l’ASSE va rapidement prendre les devants en seconde période. Sur un ballon que les Montpelliérains n’arrivent pas à écarter de leur surface, Benjamin Bouchouari ne se pose pas de questions. La volée du milieu marocain termine au fond des filets. Saint-Étienne est revenu avec de meilleures intentions.

Les Héraultais n’ont cependant pas envie de repartir avec une défaite et vont même obtenir un penalty. Moussa Al-Tamari s’effondre suite à un duel avec Pétrot. Une nouvelle fois, Monsieur Batta est appelé par le VAR pour constater la simulation du Jordanien et lui donner un carton jaune. Montpellier continuera d’avoir les meilleures situations, mais les Verts d’ODO tiendront le 1-0 jusqu’au bout.

L’ASSE s’était alors imposée face à Montpellier, coaché par son ancien entraîneur, Jean-Louis Gasset. Ce samedi, un hommage sera rendu à ce grand monsieur du football français, qui nous a quittés le 26 décembre dernier.