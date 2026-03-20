Laurentu Guyot s'est présenté en conférence de presse. Il a naturellement abordé le déplacement de son équipe à Saint-Etienne. Mais s'est également prononcé quant aux célébrations des joueurs de son équipe. Les consignes sont claires dans les rangs d'Annecy.

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "Joue à Saint-Etienne, c'est toujours des matchs sympas. Malheureusement, je crois qu'il y a une tribune de fermée. Malgré toute la difficulté que ça représente, et la qualité de l'adversaire, c'est bien de pouvoir jouer dans des stades. On l'avait vécu un peu à notre niveau au match aller. C'est quand même mieux de jouer dans un stade plein, peut-être hostile, mais qui crée une ambiance, plutôt que de jouer dans un stade vide, en pensant que ce sera plus facile de gagner des matchs. L'ASSE est une équipe qui a passé la troisième, la quatrième, la cinquième, qui est sur une très bonne série. Ce sera difficile."

Un match Aller où tout sourit à Annecy

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "Le match aller ? Il y a des matchs comme ça où tout sourit. Vous revenez au Parc des sports, la pelouse est magnifique, il y a une super ambiance, vous marquez d'entrée, peu de temps après ils ont un joueur expulsé, etc."

Annecy décevant avant l'ASSE

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "On a perdu nos deux derniers matchs contre des équipes qui sont mieux classées que nous. Il y a une course au play-off qui se présentait à nous. Pour parler de Troyes et du Mans, c'est des équipes qui sont logiquement devant nous, puisqu'ils nous ont battus deux fois. Mais il y a d'autres équipes comme Guingamp, comme Montpellier, comme Rodez que vous allez recevoir. Sur ces deux derniers matchs, pour être tout à fait honnête, on a plutôt joué à un niveau qui reflète notre position de neuvième que d'une équipe qui se bat réellement pour les playoffs.

J'attendais autre chose contre Troyes en termes de personnalité, de qualité de jeu. Je voulais voir une équipe qui jouait tout simplement, sans se poser trop de questions."

Un plafond de verre avant d'affronter l'ASSE

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "Il y a combien de joueurs dans l'équipe qui ont déjà connu une saison à jouer dans les cinq premières places dans un championnat professionnel dans les clubs précédents où ils étaient? Ce n'est pas un reproche que je leur fais. Je ne blâme personne, je fais juste un constat, je ne me cherche pas d'excuses. Je suis responsable des résultats. Il y a une sorte de plafond de verre contre lequel on se tape la tête régulièrement. J'espère bien qu'un jour on va trouver une faille pour pouvoir sortir la tête mais pour l'instant il faut reconnaître que c'est une étape que l'on n'arrive pas à franchir."

Des célébrations encadrées à Annecy

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "Les célébrations ? Je vais être clair avec vous là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, mais je suis très attentif aux célébrations de mes joueurs quand il y a des buts. Je ne dis pas que les célébrations de mes joueurs sont parfaites. Mais sachez que les célébrations des joueurs devant tout le groupe, quand il y en a une qui ne me plaît pas et c'est arrivé cette saison, ils le savent tout de suite.

Dans certains clubs, j'ai l'impression, qu'ils passent plus de temps à préparer leur célébration qu'à préparer leur match."

Un match sur fond de derby ASSE - OL ?

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "La rivalité ASSE - OL autour d'Alejandro Gomes prété par Lyon ? Quand on veut faire preuve et qu'on doit faire preuve un peu d'exemplarité, on évite d'agacer ou d'exciter les foules. Je pense que ça fait partie du rôle oui des entraîneurs d'en parler en amont. Je ne dis pas qu'on est parfait. Alejandro ? Il est déjà au courant de ce que je veux pas."

Un absent et un incertain pour Annecy

Laurent Guyot avant ASSE - Annecy : "Valentin Jacob est suspendu. Kouadio est incertain. C'est un coup au tibia. Il n'y a rien de grave mais ça peut nécessiter un peu de temps. On va voir. Je ne suis pas très inquiet mais on ne prendra pas de risques."

Source : Annecy FC