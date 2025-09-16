Alors que l’ASSE trône en tête de la Ligue 2, l’analyse des temps de jeu révèle les choix forts opérés par Eirik Horneland depuis le début de saison. Certains cadres sont indéboulonnables, d’autres montent en puissance. Décryptage.

Après cinq journées, ils sont quatre joueurs à avoir disputé l’intégralité des minutes possibles : Lamba, Larsonneur, Nadé et Tardieu cumulent chacun 450 minutes sur le terrain. Ils forment la colonne vertébrale d’un collectif solide, sur lequel Horneland s’appuie systématiquement.

Derrière eux, Ferreira (347 minutes) et Jaber (315) complètent les titulaires les plus utilisés. Preuve que la base défensive reste très stable, avec peu de rotations dans ce secteur.

Au milieu, Tardieu fait figure de patron, tandis qu’en attaque, la répartition est plus équilibrée, traduisant la richesse de l’effectif offensif.

Offensive : un temps de jeu plus partagé à l'ASSE

Devant, Horneland fait tourner. Cardona (305 min), Boakye (303), Davitashvili (291) se partagent le plus gros du temps de jeu. Aucun joueur n’a tout joué, preuve que les choix sont faits en fonction des états de forme, des profils et du calendrier.

Lucas Stassin, décisif récemment, n’a disputé que 129 minutes, mais va voir son rôle grandir après la fermeture du mercato. Idem pour Duffus (151 minutes), souvent utilisé comme joker. La tendance est claire : Horneland gère son effectif pour maintenir de l’intensité et donner sa chance à chacun.

Les jeunes en embuscade, les recrues à intégrer

Certains éléments restent en retrait. Appiah (123 min), Old (122), El Jamali (93) ou Miladinovic (74) seront des joueurs de complément. Ils resteront précieux au cours d'une saison qui s'annonce longue pour l'ASSE.

D’autres joueurs, comme Batubinsika, Maçon, ou N'Guessan, n'ont pas encore joué la moindre minute. Leur situation pourrait évoluer en cas de blessure.

Une gestion pour durer ?

La diversité des temps de jeu illustre la gestion dynamique d’un groupe par Eirik Horneland. Le technicien norvégien s’appuie sur ses cadres tout en injectant régulièrement de la fraîcheur et en testant plusieurs options, notamment en attaque et au milieu.

Cette approche collective, combinée à la profondeur de l’effectif, permet à l’ASSE de rester compétitive chaque week-end. Une donnée capitale pour durer dans un championnat exigeant comme la Ligue 2.

Temps de jeu des joueurs de l'ASSE (J1 à J5)