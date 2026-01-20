Dans la douleur, certes, mais l'ASSE a assuré l'essentiel face à Clermont. Les Stéphanois se sont imposés sur le plus petit des scores au terme d'une rencontre poussive. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Il aura fallu patienter jusqu'à la seconde mi-temps pour voir les Verts prendre le dessus sur le CF63. Une éclaircie d'Augustine Boakye est venue doucher les espoirs des puydomois (1-0; 55e), plus tranchants en première mi-temps.

Les Stéphanois ont ensuite pu compter sur un Gautier Larsonneur impeccable pour rester à flot, et retrouver le goût de la victoire.

"C’est une victoire qui fait plaisir, mais le contenu est très inquiétant"

Les Stéphanois n'avaient plus gagné depuis le 22 novembre dernier, face à Nancy. Et pourtant, la victoire ne suffit pas à rassurer. "C’était, globalement, un match pauvre, estime Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. On a existé pendant une vingtaine de minutes en début de seconde période. Mais de manière générale, j’ai trouvé ce match tactiquement d’une faiblesse abyssale."

"Ce match m’inquiète, lance Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert. On gagne ce match, oui, mais on n’a aucune certitude. Donc c’est un peu… C’est une victoire qui fait plaisir, parce qu’il faut prendre des points, mais le contenu est très inquiétant, je trouve."

Car face à cette équipe clermontoise, les Verts auraient dû faire mieux. . "Clermont jouait avec huit joueurs de 22 ans ou moins, analyse Pierre. Des joueurs talentueux, peut-être, mais clairement une équipe inexpérimentée. Et c’est une équipe qu’on aurait dû maîtriser bien plus facilement."

Mais l'ASSE est tout de même parvenue à faire la différence. "Il faut aussi, parfois, savoir se montrer pragmatique, affirme Sylvain. C’est d’ailleurs ce qu’on a souvent reproché à Eirik Horneland. Depuis le début de saison, dans les matchs serrés, ça a souvent tourné contre nous. Donc on va prendre, on ne va pas se plaindre."

Chico Lamba, artisan discret de la victoire de l'ASSE ?

Deux matchs consécutifs que l'ASSE n'encaisse plus de but. Un exploit, entre autre, tant les Verts se sont révélés fébriles sur le plan défensif depuis le début de saison. "On s’est assez plaint de prendre deux ou trois buts par match… Là, ça fait deux matchs sans en encaisser. Il faut le souligner", estime Pierre.

De retour dans le XI de départ après plusieurs mois d'indisponibilité, Chico Lamba a largement contribué à ce nouveau cleansheet. "Il y a une différence nette entre une équipe avec Lamba et une équipe sans lui, surtout sur le plan défensif", analyse Sylvain.

"Il perd une ou deux balles ce soir, observe Pierre. Mais dans l’ensemble, pour un match de reprise, c’est une prestation solide. On attend des recrues, mais peut-être que notre meilleure recrue pour la deuxième partie de saison, ce sera lui."

Debrief ASSE - Clermont (1-0) : Service Minimum pour les Verts !