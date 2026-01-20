L’AS Saint-Étienne recevait ce samedi le Clermont Foot à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Une rencontre remportée sur la plus petite des marges par les Verts (1-0), mais aussi marquée par le retour chargé d’émotion dans les tribunes de Brandão.

Passé par l’ASSE entre 2012 et 2014, l’ancien attaquant brésilien Brandão était présent en tribune pour assister au succès stéphanois. Très vite reconnu par les supporters, il a eu droit à un bain de foule et aux traditionnels selfies.

Sous le maillot vert, le Brésilien a disputé 67 rencontres pour 23 buts inscrits. Mais surtout, son nom reste à jamais gravé dans l’histoire du club grâce à un but devenu mythique. Le 20 avril 2013, au Stade de France, il offre à l’ASSE la Coupe de la Ligue face au Stade Rennais, en inscrivant l’unique but de la finale. Le dernier trophée remporté par le club à ce jour.

Monsieur Coupe de la Ligue

Avant et après son passage dans le Forez, Brandão s’est forgé un palmarès solide. Avec le Chakhtior Donetsk, il remporte trois titres de champion d’Ukraine (2005, 2006, 2008), une Coupe d’Ukraine et une Supercoupe nationale. En France, il est sacré champion avec l’Olympique de Marseille en 2010 et décroche deux Coupes de la Ligue avec l’OM, dont celle de 2012 face à l’Olympique Lyonnais, grâce à un but inscrit en prolongation.

Avec Saint-Étienne, il ajoute une troisième Coupe de la Ligue à son palmarès en 2013. Un trophée qui lui vaut encore aujourd’hui le surnom de « Monsieur Coupe de la Ligue ». Il connaîtra également une dernière finale de la compétition avec le Sporting Club de Bastia en 2015, perdue face au Paris Saint-Germain.

De buteur à coach au Luxembourg

Connu pour son engagement total et ses duels rugueux, Brandão a définitivement rangé les crampons en janvier 2018. À 45 ans, l’ancien attaquant s’est reconverti sur les bancs de touche. Après des expériences comme adjoint à Londrina au Brésil puis à Virton en Belgique, il a été nommé entraîneur principal des U23 du Racing Club Luxembourg.

Une première expérience en solo pour l’ex-buteur, fort de 486 matchs professionnels et 164 buts en carrière. Un tempérament et une expérience que le club luxembourgeois espère mettre au service de ses jeunes joueurs.

Samedi soir, à Geoffroy-Guichard, les supporters stéphanois ont surtout retrouvé un visage familier. Celui d’un homme qui incarne, l'un des dernier grand moment de gloire vécu par tout le peuple vert.