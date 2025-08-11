L'ASSE a été tenue en échec dans les dernières minutes de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2 à Laval. À l'issue de la rencontre, l'émission l'After Foot de RMC est revenue sur la rencontre. Voici les mots de Damien Perquis et Kevin Diaz sur le match nul 3-3 entre les Tango et les Verts.

L'ASSE favori de la Ligue 2 ?

Kevin Diaz : "Forcément, de toute façon, celui qui descend de Ligue 1. Surtout quand t'es là à Saint-Etienne, ou Metz pour le coup, qui est vraiment un spécialiste, de faire l'ascenseur. Mais en tout cas, quand tu vois le stade Geoffroy Guichard, je pense que tous les joueurs de Ligue 2 cochent le match à Saint-Etienne comme un match à ne pas rater, comme un match où l'ambiance va être extraordinaire pour un stade de Ligue 2, voire même pour un stade de Ligue 1. Ils ont quand même des joueurs comme Cardona, ils ont des joueurs comme Tardieu qui connaissent très très bien la Ligue 2 aussi...

La saison de Montpellier est quand même très traumatisante, je pense. Il faut vraiment se rendre compte que quand un club descend de division, le traumatisme, il est quand même énorme. Surtout que Montpellier, ça faisait maintenant bon nombre d'années qu'ils étaient en Ligue 1. Et avec cette saison cauchemardesque, l'élimination en Coupe de France 4-0, etc. Je pense qu'ils vont peut-être avoir un peu de mal à s'en remettre. Je dirais Saint-Etienne (comme favori numéro 1), mais après, je dirais plutôt une surprise comme Dunkerque ou une équipe comme Troyes."

Damien Perquis : "Je ne vois pas Dunkerque répéter. Je ne les vois pas répéter, je pense qu'ils ont été éprouvés aussi parce que la saison était longue et physique. Mais c'est vrai que derrière, c'est la première année vraiment là depuis quelques années où c'est quand même assez ouvert pour les prétendants. Il n'y a pas vraiment, à part Sainté qui fait figure de favori à la montée, il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache. J'aimerais bien voir Reims parce qu'avec notamment l'entraîneur qui vient de l'Union Saint Gilloise, qui a fait quelque chose de très bien là-bas. Mais après, ça reste ouvert. Mais comme Kevin, je pense que Troyes aussi peut faire un truc avec Stéphane Dumont et Antoine Sibierski."

Une équipe toujours trop friable défensivement

Damien Perquis : "T'as surtout l'envie de remonter parce qu'avec l'investissement qu'il y a eu de la part de Larry Tanenbaum, plus l'investissement qu'il y a depuis déjà plusieurs années des supporters. J'ai l'impression qu'elle est sur Saint-Etienne. Moi j'en ai fait mon favori pour monter parce que je trouve que... au sujet du renforcement notamment au niveau de la cellule de recrutement. Je trouve que ça a été plutôt bien géré cette intersaison.

Donc j'ai hâte de voir aussi parce qu'Horneland en Ligue 1 s'est un petit peu trompé à son arrivée. Il s'est un petit peu corrigé après, mais c'était trop tard sur la façon de procéder, de jouer. J'ai envie de voir ce qu'il va donner en Ligue 2, mais je pense que ça peut faire des étincelles, donc je ne suis pas inquiet pour eux. Mais c'est une certitude qu'il va falloir arrêter de prendre autant de buts."