L'ASSE vit un mercato estival mouvementé. Après avoir enregistré plusieurs arrivées (Jaber, Lamba, Ferreira, etc) et plusieurs départs (Sissoko, Fomba, Cornud, etc), les dirigeants stéphanois doivent maintenant gérer plusieurs dossiers épineux. Les cas de Pierre Ekwah, Benjamin Bouchouari, ou encore Zuriko Davitashvili seront à surveiller durant ce mois d'août. Lucas Stassin va lui aussi faire parler dans les semaines à venir...

L'attaquant belge a vécu une préparation estivale un peu particulière dans le Forez. Après s'être fait retirer une plaque du pied suite à une ancienne blessure, Stassin a repris l'entraînement individuel fin juin, quelques jours après ses coéquipiers. Il n'a toutefois pas pu jouer durant les amicaux, la faute à une alerte au niveau de la cuisse. Pleinement de retour à l'entraînement collectif depuis début août, il devrait logiquement postuler à une place dans le groupe pour affronter Rodez, samedi prochain.

L'ASSE bientôt attaquée ?

Un retour qui ferait du bien aux Verts, même si Augustine Boakye a donné satisfaction à la pointe de l'attaque face à Laval. Eirik Horneland mise beaucoup sur Lucas Stassin pour la saison à venir et n'envisage absolument pas un départ à ce jour. Rassuré par une direction qui fait passer le message que son attaquant vedette ne partira pas sauf offre complètement déconnectée du marché, l'entraîneur norvégien joue donc la carte de la confiance quand il s'agit de communiquer sur le sujet.

Pourtant, l'ASSE pourrait prochainement être attaquée sur le dossier Stassin. La fin du mois d'août est toujours particulièrement agitée et devrait encore une fois réserver quelques surprises. En effet, plusieurs écuries ont coché le nom du buteur de 20 ans sur leur short-list. S'il n'est pas la priorité partout où il est pisté, notamment car Matthis Abline (FC Nantes) dispose d'une cote très élevée, plusieurs clubs pourraient enfin se positionner concrètement. C'est par exemple le cas du Paris FC voire même de Wolverhampton. Le club francilien ne parvient pas à trouver un accord avec les Nantais, tandis qu'Abline a refusé les avances des Wolves. Ce qui pourrait les pousser à activer leurs plans B. Stassin figurant assez haut dans les listes de ces deux clubs, des propositions pourraient donc arriver sur la table des dirigeants stéphanois.