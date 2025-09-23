La Ligue 2 entame ce mardi sa 7e journée, avec des enjeux cruciaux aux deux extrémités du classement. Leader après sa victoire contre Reims, l'AS Saint-Étienne défend sa première place à Amiens, tandis que les poursuivants Red Star et Troyes s'affrontent dans un choc au sommet.

En tête du classement avec 14 points, l’AS Saint-Étienne continue de surfer sur sa belle forme. Vainqueurs 3-2 de Reims à Geoffroy-Guichard, les Verts se déplacent ce mardi soir à Amiens, une équipe qui a retrouvé des couleurs après un net succès 0-3 à Laval.

L’ASSE veut confirmer sa dynamique à Amiens

Ce duel s’annonce piégeux pour les hommes d’Eirik Horneland. Amiens (5e, 9 pts) reste sur deux victoires convaincantes et voudra frapper fort à domicile pour s’installer durablement dans le top 5. De son côté, l’ASSE devra afficher une solidité défensive plus constante pour préserver sa place de leader.

Duel explosif : Red Star – Troyes, choc pour le podium

Red Star (2e, 13 pts) et Troyes (3e, 13 pts) s'affrontent dans ce qui est sans doute le match phare de cette 7e journée. Les deux formations ont affiché leur point fort lors de la J6 : Red Star, imperméable, s’est imposé 0-1 à Nancy, tandis que Troyes a corrigé Guingamp 5-2.

Ce face-à-face à Bauer pourrait redistribuer les cartes en haut de tableau. Le vainqueur pourrait prendre seul la tête si Saint-Étienne cale à Amiens. C’est aussi un test pour la solidité du Red Star face à une des meilleures attaques du championnat.

Ligue 2 : Grenoble, Boulogne et Bastia déjà sous pression

Alors que la lutte fait rage en haut, la zone rouge se resserre en bas. Grenoble, Boulogne-sur-Mer et Bastia sont en difficulté. Boulogne (17e) va à Montpellier, qui reste sur une victoire solide contre Bastia (2-0). Les Boulonnais n’ont toujours pas gagné cette saison et devront montrer un autre visage pour espérer survivre à ce déplacement compliqué.

De son côté, Bastia (18e) n’a pris que 2 points en six journées et devra sortir les crocs contre Rodez, un concurrent direct pour le maintien. Enfin, Grenoble (16e), battu à domicile par Annecy (1-3), affronte Le Mans, également en quête de points pour se sortir d’un début de saison poussif.

Ligue 2 : À suivre également :

Pau – Laval : Pau, solide 4e, peut viser le podium en cas de faux pas des leaders.

: Pau, solide 4e, peut viser le podium en cas de faux pas des leaders. Annecy – Nancy : deux équipes à 8 points, au coude-à-coude, dans le ventre mou.

: deux équipes à 8 points, au coude-à-coude, dans le ventre mou. Guingamp – Dunkerque : Guingamp cherche à rebondir après sa lourde défaite (5-2), Dunkerque peut dépasser son adversaire en cas de victoire.

: Guingamp cherche à rebondir après sa lourde défaite (5-2), Dunkerque peut dépasser son adversaire en cas de victoire. Reims – Clermont : Reims, malgré sa bonne prestation contre l’ASSE, reste à 8 points, tout comme Clermont, qui revient bien.

Matchs de la 7e journée – Mardi 23 septembre (20h30)

Amiens – Saint-Étienne

Red Star – Troyes

Pau – Laval

Reims – Clermont

Montpellier – Boulogne-sur-Mer

Annecy – Nancy

Bastia – Rodez

Guingamp – Dunkerque

Le Mans – Grenoble