Avant un choc attendu entre Amiens et Saint-Étienne, l’entraîneur picard Omar Daf s’est montré particulièrement réaliste face à l’armada stéphanoise, qu’il qualifie de véritable épouvantail de la Ligue 2. Amiens - ASSE c'est ce mardi soir à 20h30.

La 7e journée de Ligue 2 BKT s’annonce palpitante avec le déplacement de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du stade de la Licorne. Un match que le coach d’Amiens aborde avec ambition, mais surtout beaucoup de lucidité. « On ne peut pas rivaliser avec eux. En termes de budget, de moyens et d’effectif, ils sont au-dessus de tout le monde », a-t-il confié sans détours.

Malgré la victoire contre Laval le week-end précédent, Omar Daf sait que l’ASSE représente un tout autre défi : « C’est le leader, la meilleure attaque, une équipe spectaculaire, très armée. Ce match va attirer du monde. » Et il ajoute : « Chaque situation doit être une opportunité pour nous de progresser. On va essayer de garder notre dynamique. »

Daf : "Il faudra sortir un gros match" face à l'ASSE

Conscient des forces de son adversaire, Daf préfère se concentrer sur les qualités de son groupe. « Il faudra jouer avec nos forces, mettre en place une stratégie adaptée. Ce sera fondamental de hausser notre niveau de jeu. » L’entraîneur picard ne cache pas son admiration pour la profondeur de l’effectif stéphanois : « Ils peuvent laisser des titulaires en puissance sur le banc, comme Ivrin Cardona, sans que ça les déstabilise. Ils ont beaucoup d’options. »

Un match sans complexe, mais pas sans pression

Omar Daf souhaite que ses joueurs abordent ce rendez-vous « avec une pression positive », insistant sur l’importance de rester fidèles aux principes de jeu amiénois. « On veut jouer, pas subir. Ce serait dommage. Il faut qu’on donne du plaisir à nos supporters et qu’on joue notre jeu jusqu’au bout. »

Dans une enceinte qui s’annonce bien garnie, Amiens rêve d’un exploit. Et même s’il semble improbable sur le papier, Omar Daf le sait : « On joue au football pour affronter ce genre d’équipe. »

