Entre le 28 octobre et le week-end du 21 novembre, l’ASSE ne jouera aucun match de Championnat à domicile. Les Verts enchaîneront 2 déplacements en Ligue 2 et feront leur entrée en lice en Coupe de France ensuite, durant la trêve internationale. La réception de Nancy, fin novembre a été programmée.

Après plusieurs saisons très compliquées, marquées par des relégations évitées administrativement, Nancy a fait son retour en Ligue 2 cet été. Les lorrains étaient en Ligue 1 en 2016-2017 et ont vécu une chute assez délicate jusqu’au championnat de National.

La chute aurait pu être plus lourde, puisque le club avait été rétrogradé par la DNCG en National 3, il y a 2 ans. Les fonds nécessaires avaient alors étés trouvés pour éviter une catastrophe pour l’ASNL.

L’ASSE en réussite en championnat dans le Chaudron

Face aux nancéiens, l’ASSE ne s’est plus inclinée à domicile en championnat depuis le 21 septembre 2005. Il faut remonter a décembre 2016 pour retrouver la dernière confrontation entre les 2 formations. La rencontre s’était soldée sur un 0-0 qui n’avait pas fait lever les foules.

1 semaine plus tôt, Nancy était venu gagner à Geoffroy Guichard mais en Coupe de La Ligue. Les lorrains avaient alors pris leur revanche sur leur élimination en 32ème de finale de Coupe de France, 1 an plus tôt. Les Verts s’étaient imposés 1-0 grâce à une magnifique frappe de Franck Tabanou. La dernière victoire stéphanoise en championnat face à l’ASNL en championnat remonte à octobre 2012. Les coéquipiers de Pierre Eymeric Aubameyang s’étaient alors imposés 4-0.

La réception de Nancy est fixée

L’ASSE accueillera Nancy lors de la 15ème journée de Ligue 2, 1 semaine après son entrée en lice en Coupe de France. La rencontre a été programmée au Samedi 22 novembre à 20h, sur les antennes de Bein Sports.

Programmation complète de la 15ème journée de Ligue 2

Vendredi 21 novembre (20h00)

Laval MFC – ESTAC Troyes

Pau FC – Le Mans FC

Boulogne – Grenoble

Rodez AF – Dunkerque

FC Annecy – SC Bastia

Samedi 22 novembre

14h00 : Red Star FC – Clermont

14h00 : Amiens SC – EA Guingamp

20h00 : AS Saint-Étienne – Nancy

Lundi 24 novembre (20h45)