L’ASSE confirme sa dynamique positive : si l’équipe professionnelle trône en tête de la Ligue 2, les autres formations stéphanoises, de la réserve aux jeunes, poursuivent leur progression dans leurs championnats respectifs. Tour d’horizon des classements.

En s’imposant lors de la 6e journée, l’AS Saint-Étienne a pris la tête du championnat de Ligue 2 avec 14 points. Grâce à un bilan solide de 4 victoires, 2 nuls, les hommes d'Eirik Horneland affichent une belle régularité. Meilleure attaque du championnat avec 14 buts marqués, les Verts profitent d'une efficacité offensive impressionnante.

Avec un point d’avance sur le Red Star et Troyes (13 points), les Stéphanois que la saison sera longue. Mais leurs bons débuts les place dans un contexte favorable pour assumer son statut de favori à la montée.

Ligue 2 – L'ASSE en tête

AS Saint-Étienne – 14 pts (+7) Red Star FC – 13 pts (+7) ESTAC Troyes – 13 pts (+6) Pau FC– 11 pts (+4) Amiens SC – 9 pts (+4)

National 3 : la réserve stéphanoise s’accroche au bon wagon

Dimanche 21 septembre, la réserve de l’ASSE s’est imposée 1-0 face à Auxerre 2, signant ainsi une victoire importante dans la Poule G du championnat de National 3. Grâce à ce succès, les Verts pointent à la 4e place avec 9 points, à seulement 1 point du leader Dijon FCO 2.

Avec trois victoires en quatre rencontres, les jeunes stéphanois montrent de belles choses sur le terrain, notamment dans l’animation offensive. Le groupe encadré par Sylvain Gibert peut viser une belle saison, voire plus, si la régularité se confirme dans les prochaines semaines.

Dijon FCO 2 – 10 pts FC Mâcon – 10 pts US Feurs – 9 pts AS Saint-Étienne 2 – 9 pts AJ Auxerre 2 – 7 pts

U19 Nationaux : l’ASSE U19 au repos

Exempt ce week-end, l’ASSE U19 conserve sa 10e place avec 4 points en quatre journées. Le classement reste néanmoins serré, et une victoire dès la prochaine journée pourrait permettre aux Stéphanois de grimper dans la première moitié de tableau.

Dans une poule dominée par l’AS Monaco (11 pts), Montpellier (10 pts) et Toulouse (9 pts), les U19 de l’ASSE doivent désormais enchaîner pour espérer rivaliser avec les meilleures académies du sud.

AS Monaco – 11 pts Montpellier HSC – 10 pts Toulouse FC – 9 pts

...

10. AS Saint-Étienne – 4 pts (Exempt ce week-end)

U17 Nationaux : un nul frustrant pour l'ASSE

Les U17 de l’ASSE ont concédé un match nul 1-1 face à Nîmes Olympique. Avec 4 points en quatre journées, les Verts occupent la 8e place du classement.

Air Bel – 13 pts Monaco - 11 pts Clermont Foot – 10 pts

...

8. AS Saint-Étienne – 4 pts

D1 Arkema : débuts difficiles pour l’équipe féminine

Battues 2-0 à domicile par l’OL Féminin, les Stéphanoises connaissent un début de saison compliqué en D1 Arkema. Avec deux défaites en deux journées, l’AS Saint-Étienne est lanterne rouge du championnat.

Pas de panique pour autant : les adversaires affrontés (le PSG puis l’OL) sont les deux mastodontes du championnat. Les prochaines rencontres face à des concurrents directs permettront de jauger le potentiel réel de cette équipe remaniée à l’intersaison.

OL Féminin – 6 pts

...

12. S Saint-Étienne – 0 pt (-6)

Source : FFF