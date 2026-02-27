La 25e journée de Ligue 2 s’annonce décisive. Entre course à la montée, lutte pour les barrages et combat pour le maintien, chaque rencontre peut redistribuer les cartes. Tour d’horizon des enjeux match par match.

À dix journées de la fin, la Ligue 2 est plus serré que jamais. Troyes (45 pts) mène la danse devant l’ASSE (43) et Reims (41). En bas, Laval et Bastia (18 pts) sont dos au mur. Cette J25 pourrait déjà créer une première cassure. Un nouveau virage à ne pas rater.

Montpellier – Reims

C'est le chox de ce vendredi soir. Reims (3e) peut profiter d’un faux pas des deux premiers pour revenir à hauteur de l’ASSE. Mais Montpellier (9e) n’a pas dit son dernier mot. À seulement sept points du podium, les Héraultais doivent gagner pour rester dans la course. Un match charnière pour les ambitions des deux équipes. Un match compliqué à négocier pour Reims à l'extérieur.

Clermont – Dunkerque

Dunkerque (6e) reste à portée du top 5 et vise les barrages. Clermont (15e) regarde derrière. Une victoire nordiste renforcerait ses ambitions en Ligue 2. Objectif Play-off. Un succès clermontois relancerait totalement sa dynamique maintien. Impératif à 10 journée de la fin.

Bastia – Annecy

Bastia (18e) joue sa survie. Les corses n'ont plus de temps à perdre. Annecy (7e), en pleine remontée, peut intégrer le top 5 en cas de succès. Duel entre urgence et ambition.

Grenoble – Boulogne-sur-Mer

Grenoble (12e) veut se mettre définitivement à l’abri. Boulogne (13e) n’a que deux points d’avance sur Nancy. Match à six points pour sécuriser le maintien.

Laval – Nancy

Affiche capitale en bas de tableau. Laval (17e) et Nancy (14e) sont sous pression. Une défaite lavalloise pourrait creuser l’écart. Nancy, lui, peut quasiment assurer son maintien en cas de succès. Une performance qui serait relativement impressionante pour le promu.

Red Star – Le Mans

Le Red Star (4e) reçoit Le Mans (5e). Duel direct pour le top 5. Le vainqueur fera une excellente opération dans la course aux barrages.

Guingamp – Rodez

Rodez (8e) est l’équipe en forme du moment. En cas de victoire, le RAF pourrait se rapprocher du top 5. Guingamp (10e) doit gagner pour rester au contact.

Deuxième, l’ASSE n’a pas le droit à l’erreur. Pau (11e) vise le maintien tranquille, mais peut jouer les trouble-fêtes dans le top 5. Saint-Étienne doit suivre le rythme de Troyes, voire lui mettre la pression. L'ASSE pourrait même devenir leader en cas de contre-performance de l'ESTAC.

Amiens – Troyes

Le leader se déplace à Amiens (16e). Troyes peut conforter sa place en Ligue 2. Sur le papier, l'adversaire parait abordable. Mais les picards joue gros ! Ils ne lacheront rien. Reims peut en témoigner. Ils ont dû se contenter d'un 0-0 lors de la dernière journée de Ligue 2.

Ligue 2 : Les grands enjeux de la J25

La bataille à distance Troyes – ASSE – Reims

Le choc Red Star – Le Mans pour les barrages

Laval et Bastia en mission maintien

Rodez et Annecy en embuscade

Ligue 2 - J25 : Le programme

Vendredi 27 février

Montpellier - Reims (20h00)

Clermont - Dunkerque (20h00)

Bastia - Annecy (20h00)

Grenoble - Boulogne-sur-Mer (20h00)

Laval - Nancy (20h00)

Samedi 28 février

Red Star - Le Mans (14h00)

Guingamp - Rodez (14h00)

Pau - Saint-Étienne (20h00)

Lundi 2 mars

Amiens - Troyes (20h45)