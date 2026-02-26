Ce samedi soir, l’ASSE se déplace à Pau à l’occasion de la 25ᵉ journée de Ligue 2 au Nouste Camp. Comme avant chaque rencontre, l’entraîneur de l’ASSE s’est présenté en conférence de presse. Philippe Montanier s’est exprimé sur l’état physique de ses joueurs avant de prendre la direction des Pyrénées-Atlantiques. Voici ses mots.

L’infirmerie se vide petit à petit ces dernières semaines. Après avoir récupéré Florian Tardieu la semaine passée, Philippe Montanier devrait bientôt retrouver d’autres joueurs au sein de son groupe.

Chico Lamba poursuit sa phase de reprise et a retrouvé les séances collectives, ce jeudi. Forfait depuis plus d’un mois, le portugais se rapproche d’un retour et espère reprendre la compétition courant mars avec l'ASSE.

Un retour se profile et une absence se confirme

Également absent depuis un mois, Mahmoud Jaber à pu retrouver les terrains cette semaine. Le milieu israélien a repris la course et entre dans une nouvelle étape de sa phase de réathlétisation. Le staff stéphanois espère pouvoir le réintégrer au groupe dans les prochaines semaines.

Opéré il y a près de deux mois, Maxime Bernauer travaille aussi sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin depuis plusieurs semaines. Après une intervention importante au ménisque, le joueur formé à Rennes est encore loin d’un retour sur les terrains de Ligue 2. L’ASSE espère récupérer son défenseur avant la fin de la saison.

Absent depuis son expulsion face à Boulogne-Sur-Mer, Joao Ferreira ne sera pas du voyage à Pau. L’ancien latéral de Watford est touché à la main et devra encore patienter avant de pouvoir reprendre la compétition.

Enfin, Nadir El Jamali est blessé et forfait depuis la rencontre face à Laval. Le jeune milieu formé à l'ASSE souffre du genou. Une opération n’est pas à exclure, ce qui pourrait mettre fin à sa saison.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Chico Lamba a repris partiellement avec le groupe et sera, je l’espère, en séance avec l’effectif la semaine prochaine ! C’est en très bonne voie pour Maxime Bernauer également. Ça avance bien aussi pour Mahmoud Jaber, qui reste en individuel, malgré son impatience de retrouver les terrains ! De son côté, Nadir El Jamali va subir une légère intervention chirurgicale. On verra les conséquences sur sa fin de saison. Djylian N’Guessan reste en soins."