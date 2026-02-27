Kevin Pedro incarne aujourd’hui le profil rêvé pour tout entraîneur de l’ASSE. Travail, constance et mentalité irréprochable : le jeune défenseur formé chez les Verts confirme, match après match, les espoirs placés en lui. Et les témoignages en interne ne laissent aucun doute.

Depuis novembre, Kevin Pedro a franchi un cap. Intégré durablement au groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland puis Philippe Montanier, il a disputé 9 rencontres sur 12 possibles. Un total de 763 minutes de jeu. Pour un jeune joueur en phase d’intégration, le signal est fort.

Sa discipline parle également pour lui : un seul carton jaune. Dans un rôle de défenseur axial exposé, cela traduit une vraie maîtrise. Surtout, ses prestations sont jugées solides et constantes. Pas de flamboyance inutile. De l’efficacité. Du sérieux. De la concentration.

Un profil qui rassure un staff en quête de fiabilité.

Une mentalité saluée à tous les étages de l’ASSE

Avant même d’exploser avec les pros, Kevin Pedro faisait déjà l’unanimité. Au CREPS de Reims, son ancien formateur Gilles Tieblemont évoquait un joueur avec “une très grosse marge de progression”, capable “d’ingérer, comprendre et digérer” les consignes sans qu’il soit nécessaire de répéter.

Le témoignage de Gilles Tieblemont prend aujourd’hui une autre dimension. Il évoquait un joueur capable “d’ingérer, comprendre et digérer” les consignes sans qu’il soit nécessaire de répéter. Deux ans plus tard, cette qualité saute aux yeux.

Au CREPS, on parlait déjà d’un joueur avec “de multiples temps d’avance”. À l’ASSE, il confirme. Son intégration rapide chez les pros n’est pas le fruit du hasard. Elle s’appuie sur des bases solides et une capacité d’adaptation remarquable.

Tieblemont parle même d’un “bonheur” d’avoir accompagné Kevin Pedro en préformation. Il insiste sur ce sentiment permanent : celui d’un joueur qui faisait toujours le nécessaire pour réussir.

Mais le témoignage le plus marquant vient peut-être de Laurent Huard, directeur du centre de formation de l’ASSE, lors de sa prolongation jusqu'en 2030.

“Toi, ce que tu as vécu, aujourd’hui, je peux m’en servir comme exemple avec certains joueurs. Je leur dis : ‘Regardez Kevin. Quand il s’entraînait avec la réserve, c’était le même que quand il s’entraînait avec les pros.’ C’est-à-dire la même attitude, le même dévouement, la même ambition d’être le meilleur.”

Le message est limpide. La constance. Voilà ce qui distingue Kevin Pedro. Peu importe le contexte, peu importe le statut, l’exigence reste la même.

Kevin Pedro, la confirmation par les chiffres

Les mots sont forts. Les chiffres les confirment.

En trois mois, l'international U19 français a su s’imposer comme titulaire régulier. 9 matchs disputés. 763 minutes cumulées. Une intégration rapide, sans bruit, mais avec efficacité. Son positionnement en défense centrale puis en tant qu'arrière droit s’est stabilisé, preuve que le club a su le “bonifier” comme le souligne son directeur au CREPS.

Ce qui frappe surtout, c’est sa maturité. À l’entraînement comme en match, il affiche la même implication. Cette capacité à maintenir un niveau d’exigence élevé, quel que soit l’environnement, est rare à son âge.

Dans un vestiaire professionnel, ce type de comportement fait la différence. Les entraîneurs cherchent des joueurs fiables. Des joueurs qui ne trichent pas. Des joueurs constants.

Kevin Pedro semble cocher toutes ces cases.

Et si son temps de jeu actuel valide déjà son ascension, le plus important est peut-être ailleurs : il est devenu un exemple cité en interne. Pour un jeune formé à l’ASSE, difficile d’obtenir reconnaissance plus forte.